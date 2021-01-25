Итоги недели: доход и прибыль Intel все равно растут; TSMC идет к 3 нм; Wrike за 2,25 млрд долл.; MediaTek рвется к флагманам; Ubuntu уже на Mac M1; 4 долл. и у вас Pi Pico

25 января 2021 г., 3:46

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Неделя была полна событий, особенно в полупроводниковом сегменте.

Многие аналитики ждали прошлый четверг, на который была намечена конференция по итогам Intel за прошедший квартал. Это был последний отчет из представленных Бобом Своном в роли генерального директора. Ждали какую стратегию огласит Пэт Гелсингер, вступающий в должность СEO Intel 15 февраля. Ничего особо нового сказано не было - «все под контролем», «все идет по плану», «будем использовать все возможности». В рамках последнего среди прочего и аутсорсинг производства чипов.

Накануне вышел отчет TrendForce, в котором эта аналитическая компания утверждает, что Intel уже передала на аутсорсинг TSMC и UMC производство 15-20% своих микросхем, не связанных с процессорами. Но куда более интересно то, что якобы во втором полугодии этого года планируется начать выпуск и процессоров Core i3 на линиях 5 нм тайваньской компании. А со второй половины 2022 г. также чипов среднего и высокого уровня.

TSMC на днях отчиталась о ходе разработок технологий по нормам 3 нм - начался переход на производство в тестовом режиме, коммерческий запуск намечен на 2022 г. Компания наметила увеличение капитальных инвестиций до 25–28 млрд долл. в год. А также сообщила, что объемы продаж по итогам прошлого года выросли на 31%, достигнув рекордного показателя в 45,5 млрд долл. Капитализация TSMC растет на прекращая - за последние три года более чем в три раза - и уже превышает 563 млрд долл.

Но вернемся к Intel и представленным итогам за квартал. Доход компании за отчетный период составил 19,98 млрд долл. и оказался ниже на 1% в годовом сравнении. Впрочем аналитики прогнозировали результат на пару млрд хуже. Но помог рост продаж ПК, который не ожидала и сама компания. Было продано на 33% больше компьютеров с чипами Intel, чем за тот же период прошлого года, особенно ноутбуков. Продажи подразделения Client Computing Group, отвечающего за это, выросли в годовом сравнении на 9% до 10,9 млрд долл. Еще одно подразделение, которое росло - Mobileye, тут продажи увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 333 млн долл. А вот все остальные подразделения падали, включая Data Center Group, одно из ключевых для компании, показало снижение продаж на 16% до 6,1 млрд долл. Общая квартальная прибыль Intel сократилась в четвертом квартале на 15% до 5,9 млрд долл. Впрочем в целом за год компании показала заметный плюс — прибыль выросла на 3% до 22,4 млрд долл. Что касается общей годовой выручки, то она поднялась по итогам 2020 г. на целых 8% до 77,9 млрд долл. Так что в принципе с финансовыми показателями у Intel пока все хорошо, а вот что будет дальше — посмотрим.

Тем временем MediaTek выпустила свой флагманский чип Dimensity 1200 для высокоуровневых смартфонов с поддержкой 5G. Это первые процессоры производителя выполненные по технологии 6 нм. Чип Dimensity 1200 содержит восемь вычислительных ядер в конфигурации: одно высокопроизводительное ядро Cortex-A78 (3,0 ГГц), три производительных ядра Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (2,0 ГГц). Устройства на базе Dimensity 1200 смогут поддерживать видео 4K HDR и камеры до 200 Мп. В чип также интегрировано шесть специализированных ядер для обработки AI-задач. Dimensity 1200 также может работать с дисплеями с кадровой частотой 168 Гц. Первые смартфоны на основе новых платформ появятся уже в конце первого квартала.

Qualcomm расширила линейку предлагаемых чипов с поддержкой 5G еще одним набором - Qualcomm Snapdragon 870 5G. Как подчеркивается, созданный на волне успеха моделей Snapdragon 865 и 865 Plus, новый процессор разрабатывался для решения специализированных задач OEM-производителей и мобильной отрасли. Он будет использоваться сразу в нескольких флагманских устройствах Motorola, OnePlus, OPPO и Xiaomi.

Кстати, еще о смартфонах - LG Electronics рассматривает разные варианты развития своего подразделения по выпуску этих устройств, включая и его продажу. Появилась информация, что наиболее вероятным покупателем может стать вьетнамский конгломерат Vingroup, который уже плотно работает с корейским производителем, размещая у него заказы собственных устройств. Интересно, что эта компания с общей капитализацией 16,5 млрд долл. основана Фам Нят Выонгом, первой компанией которого была украинская «Техноком», производившая вермишель «Мивина» и проданная швейцарскому концерну Nestle в 2010 г. за 150 млн долл.

