Итоги недели: iPhone Тринадцатый и пр.; Java 17; беспарольность от Microsoft

20 сентября 2021 г., 3:12

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Уходящая неделя прошла под знаком презентации Apple. Впрочем, были еще и анонсы некоторых ее конкурентов.

Но начнем с другой новости - с многомиллиардной сделки.

Intuit, как и предполагалось ранее, решилась на сделку и приобрела игрока в сегменте электронного маркетинга MailChimp. Правда, не за 10 млрд долл., как прогнозировал The Wall Street Journal, а за 12 млрд долл. Отмечается, что объединенная платформа компании для SMB позволит предприятиям вести бизнес в Интернет, управлять отношениями с клиентами и получать аналитику, наряду с использованием инструментов для контроля денежного потока. MailChimp, которой в этом году исполнилось 20 лет, в какой-то момент стала образцом сервиса для почтовых рассылок и вполне заслужено оценена.

Ну, а теперь к анонсам из Купертино.

Apple на специальном мероприятии во вторник, как и ожидалось, представила iPhone 13 и ряд обновлений других своих устройств. Линейка, смартфонов как и прежде включает модели iPhone mini (5,4 дюйма), iPhone (6,1 дюйма), iPhone Pro (6,1 дюйма) и iPhone Pro Max (6,7 дюйма). Новые модели по дизайну не сильно отличаются от прошлогодних, разве что "монобровь" стала меньше - на 30%. iPhone 13 теперь базируется на чипе Apple A15 Bionic, который содержит два высокопроизводительных плюс четыре энергоэффективных ядра и производится по нормам 5 нм. Что касается, производительности, то, как было объявлено на презентации, она на 50% выше, чем у процессоров конкурирующих моделей. Смартфоны получили дисплей Super Retina XDR. Модели новой линейки защищены от воздействия наиболее распространённых жидкостей и имеют самый высокий в отрасли рейтинг защиты от воды — IP68. По словам Apple, все четыре новые модели получат как минимум на 90 минут больше автономной работы при стандартном использовании. Впервые в модельном ряду iPhone появились и конфигурации с накопителями до 1 ТБ.

Помимо смартфонов Apple представила обновленные версии своих наиболее массовых планшетов. iPad mini получил увеличенный дисплей Liquid Retina 8,3 дюйма с узкой рамкой, но при этом размер устройства остался таким же компактным, как и раньше. Устройство стало поддерживать Apple Pencil (2‑го поколения), который примагничивается к устройству для зарядки и подключения. Как отмечается, благодаря новому чипу A15 Bionic новый iPad mini экономно расходует энергию и способен работать без подзарядки целый день. 6‑ядерный центральный процессор на 40%, а 5‑ядерный графический — на 80% производительнее по сравнению с предыдущим поколением модели. Обновленный iPad теперь оснащён чипом A13 Bionic, который делает его на 20% производительнее устройств предыдущего поколения. По уверению производителя, теперь iPad до трёх раз мощнее, чем самые популярные модели Chrombook, и до шести раз — чем многие планшеты Android. Минимальная ёмкость нового iPad — 64 ГБ. Это в два раза больше, чем у предыдущей версии.

Кроме того, были представлены обновленные Apple Watch Series 7. Область просмотра дисплея стала больше, а рамка - тоньше, поэтому его можно смело назвать самым большим и самым совершенным дисплеем в истории Apple Watch. При этом аккумулятор по‑прежнему обеспечивает до 18 часов работы без подзарядки, а заряжается на 33% быстрее. Также отмечается, что Apple Watch Series 7 — самые прочные часы в истории Apple, защищённые невероятно надёжным фронтальным стеклом, которое более устойчиво к образованию трещин. Это первые Apple Watch с сертификатом защиты от пыли IP6X. Кроме того, они обладают защитой от воды, соответствующей классу WR50.

К анонсу Apple свои объявления новинок явно приурочили и ее конкуренты из Поднебесной.

OPPO представила флагманские смартфоны Reno6, в которых особый акцент делается на реализованных в новинках продвинутых функциях фото- и видеосъемки. В частности, Bokeh Flare создает кинематографический эффект боке, AI Highlight Video автоматически анализирует уровень освещения и оптимизирует видео, Image Clear Engine позволяет делать более четкие снимки движущихся объектов. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, базируется на чипе Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ RAM и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Аккумулятор 4310 мАч можно зарядить на 100% всего за 45 минут. Еще более продвинут по оснащению OPPO Reno6 Pro, идущий с 6,5-дюймовым 3D-изогнутым дисплеем.

