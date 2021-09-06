Итоги недели: почти спутниковый iPhone; мимо App Store; фотосенсор на 200 Мп; VR для TikTok; OptiNAND от WD

6 сентября 2021 г., 3:25

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На уходящей неделе вновь в фокусе внимания была Apple.

Вначале появилась информация о том, что iPhone следующей версии будет использовать спутниковую связь, об этом заявил Минг-Чи Куо, чьи прогнозы редко не оправдываются. На волне этой информации акции Globalstar выросли на 60%. Якобы именно с этим оператором собирается работать Apple. Спустя несколько дней, правда, уже Bloomberg, ссылаясь на свои источники, уточнил, что вероятнее всего в iPhone 13 хоть и будет поддержка спутниковой связи, но лишь в случаях экстренной необходимости.

Стало известно, что Национальная Ассамблея Южной Кореи приняла законопроект, требующий от Apple и Google ослабить некоторые ограничения, которые они в настоящее время накладывают на покупки в приложениях. И буквально днем позже уже сама Apple официально объявила о грядущем нововведении в App Store. Правда, это решение было в контексте расследование Комиссии по справедливой торговле Японии (JFTC). Компания заявила, что разработчики приложений для чтения смогут добавлять в свои приложения ссылку на собственный веб‑сайт, где у пользователей будет возможность создать учётную запись и управлять ею. Хотя договорённость об этом была достигнута конкретно с японской комиссией, Apple распространит нововведение на все приложения для чтения в App Store во всём мире. И речь идет не только о книгах, а о всех приложениях включая и те, что работают с аудио- и видеоматериалами. Таким образом, некоторым приложениям для iOS позволят содержать ссылки на внешние ресурсы для управления аккаунтами вне экосистемы Apple и работать без традиционной комиссии в 30 %. На фоне решения Apple выросли акции некоторых производителей контента - ценные бумаги Spotify подскочили в цене более чем на 6%, а Netflix - на 2%.

Тем временем, росли и акции самой Apple, а ее капитализация уже перевалила отметку в 2,5 трлн долл. С начала нынешнего года котировки ценных бумаг выросли на 18,325%.

Что же до производителей контента, то сама Apple объявила о приобретении Primephonic - сервиса стриминга классической музыки, знаменитого, как отмечается, своим высочайшим качеством.

И еще одно сообщение связанное с компанией из Купертино - часами Apple Watch пользуются уже свыше 100 млн чел. По оценкам Counterpoint Research, мировой рынок умных часов во второй четверти 2021 г. увеличился в штучном выражении на 27% в годовом сравнении.

Еще одна знаковая рыночная цифра - рынок микропроцессоров впервые преодолеет рубеж в 100 млрд долл. По подсчетам IC Insights, в 2020 г. продажи микропроцессоров выросли в денежном выражении на 16% «YoY», а по итогам нынешнего года ожидается не менее высокая позитивная динамика в пределах 14%. Если ожидания подтвердятся, то рассматриваемый рынок в 2021 г. впервые преодолеет знаковый рубеж и может достичь 103,7 млрд долл.

Компании продолжают публиковать свои квартальные результаты.

Выручка HPE в третьем квартале достигла 6,9 млрд долл., что на 1% больше, чем год назад, а прибыль на акцию без учета GAAP составила 47 центов на акцию. Аналитики ожидали, что прибыль составит 42 цента на акцию при выручке в 6,93 млрд. Компания сообщила, что выручка от вычислений и критически важных систем была на уровне 741 млн долл. А доход от систем хранения вырос за год на 4% до 1,2 млрд долл. Продажи по направлению Intelligent Edge составили 867 млн долл., что на 27% больше, чем годом ранее, а сегмент финансовых услуг вырос на 4% до 844 млн долл.

Квартальный доход eBay не дотянул до 3 млрд долл., которые предсказывали аналитики. Один из гигантов электронной коммерции, сообщил о чистой прибыли в 294 млн долл., при выручке в 2,7 млрд долл., которая оказалась на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Компания сообщила, что показатель GMV упал на 7% в годовом исчислении до 22,1 млрд долл. Число активных покупателей за год сократилось на 2% до 159 миллионов. При этом количество активных продавцов в годовом измерении выросло на 5% до 19 миллионов. В целом на eBay наблюдается снижение потребительских расходов, но компания видит потенциал к росту в сфере управляемых платежей и рекламы.