И чтобы закрыть полупроводниковую тему, с которой мы начали, еще одна новость. Cisco все же покупает Acacia, крупнейшего производителя микросхем и решений для оптических межсоединений, но сделка будет закрыта суммой в 4,5 млрд долл. В июле 2019 г. компании уже подписывали соглашение, согласно которому Cisco должна была выкупить Acacia за 2,6 млрд долл. Однако покупатель так и не выполнил всех условий, необходимых для завершения приобретения. В результате все было урегулировано, однако актив достался на 2 млрд долл. дороже. Судя по финальной сумме сделки, для Cisco приобретенные технологии крайне важны в контексте развития портфеля инфраструктурных решений в эру активного перехода на сети 5G.

О миллиардной сделке объявила и компания Citrix. За 2,25 млрд долл. будет куплен разработчик корпоративного онлайн-сервиса для совместной работы и управления проектами. Компания Wrike была основана Андреем Филевым в 2006 г. прошла несколько раундов инвестирования и была куплена в 2018 году инвестфондом Vista Equity Partners за сумму около 800 млн долл. Функции совместной работы платформы Wrike, а также ее наработки в области SaaS должны усилить портфель Citrix и дополнить предлагаемые ею инструменты.

Компания SAS на уходящей неделе анонсировала покупку фирмы Boemska, которая специализируются на развертывании low-code/no-code приложений и решениях для аналитического управления рабочими нагрузками. В SAS Viya будут интегрированы разработанные Boemska сloud-native возможности нового поколения, обеспечивающие переносимость моделей SAS, а также моделей с открытым исходным кодом в мобильные и enterprise-приложения.

IBM не сообщала о поглощениях на этой неделе, но представила результаты прошедшего квартала. Выручка зафиксирована на уровне 20,4 млрд долл., что на 6,5% меньше в годовом сравнении. Многие прогнозировали показатель на уровне 20,75 млрд долл. Однако квартальная скорректированная прибыль превысила ожидания биржевых аналитиков, которые предполагали 1,79 долл. на одну акцию, а оказалось 2,07 долл. Выручка IBM по итогам года сократилась на 4,6%, до 73,62 млрд долл., а прибыль с 9,44 млрд долл. до 5,5 млрд долл.

У SAP общая квартальная выручка также уменьшилась за год на 6% до 7,54 млрд евро. При этом компания сообщила, что доход от облачных услуг в последнем квартале 2020 г. вырос на 8% в годовом сопоставлении до 2,04 млрд евро, а от лицензий на ПО снизился на 15% до 1,7 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась на 26% до 2,65 млрд евро. В целом за 2020 г. облачная выручка SAP выросла на 17% в годовом сопоставлении до 8,08 млрд евро, общие же продажи сократились на 1% до 27,34 млрд евро. Операционная прибыль за год выросла на 48% до 6,62 млрд евро.

Если одни компании все же пострадали от эпидемии коронавируса и ее последствий, то для других этот период привел к заметному росту продаж. Так Logitech нарастила квартальную выручку на 85% до 1,67 млрд долл., а чистая прибыль была практически утроена — с 117,5 до 382,5 млн долл.

Но не стоит уж совсем перебарщивать с сухими финотчетами, на уходящей неделе были и другие новости.

Дистрибутив Ubuntu Linux удалось портировать на новые Mac M1. Это сделала фирма Corellium, которая предлагает решения для виртуализации устройств и платформ ARM. В канун Нового Года она, кстати, выиграла судебный процесс по иску Apple, связанный с инструментом, который позволяет виртуализировать систему iOS.

Raspberry Pi Foundation сделала свои одноплатные компьютеры еще компактнее и доступнее. Представлен контроллер Raspberry Pi Pico имеет габариты 51 × 21 мм и будет предлагаться по цене 4 долл. В основе представленной системы чип RP2040, производимый по техпроцессу 20 нм и использующий два ядра Arm Cortex M0+ (133 МГц). На плате размещено 2 МБ памяти и один порт Micro-USB 1.1. Но другие интерфейсы могут быть добавлены к устройству через массив из 30 контактов GPIO, четыре из которых позволяют выполнять ввод аналоговых сигналов.

Ну, и в заключение, новость из Microsoft Research. Алгоритм понимания естественного языка, разработанный компанией, превзошел человеческие возможности в одном из самых сложных тестов для подобных систем SuperGLUE. Как сообщается, на данный момент модель занимает первое место в рейтинге с показателем в 90,3, в то время как среднее значение человеческих возможностей составляет 89,8 баллов. Когда в 2019 г. был представлен SuperGLUE, разрыв между самой эффективной моделью и показателями человека достигал 20 баллов. В общем, разработка позволит улучшить автоматизацию поддержки клиентов, чат-боты вас станут понимать лучше.

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