Итоги недели: Intel нацелилась на GlobalFoundries; Apple близка к 2,44 трлн долл.; Xiaomi уже вторая; 319 терабит в секунду на расстоянии 3 001 км

19 июля 2021 г., 2:45

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На прошедшей неделе было много различных новостей, включая и волну слухов. Это пока лишь слухи, но когда источником их выступает The Wall Street Journal, к такой информации прислушиваются все.

Согласно данным издания Intel находится в активной фазе переговоров с GlobalFoundries, намереваясь купить ее в сделке порядка 30 млрд долл. Напомню, GlobalFoundries - бывшее подразделение AMD, которое обособилось в 2008 году и входит в тройку крупнейших контрактных производителей полупроводников, уступая лишь TSMC и Samsung. Покупка GlobalFoundries вряд ли даст Intel доступ к новым технологиям, поскольку та остановила разработки на уровне 12 нм. Но, как полагают наблюдатели сделка эта необходима для реализации масштабных планов Патрика Гелсингера по выходу в сегмент контрактного производства. Представители GlobalFoundries заявили, что компания не ведет никаких переговоров. Что вполне может быть, поскольку этот производитель практически полностью принадлежит инвестфонду из Абу-Даби Mubadala InvestmentЮ, с кем, наверное, и договаривается Intel. Есть интересный нюанс - если сделка состоится, то Intel будет производить чипы для AMD, у которой заключен контракт с GlobalFoundries до 2024.

Еще один слух из того же источника и также о производители чипов - Broadcom нацелилась на покупку разработчика систем аналитики SAS Institute. Эта компания является крупнейшим в мире частным софтверным разработчиком. Ожидается, что сумма сделки, если она состоится, составит от 15 до 20 млрд долл. Broadcom после того, как не удалось поглотить Qualcomm в мегасделке за 40 млрд долл., а капитал, судя по всему, был собран, решила его потратить в другом направлении. В ноябре 2018 года она приобрела поставщика программного обеспечения для инфраструктурных решений CA Technologies за 18,9 млрд долл., а год спустя - выкупила подразделение корпоративных систем кибербезопасности Symantec за 10,7 млрд долл. Так что софтверные активы для Broadcom не чужды. Основанная в 1976 году SAS Institute принадлежит CEO компании Джеймсу Гуднайту и вице-президенту Джону Соллу. Им уже далеко за 70, поэтому вполне ожидаемо, что они в поиске куда и как пристроить этот актив.

Но от слухов перейдем к реальным новостям и сделкам - IBM приобретает испанскую Bluetab Solutions, поставщика ПО и консалтинговых услуг, который помогает предприятиям переносить локальные системы управления данными в облако. Наблюдатели отмечают, что это одна из полудюжины компаний, которые IBM приобрела с начала года для расширения своего портфеля решений.

А вот основатели Nutanix, Дирадж Пандей и Манодж Агарвал решили не покупать и не продавать, а взяли и запустили новый стартап DevRev, кразрабатывающий «безголовую CRM-систему, ориентированную на разработчиков», которая должна «вывести разработчиков на передний план в принятии решений и сотрудничестве с клиентами в реальном времени». «Устраняя бюрократию между производителями и потребителями - с помощью API, дизайна и модели взаимодействия с учётом мнений - мы предоставим разработчикам возможность создавать продукты и бизнесы, ориентированные на потребителя», — заявил Пандей, генеральный директор DevRev. Запустить платформу в общий доступ планируется уже в следующем году.

Уже упомянутая ранее TSMC представила финансовые результаты за второй квартал. Рост выручки в годовом сравнении составил 28% и доход достиг рекордных 13,29 млрд долл., Квартальная прибыль TSMC выросла на 11% до 4,81 млрд долл. Продукция, выпускаемая по нормам 7 нм, приносит теперь компании 31% дохода, доля выручки от чипов, изготовленных по нормам 5 нм, выросла до 18%. Продажи процессоров для смартфонов и планшетов в общих доходах занимают 42%, чипы для графической обработки, серверов и облачных систем - 39 %. Аналитики отмечают, что высокий спрос на полупроводники гарантирует TSMC рост выручки в ближайшие годы. Стоимость акций TSMC с начала года выросла на 16% и капитализация компании уже достигла 567 млрд долл., что почти вдвое больше, чем у Intel.

Кстати, насчет капитализации - у Apple она перевалила 2,44 трлн долл. и уже неделю держится на этом уровне. Но стоит отметить, что почти полгода ценные бумаги компании практически не росли. К слову акции Microsoft также выросли в последние дни и сейчас капитализация этой компании достигает 2,11 трлн долл. Напомню, суммарная рыночная стоимость Apple достигла 1 трлн долл. в начале августа 2018 года. Чтобы добраться до 2 трлн долл. компании потребовалось еще около двух лет - 26 августа 2020 года этот порог был преодолен. Что до показателя в 3 трлн долл., то некоторые аналитики ожидают, что это произойдет уже в следующем году.

