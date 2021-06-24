JBOD в инфраструктуре хранения

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Как хранят кинопродукцию, данные геоинформационных систем, записи камер видеонаблюдения, архивы документов? Основное тело данных по-прежнему лежит на механических дисках, каким бы ни был слой управления хранением.

Крипточума, охватившая рынок накопителей, пришла и уйдет. Спрос на HDD понемногу очищается, цены откатываются назад, вендоры наполняют канал дисками.

Емкие хранилища, как и раньше, нужны производителям видеоконтента, интеграторам систем видеонаблюдения, картографам и держателям фотобанков. Их данные и есть их ценный актив. Бывает, по требованиям регуляторов приходится хранить «замороженные» архивы, но обычно бизнес, построенный вокруг больших данных, энергично оборачивает их в повседневной практике.

Цена имеет значение. Потому основными носителями объемных данных остаются механические диски. Что бы ни говорили про удешевление флэш-памяти, SSD дороже HDD в разы. В ценах сырой емкости петабайт, набранный «вращающимися жестянками», обойдется в $30K — против $100K+ на SSD.

SAS всему голова

Будущее — за компонуемой (composable) инфраструктурой из независимых вычислителей и хранилищ сетевого доступа. Но пока что объемное хранение остается в экосистеме SAS, а плодотворная дебютная идея разделения вычислений и хранения ограничивается расщеплением самих хранилищ — на управляющие серверы и емкие контейнеры с десятками механических дисков, JBOD. Серверы-контроллеры отвечают за логику хранения и сетевой отклик. JBOD обеспечивают комфортные условия содержания дисков и пути доступа к ним. Одни к другим подключаются по SAS и размещаются бок о бок (из-за ограничений SAS на длину соединительных кабелей).

Речь не только о программно-определяемых системах. Аппаратные системы хранения — тоже серверы, работающие под управлением специализированных ОС. Обычно, с дублированными контроллерами и внешними интерфейсами по выбору. Их емкость точно так же наращивается с помощью SAS JBOD.

Ролевая функция JBOD как расширения дисковой подсистемы при серверах-хостах и аппаратных СХД сформировала его современный типаж:

4U на 60 и больше накопителей NL SAS HDD с горячей заменой

Два модуля ввода-вывода IOM, два экспандера, дублированные пути к дискам

4-6 портов SAS на каждый IOM для подключения хостов и расширений

Отказоустойчивое питание, сменные вентиляторы

Виброзащита дисков, разветвленная система обдува

Вынос объемных данных в SAS JBOD на механических дисках оправдан экономически и технологически: низкой удельной стоимостью хранения, приличной потоковой (sequential) производительностью, близостью к источнику данных (накопление и обмен объемными данными обычно стараются локализовать, идет ли речь о краевых приложениях или видеопроизводстве). Активные данные масштаба петабайта в облаке не хранят. Даже если размещение у провайдера дешевле локального, «бесконечно» расширяемо (с точки зрения наземного пользователя) и имеет высокую защищенность, задержки передачи данных и плата за трафик убивают преимущества удаленного хранения.

Приложения JBOD

Где есть объемные данные — там есть работа JBOD, при серверах и системах хранения под:

Видеопроизводство

Раздачу контента (CDN)

Видеонаблюдение

Машинное обучение

Частные и публичные облака

Корпоративное хранение near-line

Математическое моделирование

AR/VR, игровые платформы

Стандарты и ограничения

SAS — устоявшийся индустриальный стандарт, с понятной логикой адресации, масштабирования и сопутствующими свойствами вроде зонирования или многопутевого обращения к дискам. Физические ограничения SAS не слишком обременительны: перебор по количеству накопителей в одном домене SAS на практике недостижим, пропускной способности портов хватает с запасом, а с малой длиной кабелей мирятся, сближая источники и таргеты.

Гораздо сильнее влияют на рынок ограничения производителей оборудования, так называемый vendor lock-in (привязка к поставщику). Бизнес-модель, которая устанавливает зависимость потребителя от продуктов одного производителя, оправдывается «совместимостью». Чего только не придумают, чтобы привязать покупателя к своему продуктовому ряду (и заставить его платить больше).

Так и JBOD только кажется универсальным классом оборудования, подключаемым по стандартному интерфейсу SAS. Попробуйте спарить JBOD от Supermicro с системой хранения Dell (HPE, Netapp и т.д.).

Есть и другой пример — сотрудничества производителя систем хранения QSAN и Western Digital, c их емкими JBOD семейства Ultrastar Data60/Data102. QSAN не стал, подобно другим вендорам, ограничивать совместимость своих СХД своими же JBOD. Кросс-авторизация QSAN/Western Digital помогла обеим компаниям расширить рынки сбыта. Каждый занимается своим делом: QSAN совершенствует линейку хранилищ Unified Storage (гибридных систем, ориентированных на большие объемы неструктурированных данных), Western Digital обеспечивает эти системы емкими расширениями. По конкурентным, а не надуманным ценам. На петабайтах данных экономия впечатляет.

Типовые сценарии

Несколько примеров организации объемного хранения на связках QSAN и Western Digital Ultrastar JBOD.

Сценарий #1. Видеопроизводство.

Сценарий #2. Бэкап виртуальных машин.

Сценарий #3. Видеонаблюдение.

Большие данные обязывают

Накопление данных компаниями увеличивает затраты на обустройство данных — но не до такой степени, чтобы покупать новые системы хранения, когда заканчивается место в старых. Планирование инфраструктуры хранения начинается с анализа движения данных. Будет она на аппаратных хранилищах или программно-определяемой, важно заранее понимать сценарии масштабирования. При прочих равных выбирать поставщика и такие системы, расширение объема хранения которых обходится в цену контейнера с дисками (JBOD), немногим дороже стоимости самих дисков.

Лишних денег не бывает.

А данным место в JBOD.

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