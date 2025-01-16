Jon Peddie Research: глобально у 2024 році було продано більше GPU ніж CPU - 251 млн одиниці

16 января 2025 г., 15:42

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Jon Peddie Research повідомляє, що поставки інтегрованих і дискретних графічних процесорів перевищили 251 мільйон одиниць у 2024 р., що на 6% більше, ніж у попередньому році.

Це зростання продовжує випереджати показники поставок клієнтських процесорів, враховуючи, що більшість чипів для настільних комп'ютерів і ноутбуків мають вбудовану графіку, а провідні постачальники, такі як AMD і NVIDIA, також постачають десятки мільйонів дискретних графічних процесорів щорічно.

В сегменті настільних комп'ютерів Jon Peddie Research показує, що в першій половині минулого року виробники відвантажили близько 18,2 мільйона дискретних відеокарт - на 46% більше, ніж за той самий період 2023 року. Однак у третьому кварталі поставки сповільнилися, впавши до 8,1 мільйона одиниць у порівнянні з 8,9 мільйона одиниць у третьому кварталі попереднього року.

Аналітики частково пояснюють це падіння коригуванням запасів в AMD, а також закінченням циклів виробництва графічних процесорів Ada Lovelace і RDNA 3. Як правило, в четвертому кварталі спостерігається зростання придбання дискретних графічних процесорів, оскільки геймери готуються до нових випусків програмного забезпечення.

Проте не зовсім зрозуміло, чи збережеться ця тенденція до кінця 2024 року.

Попередні дані свідчать про те, що загальний обсяг поставок відеокарт за рік трохи перевищив показники 2023 року, в першу чергу завдяки високому попиту в першій половині.

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