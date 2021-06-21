Итоги недели: Qualcomm готова поддержать Arm; межчиповый терабит; Western Digital предложит сервера; DRAM и флеш на одном чипе от Samsung

21 июня 2021 г., 3:20

0

Tweet

На уходящей неделе в фокусе опять была сделка Nvidia и Arm.

В начале появилась информация, что Qualcomm готова инвестировать в Arm Holdings, в случае если поглощение со стороны Nvidia не состоится. Глава компании Криштиано Амон в одном из интервью заявил, что Qualcomm в составе консорциума инвесторов готова вложиться в Arm, если, скажем, Softbank выведет ее на биржу. Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что Google и Microsoft входят в число компаний, высказывавших свои опасения антимонопольным органам в отношении готовящейся сделки Arm-Nvidia.

Спустя пару дней после интервью Криштиано Амона появилась информация о том, что у антимонопольного регулятора Европейского Союза к Nvidia возникло намного больше вопросов, чем ожидали в компании. Комитет ЕС сообщил участникам сделки, что, если они не подадут необходимые документы до конца месяца, им придется ждать до сентября из-за летних каникул в Европе. Все это может сдвинуть принятие решения европейскими органами еще на полгода. И это на фоне того, что Китай пока официально не принял сделку на рассмотрение.

Тем временем Google выбрала процессоры AMD EPYC 3-го поколения для виртуальной машины Tau. По ее данным, инстанс T2D предложит на 56% более высокую абсолютную производительность и более чем на 40% более оптимальное соотношение цены и производительности для горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок. Причем сравнение проводилось и с системами на базе платформы Arm. Акции AMD после этого объявления выросли на 5%.

Intel на конференции Six Five Summit представила свое видение модуля инфраструктурной обработки, позволяющего поставщикам облачных и коммуникационных услуг снизить накладные расходы, высвободить ресурсы памяти и центральных процессоров. Встроенная функциональность IPU предназначена для ускорения современных приложений, базирующихся на архитектуре микросервисов. По данным Google и Facebook на обслуживание коммуникаций между микросервисами может уходить до 80% циклов центрального процессора.

Между тем, стартап Ayar Labs показал первое в отрасли терабитное устройство оптического ввода-вывода с мультиплексированием по длине волны для межчиповых коммуникаций. Так называемый «чиплет» TeraPHY оснащён восемью оптическими портами, не требующими упреждающей коррекции ошибок. Стартап считает этот анонс важной вехой в обеспечении оптических соединений для приложений, требующих обработки больших объёмов данных, для межчиповых коммуникаций с низким расходом энергии, а также для новейших гетерогенных и дезагрегированных архитектур совместно упакованных чиплетов.

Тем временем Nutanix и Hewlett Packard Enterprise сообщили о расширении партнерства для ускорения внедрения гибридных и мультиоблаков, предлагая Nutanix Era для управления базами данных на серверах HPE ProLiant в качестве услуги HPE GreenLake. Как отмечается, компании, использующие Nutanix Era, сообщили об ускорении предоставления ресурсов баз данных на 97%, сокращении незапланированных простоев (со средней оценкой потерь от них в $35 000 в час), снижении требований к хранилищу для операций создания копий и резервного копирования на 60%, а также сокращении сверхурочной работы администраторов баз данных на 50%.

Equinix, один из крупнейших глобальных операторов ЦОД, объявила, что расширяет свое совместное предприятие с GIC, суверенным фондом благосостояния Сингапура. В рамках нового соглашения компания получит дополнительные инвестиции в размере 3,9 млрд долл. для развития своих гипермасштабных решений. Equinix уже располагает 220 центров обработки данных и оказывает услуги 10 тыс клиентам, включая Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud.

Кстати, про Oracle Cloud Infrastructure, компания Oracle опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал. Чистая прибыль за период выросла на 20% до 4,5 млрд долл., при выручке в 11,2 млрд долл., увеличившейся за год на 8%. Выручка от Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в прошедшем квартале выросла на 103%. Примерно половина рабочих нагрузок в OCI приходится на Oracle Database. Компания планирует примерно вдвое поднять свои капитальные вложения в облачные технологии в 22 финансовом году до 4 млрд долл.

