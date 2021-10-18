Итоги недели: ASML за 500 млрд долл. уже в 2022; полупетабитный кабель для Facebook; PCIe удвоится; Magic Leap еще покажет

18 октября 2021 г., 1:14

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Неделя была относительно тихая, но все попробуем отметить наиболее интересные события.

Как и планировалось GitLab, чье решение для совместного использования кода конкурирует с Microsoft GitHub, вышла на IPO и привлекла около 650 млн долл. И не просто вышла на биржу, ее акции в первый же день выросли на 35% и капитализация компании выросла до 14,9 млрд долл. при начальных оценках в 11 млрд долл. Напомню, Microsoft приобрела GitHub в 2018 году за 7,5 млрд долл. При этом выручка GitLab во втором квартале хоть и подскочила на 69% в годовом сравнении до 58,1 млн долл., но чистый убыток зафиксирован в размере 40,2 млн долл.

Еще одна история про капитализацию. В следующем году рыночная стоимость ASML, голландской компании, производящей высокотехнологичное оборудование для производства полупроводников, вырастет с нынешних 302 млрд долл. до 500 млрд долл. Сейчас к примеру, Nvidia оценивается в 521 млрд долл., а TSMC - в 533 млрд долл. Сообщается, что каждый EUV-аппарат ASML стоит от 150 млн долл. В прошлом месяце компания заявила, что ожидает бум продаж в течение следующего десятилетия. К 2025 году ее годовая выручка прогнозируется на уровне 24-30 млрд евро, а валовая прибыль - от 54% до 56%. Это заметно выше, чем ожидалось ранее - 15–24 млрд евро.

В условиях глобального дефицита микросхем, крупнейший в мире их контрактный производитель TSMC и Sony рассматривают возможность совместного строительства завода по производству полупроводников в западной части Японии. Общий объём капиталовложений в данный проект составит 7 млрд долл., причём правительство Японии, вдохновлённое перспективой возродить высокотехнологичное производство полупроводников в своей стране, может субсидировать до половины указанной суммы. Ввод в строй новых мощностей – первого производства TSMC на территории Японии – ожидается в 2024 г. Фабрика должна помочь справится с перебоями в поставках полупроводниковых комплектующих для цифровых камер, автопрома и ряда других отраслей.

Продолжая японскую тему - NEC поможет Facebook в строительстве трансатлантического полупетабитного кабеля. Японская компания заявила, что это будет первый в мире подводный кабель с 24 оптоволоконными парами и способностью пропускать 500 Тбит/с. Это будет первый опыт для Facebook в эксплуатации трансатлантического кабеля, компания считает, что его использование обеспечит в 200 раз большую пропускную способность, чем кабели, проложенные в 2000-х годах.

Тем временем, стало известно, что в 2021 г. европейские расходы на искусственный интеллект превысят 17 млрд долл., согласно данным IDC. При среднегодовом росте в пределах 26,7%, по итогам 2025 г. локальный рынок выйдет на объем расходов в размере свыше 50 млрд долл. На протяжении рассматриваемого прогнозного периода наиболее крупные расходы будут сделаны банковским сектором и производством. В то же время, лучшие темпы роста расходов продемонстрирует здравоохранение.

Компании Nvidia и Microsoft анонсировали разработанную ими совместно крупнейшую на сегодняшний день языковую модель на архитектуре трансформер, получившую название Megatron-Turing Natural Language Generation. С 530 миллиардами параметров, распределённых по 105 уровням, MT-NLG является более мощной, чем модель OpenAI GPT-3, имеющая 175 млрд параметров, и демоверсия Switch Transformer от Google с 1,6 трлн параметров. Новая модель превосходит их в широком спектре задач естественного языка, таких как автозаполнение предложений, вопросы и ответы, чтение и рассуждения. Она может выполнять эти задачи с минимальной настройкой или без неё, что называется обучением с несколькими выстрелами или с нулевой пристрелкой.

Microsoft на уходящей неделе также сообщила, что блокировала одну из величайших атак DDoS в истории. В августе этого года облачный сервис Azure отразил атаку распределённого отказа в обслуживании, пиковый трафик которой – 2,4 терабит в секунду – делает её второй по величине из атак этого типа, зарегистрированных до сих пор, и крупнейшей, которой подвергалась компания Microsoft. Сообщается, что в данной атаке было задействовано примерно 70 тысяч ботов, расположенных в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальной информации, рекордное нападение на Microsoft проходило тремя короткими волнами на протяжении 10 минут: пик первой был 2,4 Тб/с, второй – 0,55 Тб/с, третьей – 1,7 Тб/с. Microsoft удалось блокировать инцидент без отключения Azure. Пальму первенства по масштабу DDoS-атак продолжает удерживать Google, на которую в сентябре 2017 г. обрушилось 2,54 Тб/с вредоносного трафика. В феврале прошлого года об атаке с 2,3 Тб/с сообщила Amazon.

Кстати, про передачу трафика. Группа PCI-SIG выпустила версию 0.9 спецификации PCIe 6.0, которая обеспечит скорость передачи данных 64 гигатранзакций в секунду и до 256 ГБ/с в конфигурации x16, что удваивает пропускную способность PCIe 5.0. В ней применяется отраслевая технология импульсной амплитудной модуляции 56G PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation) с кодированием на основе FLIT (Flow Control Unit), прямой коррекцией ошибок с малой задержкой (Forward Error Correction, FEC) и с дополнительными механизмами повышения эффективности использования полосы пропускания.

Если же продолжать тему безопасности - McAfee Enterprise и Fireeye объявили о том, что Symphony Technology Group завершила приобретение Fireeye на общую сумму 1,2 млрд долл. С финалом этой сделки McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию. Подчеркивается, что штат новой объединенной компании - более 5 тыс. сотрудников, а клиентская база - свыше 40 тыс. заказчиков по всему миру, при этом годовая выручка на уровне 2 млрд. Портфель объединенного бизнеса обеспечит защиту конечных точек, инфраструктуры, приложений и облака. Генеральным директором этого объединенного бизнеса назначен Брайан Пальма, ранее занимавший пост вице-президента FireEye.

Magic Leap, о которой уже стали забывать, получила от инвесторов дополнительные 500 млн долл. финансирования и готовится выпустить новую гарнитуру дополненной реальности, «самое маленькое и легкое устройство в отрасли». Согласно её информации, созданные для бизнес-приложений AR-очки Magic Leap 2 станут удобнее, обеспечат более вовлекающий опыт с самым большим полем обзора и регулировкой яркости - первая на рынке инновация, позволяющая использовать AR при ярком освещении.

Ну, и в заключение еще одно сообщение про полупроводники, точнее про их разработку. Укладывая очень тонкие плёнки материала друг на друга, можно конструировать новые гетероструктуры с неожиданными свойствами. Но используемые сегодня технологии создания таких многослойных структур далеки от совершенства и плохо подходят для крупномасштабного производства. Однако на днях команда из Стэнфорда предложила простой и быстрый способ. Они вырастили 2D-слои одного из самых востребованных материалов - галоидного перовскита - чередующиеся с тонкими слоями других материалов в больших кристаллах, причём сборка происходила самопроизвольно. Исследователи полагают, что их метод закладывает основу для более осознанного, чем прежде, создания широкого спектра сложных полупроводников, включая ранее неизвестные сочетания пар материалов в кристаллах. Остается только ждать реализации.

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