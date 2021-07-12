Итоги недели: IBM поглотила BoxBoat, а HPE - Ampool; от EAM избавилась Infor; HP Inc рекомендуют купить Xerox; Пентагон отменил сделку на 10 млрд долл.

12 июля 2021 г., 3:14

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Несмотря на общей летнее затишье уходящая неделя принесла ряд интересных новостей о состоявшихся или прогнозируемых сделках.

IBM сообщила о приобретении BoxBoat Technologies, консалтинговой фирмы из Мэриленда, которая помогает компаниям и государственным учреждениям программные контейнеры. Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным IBM, BoxBoat реализовала проекты для большого количества компаний из списка Fortune 100, располагая партнерскими отношениями с Amazon Web Services, Microsoft и Google. Приобретенная компания станет частью практики гибридного облака в подразделении IBM Global Business Services и ее опыт в области контейнеров будет способствовать развитию стратегии IBM OpenShift. BoxBoat — уже третья консалтинговая компания, занимающаяся облачными технологиями, которую Голубой гигант приобретает за последние месяцы для поддержки этой части своего бизнеса. Ранее были поглощены Taos и Nordcloud.

HPE анонсировала поглощение платформы для ускорения запросов Ampool, что нацелено на повышение эффективности аналитики гибридного облака Ezmeral. Масштабируемый уровень объединения данных и многоуровневый подход ускорения Ampool предоставят облачный аналитический механизм SQL, который станет частью его среды выполнения Ezmeral Edge-to-Cloud Analytics для интерактивных рабочих нагрузок SQL. Например, в некоторых задачах обработки больших данных Amazon Elastic MapReduce достигается улучшение до 40 раз, а в работе платформы визуализации данных Tableau эффективность поднимается до 100 раз.

А вот Infor решила продать свой международный бизнес, связанный с направлением Enterprise Asset Management (EAM). Покупателем выступит Hexagon AB, которой сделка обойдется в 2,75 млрд долл. Как подчеркивается, продажа EAM-бизнеса и заключение стратегического соглашения с Hexagon позволят Infor интегрировать возможности одного из ведущих на рынке EAM-решений с решениями Hexagon в области цифровой реальности. Кроме того, компания сосредоточиться на стратегии совершенствования своих специализированных отраслевых облачных ERP-решений (CloudSuites).

Еще одно интересное сообщение пришло от фирмы Bernstein Research, исследователь которой Тони Сакконаги представил отчет с обоснованием рекомендации, что на данном этапе покупка компанией HP Inc своего конкурента Xerox была бы крайне выгодна. В 2019 году группа инвесторов во главе с Карлом Айканом (Carl Icahn) пыталась осуществить обратный ход - Xerox предпринимала попытку приобрести HP Inc. И это продолжалось достаточно долго, однако в процесс вмешалась пандемия коронавируса и все остановилось. Теперь же ситуация изменилась и по мнению Сакконаги из-за того, что капитализация Xerox сократилась на 50% до 4,63 млрд долл.ю, а стоимость HP, наоборот, выросла на 34% (36,09 млрд долл.) - сделка для последней становится выгодна.

Компания Acronis сообщила о назначении Патрика Пулвермюллера на должность генерального директора. Он долгое время занимал должность президента партнерского бизнеса компании GoDaddy с 20 млн клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Перед тем, как присоединиться к GoDaddy, Пульвермюллер был генеральным директором Host Europe и генеральным директором Host Europe Group. Наблюдатели отмечают, что смена генерального директора произошла всего через два месяца после того, как Acronis получила 250 млн долл. в рамках своего третьего раунда финансирования с момента старта в 2003 году. Компания получила оценку в 2,5 млрд долл. и сообщила в тот момент, что рост ее партнерской сети, в частности поставщиков управляемых услуг, имел решающее значение для стратегии быстрого роста компании. Некоторые наблюдатели отмечают, что перед Пульвермюллером стоит задача подготовить Acronis к IPO с капитализацией не менее 5 млрд долл.

