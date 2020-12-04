Из-за устаревшей версии библиотеки Play Core множество приложений уязвимы для атак

4 декабря 2020 г., 14:55

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Исследователи Check Point Software Technologies подтвердили, что популярные приложения в Google Play Store по-прежнему подвержены известной уязвимости CVE-2020-8913 – а значит, сотни миллионов пользователей Android подвергаются значительному риску. Впервые об этой бреши сообщили в конце августа исследователи Oversecured. Используя ее, злоумышленник может внедрить вредоносный код в уязвимые приложения, предоставляя доступ ко ресурсам хост-приложения. В итоге хакер может получить доступ к конфиденциальным данным из других приложений на устройстве.

Проблема коренится в широко используемой библиотеке Play Core, которая позволяет разработчикам загружать обновления и добавлять функциональные модули в приложения для Android. Уязвимость дает возможность добавлять исполняемые модули в любые приложения, которые используют библиотеку. Если злоумышленник получает доступ к одному вредоносному приложению на устройстве жертвы, то дальше он может украсть ее личную информацию: логины, пароли, финансовые данные, письма в почте.

Разработчикам нужно как можно быстрее обновить приложения.

Google признал и исправил ошибку 6 апреля, присвоив ей 8,8 баллов опасности из 10. Однако, чтобы полностью устранить угрозу, разработчики должны были внедрить патч в свои приложения. Исследователи Check Point случайным образом выбрали несколько известных приложений, чтобы посмотреть, кто действительно внедрил исправление, предоставленное Google.

В течение сентября 13% приложений Google Play из всех проанализированных специалистами Check Point, использовали библиотеку Play Core. При этом у 8% из них были уязвимые версии. В их числе был Viber, Booking, Cisco Teams, Moovit и пр.

«По нашим оценкам, в опасности находятся сотни миллионов пользователей Android, – рассказывает Авиран Хазум (Aviran Hazum), менеджер по мобильным исследованиям Check Point. – Хотя Google выпустила патч, многие приложения по-прежнему используют устаревшие библиотеки Play Core. Уязвимость CVE-2020-8913 очень опасна. Если вредоносное приложение использует эту брешь, оно может получить доступ к тем же данным, что и уязвимая программа. Если киберпреступник внедрит код в приложения социальных сетей, он сможет шпионить за жертвами, если введет код в мессенджеры – получит доступ ко всем сообщениям. Возможности атаки здесь ограничены только воображением злоумышленников».

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