Xiaomi также подгадала с анонсом и представила флагманские Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro. И тут акцент на съемки под лозунгом «Киномагия». Модель Pro - первый выпущенный компанией смартфон с фирменной технологией быстрой зарядки Xiaomi HyperCharge 120 Вт, которая заряжает устройство до 100% всего за 17 минут. Xiaomi 11T Pro имеет не только высокую производительность, но и получил мощную тройную камеру: широкоугольный объектив профессионального уровня на 108 Мп, телемакромодуль с 2х оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120°. Плюс к этому - «AI cinema в одно касание», 8К-видео и HDR10 +.

Xiaomi представила планшет Xiaomi Pad 5, который будет доступен в двух конфигурациях - 6 ГБ+128 ГБ и 6 ГБ+256 ГБ — по цене от 349 евро и от 399 евро, соответственно. В планшете установлен 11-дюймовый дисплей WQHD+ с частотой обновления экрана 120 Гц. Xiaomi Pad 5 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 860. Увеличенное время автономной работы достигается благодаря емкости аккумулятора 8720 мА•ч.

Из продуктовых новостей еще, наверное, стоило бы выделить новость от Oracle, которая выпустила на уходящей неделе Java 17. Как отмечается, Java 17 отличается новым уровнем производительности, стабильности и сопровождается множеством обновлений в области безопасности. Новый релиз также содержит 14 JEP (JDK Enhancement Proposal).

Oracle на днях также представила итоги первого квартала своего 2022 финансового года. Сообщается о том, что продажи за отчетный период выросли в годовом сопоставлении на 3,8% до 9,73 млрд долл. Биржевые аналитики ожидали показатель на уровне 9,77 млрд долл. Как отмечает Bloomberg, квартальная выручка Oracle растет уже пять кварталов. Чистая квартальная прибыль выросла на 9%, до 2,46 млрд долл. Компания заявила, что направления IaaS и SaaS уже приносят 25% квартальной выручки.

Microsoft объявила о плане выкупа акций на 60 млрд долл., самом большом за всю ее историю. Акции компании выросли почти на 2% на торгах в среду после анонса этого плана. Сейчас капитализация гиганта индустрии достигает 2,25 трлн долл.

Стало известно, что Редмонд переманил ветерана AWS. Бывший исполнительный директор Amazon.com по облачным технологиям Чарли Белл возглавит недавно введенную в Microsoft должность по надзору за операциями в области кибербезопасности. Белл, который долгое время работал непосредственно под руководством бывшего СЕО Amazon Web Services Энди Джесси и руководил группами инженеров AWS, теперь будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору Microsoft Сатье Наделле.

Кроме того, на уходящей неделе Microsoft сообщила, что предоставит всем пользователям возможность отказаться от паролей для учетной записи, дабы повысить уровень безопасности. Теперь для входа в приложения и службы, такие как Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety и другие, в качестве альтернативы паролям можно будет использовать приложение Microsoft Authenticator, биометрическую систему аутентификации Windows Hello, ключ безопасности или проверочный код, отправленный на телефон или электронную почту.

Также Microsoft на неделе отметилась с покупкой стартапа TakeLessons, предлагающего платформу для онлайн-курсов и очных занятий по различным областям знаний. Сегодня более 6% доходов Редмонда поступает от LinkedIn, которая располагает собственным сервисом онлайн-обучения. В отличие от LinkedIn Learning платформа TakeLessons делает ставку на живое обучение в различных форматтах, включая и групповые занятия. Кроме того если LinkedIn Learning основной акцент делает на такие темы, как лидерство, продажи и другие бизнес-темы для бизнеса, TakeLessons предлагает курсы по таким направлениям, как музыка, языки и искусство.

Тем временем, Южная Корея оштрафовала Google на 177 млн ​​долл. за блокировку настройки Android. Это уже вторая история со штрафом правительства Сеула технологического гиганта меньше чем за месяц. Комиссия по справедливой торговле Кореи (KFTC) заявила во вторник, что условия контрактов Google с производителями устройств злоупотребляют доминирующим положением на рынке, что ограничивает конкуренцию в сегменте мобильных ОС. По мнению экспертов KFTC, Google препятствует конкуренции, заставляя производителей устройств соблюдать «соглашение о защите от фрагментации (anti-fragmentation agreement, AFA)» при подписании с ней ключевых контрактов относительно лицензий для магазинов приложений. Google намерена обжаловать принятое постановление.

Ну, и в заключение, новость от Check Point Research. Месяц назад ее специалисты идентифицировали в Telegram около 1000 поставщиков фейковых сертификатов о вакцинации. В сентябре их количество выросло на порядок – до 10 тыс. Цены на поддельные сертификаты в мире колеблются от 85 до 200 долл. В частности, после выхода мандата о вакцинации в США стоимость фейк-сертификата в стране выросла в два раза – до 200 долл. В Украине цена составляет 150 евро. Вот такая борьба с ковидом...

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