John Deere приобретает австрийского разработчика аккумуляторов высокой плотности

22 декабря 2021 г., 12:47

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Компания John Deere сообщила о подписании соглашения, в рамках которого будет приобретен контрольный пакета акций Kreisel Electric, поставщика аккумуляторных технологий, базирующегося в австрийском Райнбах-им-Мюлькрайсе.



Как отмечается, Kreisel разрабатывает электрические аккумуляторные модули и блоки с высокой плотностью энергии и долговечностью. Кроме того, компания разработала зарядную инфраструктурную платформу Chimero, в которой используется запатентованная аккумуляторная технология.



С 2014 г. компания Kreisel является разработчиком технологий с акцентом на создании электрических аккумуляторных модулей и блоков с иммерсионным охлаждением для высокопроизводительной техники и внедорожного транспорта. Компания предлагает дифференцированную технологию аккумуляторов и инфраструктуру зарядки с буферизацией от аккумуляторов и в настоящее время обслуживает глобальную клиентскую базу на нескольких рынках, включая сектора коммерческих автомобилей, внедорожного транспорта, морского транспорта, электрического автоспорта и другой высокопроизводительной техники.



John Deere наблюдает рост спроса на аккумуляторы в качестве единственной или гибридной силовой установки для внедорожного транспорта. Продукты в портфеле компании, такие как садово-парковое оборудование, компактные универсальные тракторы, тракторы малой мощности, компактное строительное оборудование и некоторая дорожно-строительная техника, могут полагаться исключительно на аккумуляторы в качестве основного источника энергии. Deere & Company намеревается продолжать инвестировать и разрабатывать технологии, чтобы внедрять новые решения, приносить пользу клиентам и работать в направлении создания будущего с двигательными установками с нулевым уровнем выбросов.



Контрольный пакет акций Kreisel Electric позволит John Deere оптимальным образом интегрировать в свои проекты техники и силовых установок аккумуляторные блоки с высокой плотностью энергии, одновременно максимально эффективно используя технологии зарядки от Kreisel для создания инфраструктуры, необходимой для успешного использования техники клиентами.



Компания Kreisel Electric сохранит своих сотрудников, торговую марку и товарный знак и продолжит работу на прежнем месте в Австрии, чтобы обслуживать растущую клиентскую базу. Компания была основана братьями Йоханом, Маркусом и Филиппом Крейзел, и имеет в штате около 160 сотрудников.



Сделка ожидает окончательного утверждения регулирующими органами Австрии. Закрытие сделки состоится предположительно через 60 дней. Финансовые подробности не разглашаются.

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