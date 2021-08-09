Итоги недели: 29 млрд долл. за австралийский Afterpay; автокомпоненты в фокусе Qualcomm ; чип Google для смартфонов; контейнеры опять подорожали; Amazon оштрафовали на 746 млн евро

9 августа 2021 г., 2:59

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Казалось бы традиционное затишье начала августа. Но нет - неделя принесла ряд громких новостей.

Начнем, пожалуй, с ряда поглощений.

Square - компания Джека Дорси, одного из основателей Twitter, намерена купить финтех-предприятие Afterpay. И сумма сделки — рекордные 29 млрд долл. Австралийский стартап, основанный в 2014 г., разрабатывает платформу для сервиса «купи сейчас, плати потом» в области ecommerce. Сервис Afterpay уже интегрирован в тысячи интернет-магазины. Square нацелилась на потребителей, избегающих традиционного кредита, особенно на молодых покупателей. Интересно, что один из сооснователей PayPal Макс Левчин в 2012 г. запустил стартап Affirm, который сейчас является одним из наиболее заметных игроков рынка рассроченных платежей в США. Уж если Afterpay оценили в 29 млрд долл., сколько же стоит компания Левчина. Еще одна ремарка в контексте этой новости и активов Джека Дорси — капитализация Square сейчас составляет 126,46 млрд долл, а Twitter - 53,76 млрд долл.

Также на уходящей неделе стало известно, что компания Marvell приобретает поставщика сетевых чипов Innovium за 1,1 млрд долл. Как отмечают наблюдатели, основной интерес Marvell к Innovium связан с ее архитектурой коммутации для облачных и периферийных центров обработки данных, которую компания намеревается использовать для расширения своего портфеля решений. Innovium станет вторым приобретением для Marvell за прошедший год. В октябре был поглощен Inphi, разработчик оптических сетевых чипов за 10 млрд долл.

Qualcomm удивила наблюдателей поглощением шведского производителя автокомпонент Veoneer за 4,6 млрд долл., с которой ранее в этом году уже подписала соглашение о сотрудничестве для разработки ПО. Значение для покупателя этого актива можно оценить по тому, что этой суммой была перебита ставка Magna в 3,8 млрд долл., причем уже после того, как в июле советы директоров Veoneer и Magna одобрили сделку. Veoneer была образована в 2018 году на базе отпочковавшегося бизнеса из компании Autoliv, производителя подушек безопасности и ремней безопасности, и сосредоточилась на передовых системах помощи водителю (ADAS, Advanced driver-assistance systems), спрос на которые в последнее время активно растет. Наблюдатели отмечают, что Qualcomm уже десять лет является поставщиком чипов для автопроизводителей, а в прошлом году запустила собственную линейку систем ADAS под названием Snapdragon Ride. В общем смартфонная кормовая база если еще и не критично сужается, то вот-вот начнет.

Подтверждением последнего тезиса является недавний анонс Google некоторых деталей своих новых смартфонов, выпуск которых готовится на осень. Речь идет про Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут в абсолютно новом дизайне — первый будет оснащен экраном со слегка изогнутыми краями диагональю 6,7 дюйма, а второй получит обычный экран 6,4 дюйма. Но куда более интересный момент - Google откажется от услуг Qualcomm и будет использовать свои чипы. Процессор Tensor находится в разработке компании уже четыре года, как сообщил ее глава Сундар Пичай. И основная ставка в новом чипе делается на ускорение работы с задачами машинного обучения, которые становятся в современных смартфонах одними из основных - тут и обработка фото, и видео.

На уходящей неделе компании продолжили публиковать квартальные итоги, и вновь звучали победные реляции.

