27 июля 2020 г., 17:41

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Тут подоспели сразу две истории про то, как большие компании обижают маленьких.

Amazon, как выясняется, взял за привычку встречаться со стартапами, получать от них массу информации, иногда даже инвестировать в них через собственный инвестфонд, а потом выпускать аналогичный продукт, используя полученную информацию. По крайней мере, так утверждают основатели стартапов, которых опросили в Wall Street Journal. Amazon, разумеется, отрицает подобные обвинения.

Надо цинично отметить, что стартапы большим компаниям для того и нужны, чтобы быстро проверить гипотезу. Тем более, что совершенно новых идей немного и большинство стартапов к носителям таких идей не относятся. Хотя, конечно, если речь о злоупотреблении доступом к проприетарной информации, а не вообще принципиальном знании, что такую-то штуку можно сделать на таких-то условиях, то дело обстоит иначе.

Google ведет себя примерно похоже — журналисты TheInformation раскопали сведения о внутреннем проекте под названием LockBox, который используется для сбора и анализа статистики устройств, работающих на Android. Вы сами можете себе представить, какой это океан информации, правда? В принципе, собирать такую информацию может любой разработчик, но сбор будет ограничен устройствами, на которых установлено его приложение. В случае с Google ситуация выглядит немного иначе — статистика собирается со всех смартфонов, где установлены Google Mobile Service, а это вообще все смартфоны на Android, исключая китайские внутренние версии и Huawei. При этом, как сообщают источники внутри компании, эта статистика активно используется для сравнения данных по приложениям Google и конкурентов, а готовя к запуску в рамках Youtube сервиса коротких видео, чтобы конкурировать с TikTok, аналитики использовали данные по приложениям TikTok и его конкурентов для разработки своего продукта.

Интересно, а как к таким вопросам относятся в Apple? То есть как должны, мы знаем, конечно.

Как большие компании обижают маленьких

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