Спрос на iPhone продолжает сохраняться, мало того Apple планирует нарастить выпуск еще неанонсированных iPhone на 20% и уже поставила задачу своим поставщикам. Резкое увеличение объемов производства в 2020 году произошло несмотря на то, что прошлый год был тем, что производитель назвал «суперциклом», обусловленным новыми моделями 5G,. Согласно данным Bloomberg, уровень производства новых iPhone последние несколько лет поддерживался на уровне около 75 миллионов устройств с момента запуска продукта до конца года. Теперь, как сообщается, компания намерена выпустить до 90 млн смартфонов. Credit Suisse ожидает, что продажи iPhone составят 234 млн единиц в этом году, 237 млн - в 2022 г. и 249 млн - в 2023 г.

Ко всему прочему Apple на уходящей неделе выпустила беспроводную аккумуляторную батарею, которая прикрепляется к задней части iPhone 12 с помощью магнита - причем без особых фанфар, хотя достаточно полезный аксессуар. Согласно опросам, дополнительное время автономной работы неизменно является одной из главных опций, которые запрашивают пользователи смартфонов. Аккумулятор MagSafe Battery Pack стоит в США 99 долларов и доступен пока только в белом цвете. Apple уже выпускала ранее чехлы с встроенным аккумулятором, но без MagSafe и они должны были физически подключаться к порту iPhone.

Но не одним «эплом единым» - тут вот Xiaomi впервые вышла на второе место среди производителей смартфонов. Согласно предварительным подсчетам аналитиков из Canalys, во второй четверти года мировой рынок смартфонов вырос на 12% «YoY». Samsung сохранила вершину рейтинга с долей 19%. Опередив Apple (14%), впервые на вторую позиции поднялась Xiaomi (17%) и весьма вплотную приблизилась к лидеру. Замыкают первую пятерку весьма агрессивные Oppo и Vivo, у каждой их которых по 10%.

Смартфоны смартфонами, но и продажи ПК также активно растут. По данным IDC, во второй четверти года на мировой рынок поставлено 83,6 млн настольных систем, ноутбуков и рабочих станций, тем самым на 13,2% улучшен результат годичной давности. Аналитики Gartner насчитали 71,6 млн глобально заказанных ПК, что на 4,6% больше в годовом сопоставлении. Если же принимать во внимание хромбуки, то позитивная динамика достигла более весомых 10%. Хотя результаты индустрии оказались выше, нежели в период до начала пандемии, относительно предыдущего квартала, в котором рост достиг 35,7% «YoY», налицо явное снижение спроса. Одной из главных тому причин — ощутимый дефицит процессоров и прочих комплектующих. В глобальном зачете Lenovo показала пятый квартал беспрерывного увеличения поставок. После здорового роста в предыдущем квартале, HP ушла в минус на 11,3%. На результат вендора повлиял спад на ключевых рынках сбыта — в Северной Америке и ЕМЕА. Оживление в среде корпоративных заказчиков позволило Dell улучшить результат годичной давности на 14,4%. Еще одна аналитическая компания - Canalys, с апреля по июнь оценила отгрузку на мировой рынок 82,3 млн настольных компьютеров и ноутбуков, включая рабочие станции. Тем самым, результат годичной давности удалось улучшить на 13%. Ее исследователи отмечают, что спрос на компьютеры со стороны потребителей постепенно затухает, тогда как корпоративные заказчики, напротив, значительно увеличили закупки нового оборудования.

Там где ПК, там и Windows. Вслед за недавним анонсом Windows 11 компания Microsoft представила свою облачную ОС - Windows 365. Сообщается, что новый сервис переносит операционную систему в облако Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства. По уверениям компании, Windows 365 создает новую гибридную категорию персональных вычислений под названием Cloud PC, которая использует как мощь облака, так и возможности устройства для обеспечения полной персонализированной работы с Windows. Что до безопасности, то по уверениям производителя, Windows 365 построена по принципам «security by design» и «Zero Trust» с использованием возможностей облака. Информация защищена и хранится в облаке, а не на устройстве.

Ну, и в заключение, очередной рекорд скорости передачи по оптоволокну. На этот раз команда NICT используя возможности мультиплексирования с разделением по длине волны и комбинированию различных технологий усилителей, продемонстрировала скорость передачи 319 терабит в секунду на расстоянии 3 001 км. Это - новый мировой рекорд для оптических волокон со стандартным внешним диаметром (0,125 мм). В пересчёте на один километр полученная скорость составляет 957 петабит в секунду, что в 2,7 раза больше, чем предыдущие достижения для волокон SDM со стандартным внешним диаметром.

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