Например, Western Digital сообщила, что за 4 квартал своего финансового года получила выручку в 4,9 млрд долл., что на 15% больше, чем год назад. Аналитики прогнозировали лишь 4,53 млрд долл. Доход от клиентских устройств в четвертом квартале увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,17 млрд долл. Продажи решений для центров обработки данных выросли на 6% до 1,78 млрд долл. За полный 2021 год компания выручила 16,9 млрд долл., что на лишь на 1% больше по сравнению с тем, что было годом ранее, но с учетом всех обстоятельств прошлого года - результат весьма неплох.

Citrix смогла нарастить продажи в прошедшем квартале на 2% до 812 млн долл. Рост дохода компании обеспечил переход на продажи ПО по подписке - с 243 млн долл. год назад до 374 млн долл. Выручка от продуктов и лицензий сократилась за тот же период с 130 млн долл. до 59 млн долл. Также снизились поступления от продления лицензий и услуг поддержки — с 426 млн долл до 379 млн долл. Основные продажи Citrix приходятся сегодня на решения Workspace - 599 млн долл. App Delivery and Security приносят компании 186 млн долл.

Общая выручка Commvault за минувший квартал составила 183,4 млн долл., превысив на 6% результаты аналогичного периода предыдущего финансового года. Прибыль от операций по итогам квартала составила 15,5 млн долл. в то время, как год назад она была на уровне 6,7 млн долл. Регулярный доход компании за год к концу отчетного периода, составил 532,8 млн долл. по состоянию на 30 июня - тут рост на 13%.

Akamai за квартал получила 853 млн долл. из них 325 млн долл. пришлось на Cloud Security Solutions. В целом выручка за три месяца выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Квартальный доход EPAM за год вырос на 39,4% до 881,4 млн долл. Численность сотрудников компании уже превышает 47850.

Выручка Hikvision, крупнейшего в мире производителя систем видеомониторинга, за прошедшие полгода превысила 5 млрд долл. - а точнее 5.24 млрд долл., рост за год составил 39,68%. Чистая прибыль достигла 1 млрд долл., что на 40,17% больше, чем было год назад. В первом полугодии 2021 г. Hikvision дополнительно увеличила инвестиции в исследования и разработки до 600 млн долл. – что составляет 11,44% от общей выручки.

Раз уж упомянули китайскую компанию - тарифы на контейнерные перевозки из Китая вновь выросли. Как сообщает Reuters, из Китая в США 40-футовый контейнер теперь стоит более 20 тыс. долл. (подорожание почти вдвое за пару недель) Среди прочего отмечается несколько причин, объясняющих рост цен. Одна из них - рост заказов со стороны розницы в преддверии пикового сезона покупок в США создает нагрузку на глобальные цепочки поставок. Еще один фактор - увеличение вспышек коронавируса в варианте Delta в нескольких странах привело к снижению темпов оборачиваемости контейнеров во всем мире. Тайфуны у оживленного южного побережья Китая в конце июля и на этой неделе также способствовали замедлению обработки грузов. Инсайдеры считают, что «экстремальные ставки» продлятся до китайского Нового года в 2022 году.

Тем временем Amazon в Европе оштрафовали на 746 млн евро за нарушение GDPR. В уведомлении, содержащимся в последней документации поданной Amazon в SEC, говорится, что решение было принято Национальной комиссией Люксембурга (CNPD) по защите данных 16 июля. Как сообщается, данный штраф стал результатом коллективной жалобы, поданной в 2018 году французской группой по защите конфиденциальности La Quadrature du Net от имени 10 тыс человек. Эта группа заявляла, что «система таргетинга рекламы, введенная Amazon», применялась «без свободного согласия пользователей».

Ну, и в заключение, новость от IDC. После незначительного сокращения на протяжении последних нескольких лет, количество страниц, распечатанных на офисных и домашних устройствах в глобальных масштабах, по итогам 2020 г. упало на 14%, до 1,4 трлн. Прогнозируется, что в нынешнем году рассматриваемый показатель увеличится на 2% , однако не достигнет допандемического уровня. Но при этом при всем — до безбумажного офиса все так же далеко, как и 20 лет назад.

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