Amazon квартальные результаты уже объявляла ранее, а на этой неделе заявила, что планирует в ближайшие месяцы нарастить количество корпоративных и технологических позиций на 20% и нанять 55 тыс человек по всему миру. Этот прирост сотрудников составляет почти треть всего персонала Google по состоянию на 30 июня и близко ко всей численности занятых в Facebook. Уже будучи вторым по величине частным работодателем в США, Amazon приняла на работу более 500 тыс. человек в 2020 году - в основном в сфере складских работ и операций по доставке.

Между тем Xiaomi официально объявила о старте работы компании Xiaomi EV (с капиталом 10 млрд юаней), которая займется разработкой и выпуском электромобилей.

А конкурент Xiaomi, компания OPPO сообщила об открытии в Индии лаборатории по направлению обработки изображений.

Пока OPPO создает лабораторию Samsung уже выпускает фотодатчики с разрешением 200 Мп на ультратонких пикселях 0,64 мкм. Кроме того корейский производитель представил ISOCELL GN5, первый сенсор с всенаправленной фокусировкой Dual Pixel Pro и технологией с двумя фотодиодами в одном пикселе 1,0 мкм.

А вот Western Digital на мероприятии HDD Reimagine компания представила новую архитектуру дисков с поддержкой флеш-памяти, которая, по ее заявлению, разрушает традиционные границы в вопросе хранения данных. Как отмечается, новая архитектура хранения данных OptiNAND оптимизирует и объединяет жесткие диски со встроенными флэш-накопителями iNAND. Подчеркивается, что благодаря использованию передовых технологий, включая трехступенчатый привод (TSA) и технологию HelioSeal, первые продукты с новой архитектурой дисков обеспечат емкость 2,2 ТБ на плату. Компания уже отправила образцы новых девяти дисков емкостью 20 ТБ с флэш-памятью ePMR и технологией OptiNAND избранным клиентам.

Но вернемся еще к раз к новостям о покупках активов.

Компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, приобрела стартап Pico, разработчика средств виртуальной реальности. По данным IDC, Pico была третьим по величине производителем гарнитур виртуальной реальности в мире в первом квартале 2021 года, при этом ее поставки выросли на 44,7% в годовом исчислении.

Check Point сообщила о поглощении Avanan, одной из самых, как отмечается, быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Решения этого разработчика будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity. Электронная почта все еще остается основным каналом злоумышленников для запуска разрушительных кибератак. Сейчас все больше компаний переходят на облачные платформы для коммуникаций — и ищут новые способы обеспечить безопасность почты и сервисов для совместной работы. Этим и объясняется сделка.

Раз уж заговорили про кибератаки, на уходящей неделе Cloudflare сообщила, что её система автономной защиты границы сети от DDoS-атак в июле обнаружила и смогла блокировать атаку, которая по зарегистрированному трафику — 17,2 млн HTTP-запросов в секунду — в три раза превзошла крупнейшие инциденты такого рода, известные до сих пор. Чтобы оценить масштабы атаки достаточно сказать, что в среднем за II квартал 2021 года Cloudflare обслуживала порядка 25 млн HTTP-запросов в секунду. Атака, нацеленная ботнетом Mirai на клиента Cloudflare из финансовой индустрии, задействовала более 20 тысяч зараженных вредоносным ПО устройств в 125 странах мира. Судя по их IP-адресам, почти 15% атак исходили из Индонезии, а еще 17% — из Индии и Бразилии вместе взятых. Как сообщается, за считанные секунды граница сети Cloudflare была атакована свыше 330 млн раз. Двумя неделями раньше разновидность ботнета Mirai запустила более десятка DDoS-атак на базе UDP и TCP, многократно превышавших отметку 1 Тб/с с пиком 1,2 Тб/с.

Ну, и в заключение, новость из Стенфорда. Международная группа под руководством исследователей из Стэнфордского университета разработала аккумуляторы, которые могут хранить в шесть раз больше заряда, чем коммерчески доступные батареи. Новые, так называемые щелочные металл-хлорные батареи используют прямое химическое преобразование в хлор хлоридов натрия или лития. При зарядке батареи, молекула хлора улавливается и защищается в крошечных порах углеродных наносфер. Когда необходимо аккумулятор можно разрядить и преобразовать хлор в поваренную соль – и повторить этот процесс в течение многих циклов. В настоящее время удалось довести число циклов до 200». На данный момент исследователи достигли плотности энергии в 1200 миллиампер-часов на грамм катодного материала, для сравнения емкость коммерческих литий-ионных аккумуляторов не превышает 200 миллиампер-часов на грамм. Вопрос только как быстро технология будет доведена до коммерческого использования.

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