Но, пожалуй, на роль самой неожиданной новости недели претендует сообщение пришедшее из недр Пентагона. Во вторник министерство обороны США объявило о расторжении контракта на облачные вычисления на 10 млрд долл., который стал предметом судебной тяжбы между Amazon и Microsoft. Как отмечают наблюдатели, сделка JEDI стала одним из самых запутанных контрактов для Министерства обороны США. Акции Microsoft упали примерно на 0,4% после этой новости, а ценные бумаги Amazon выросли на 3,5% после достижения 52-недельного максимума. Военное ведомство заявило, что планирует запросить предложения по контракту как от Amazon, так и от Microsoft, добавив, что они являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить его потребности. Кроме того, Пентагон заявил, что новый контракт будет рассчитан на срок до пяти лет, включая трехлетний базовый период исполнения и два годичных опциона.

Тем временем глобальные расходы на облачную инфраструктуру превысили 15 млрд долл. по оценкам IDC. В то же время, инвестиции в несвязанное с облаками инфраструктурное оборудование выросли на 6,3%, до 13,5 млрд долл. Как ожидается, в 2021 г. мировые расходы на облачную инфраструктуру увеличатся на 12,9%, до 74,6 млрд долл. После двух лет спада, инвестиции в необлачную инфраструктуру также вырастут – на 2,7% "YoY", до 58,5 млрд долл.

На уходящей неделе начали поступать финрезультаты компаний за второй квартал.

Так LG Electronics сообщила, что по итогам второго квартала 2021 г ее консолидированная выручка ориентировочно составила 15 млрд долл., что на 48,4% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Кроме того, это самый высокий квартальный доход в истории компании. Ожидается, что операционная прибыль в размере 958 млн долл. будет на 65,5% выше, чем во втором квартале прошлого года. После официального закрытия компании LG Mobile Communications показатели компании явно улучшились.

На этом фоне прогноз результатов Samsung выглядит заметно лучше. Квартальная выручка компании за год выросла с 46,1 млрд долл. до 54,83 млрд долл. Консолидированная операционная прибыль при этом достигла 10,92 млрд долл.

Между тем Samsung начала продажи трех новых моделей роботов-пылесосов от Samsung JetBot, построенных на технологии искусственного интеллекта от Intel. Устройства оснащаются лидаром, который определяет местоположение объектов на пути и расстояние до них. Вместе с ним работает видеокамера, дающая роботу возможность видеть и успешно маневрировать не только вокруг крупных объектов, но и обходить такие «мелочи», как, например, телефонные кабели. С помощью 3D-сенсоров и камер JetBot 90 AI+ распознает и классифицирует их, нанося на карту помещения. А встроенная в пылесос камера позволяет через удаленное подключение наблюдать за домашними любимцами.

Qualcomm удивила другим - представила свой смартфон для участников программы Snapdragon Insiders. Как отмечается, устройство базируется на чипсете Snapdragon 888 5G и разработано компанией ASUS. Диагональ аппарата AMOLED-экрана - 6,78 дюймов, на борту помимо Snapdragon 888 5G имеется 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. В оснащении тройной модуль — основная матрица 64 Мп, сверхширокоугольник 12 Мп и телевик 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 24 Мп. Смартфон выпущен ограниченным тиражом и будет предлагаться по цене 1500 долл.

Ну, и в завершение еще одна новость про аппаратное решение. Компания Austria Technologie & Systemtechnik создала самую маленькую в мире цифровую камеру. Датчик изображений NanEye, размером меньше рисового зерна, легче почтовой марки, но более мощный, чем любое предыдущее устройство подобного рода. Новый датчик не только создает чёткие изображения благодаря своему разрешению в 100 тыс. пикселей, но и имеет низкое энергопотребление. При площади 1 мм² и весе около 1 грамма датчик изображения настолько мал, что его можно устанавливать не только в смартфоны, VR-очки и другие носимые устройства, но также интегрировать в эндоскопические зонды, как утверждает производитель. До чего дошел прогресс?..

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