Облака позволили и Adobe показать двузначный рост по итогам квартала. Ее оборот вырос на 23% до 3,84 млрд долл. Общий объем продаж подразделения Adobe Digital Media, который включает облака Creative и Document, вырос на 25% по сравнению с прошлым годом до 2,79 млрд долл. В этом сегменте выручка Creative Cloud выросла на 25% до 2,32 млрд долл., в то время как Document Cloud прибавила 469 млн долл., что на 30% больше, чем год назад. Что касается подразделения Adobe Digital Experience, в которое входит Experience Cloud, выручка выросла на 21% до 938 млн долл.

NetApp за четвертый квартал своего 2021 финансового года сообщила о выручке в 1,56 млрд долл. на фоне прошлогодних 1,4 млрд долл. Как сообщается, чистая квартальная прибыль выросла в годовом сравнении с 196 млн до 334 млн долл. За весь прошедший финансовый год оборот NetApp достиг 5,74 млрд долл., по итогам 2020 г. было 5,41 млрд долл.

У кого растут обороты гигантскими темпами, так это у ByteDance, владельца TikTok. Доход компании за прошлый год составил 34,3 млрд долл., увеличившись на 111% по сравнению с 2019 г. Валовая прибыль выросла на 93% до 19 млрд долл. К концу 2020 года у ByteDance было 1,9 миллиарда активных пользователей в месяц на всех ее платформах. Компания недавно наняла бывшего исполнительного директора Xiaomi Шоу Зи Чу на должность финансового директора. Многие наблюдатели расценили это, как знак подготовки к IPO. Год назад вокруг TikTok бушевали невиданные страсти. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа назвала ByteDance угрозой национальной безопасности и фактически приказала продать свой бизнес в США. Недавно стало известно, что сделка по продаже TiKTok отложена на неопределенный срок.

На уходящей неделе Western Digital неожиданно объявила о выходе на рынок высокопроизводительных серверов. Как сообщается, разработанные для поставщиков облачных услуг, телекоммуникационных компаний и системных интеграторов серверы Ultrastar Edge легко перевозятся, развертываются и масштабируются в полевых условиях, а также при размещении сервера клиента в аппаратной провайдера, на производственной площадке или в удаленных ЦОД. Представленные сервера созданы в соответствии со стандартом MIL-STD-810G-CHG-1 в части устойчивости к ударам и вибрации и стандартом MIL-STD-461G в части электромагнитных помех. Степень защиты устройства от влаги и пыли соответствует стандарту IP32. Решения базируются на Intel Xeon 2 поколения, графическим процессоре NVIDIA T4 и содержат до восьми NVMe SSD-накопителей Ultrastar с общим объемом хранения до 61 ТБ.

Samsung пока еще не занялась выпуском серверов, но запустила в массовое производство компоненты для смартфонов – модули LPDDR5 uMCP (UFS-based multichip package), которые объединяют память LPDDR5 и флэш UFS 3.1 NAND в одном корпусе. Решение должно способствовать выпуску доступных смартфонов с производительностью устройств флагманского уровня, уверены в компании. Новый uMCP также позволяет максимально эффективно использовать пространство внутри смартфона — объем может быть DRAM от 6 ГБ до 12 ГБ, а встроенной памяти от 128 ГБ до 512 ГБ.

На уходящей неделе IBM поставила свой квантовый компьютер Quantum System One в Институт Фраунгофера. Внутри системы установленной в в г. Энинген находится 27-кубитный процессор Falcon, самый передовой и высокотехнологичный квантовый процессор IBM. Сообщается, что в июле квантовый компьютер IBM будет запущен в Японии, а в недалеком будущем система также будет установлена в клинике Кливленда в Огайо. Как подчеркивают в IBM, в целом мировой рынок квантовых технологий вскоре может достичь почти 22 млрд долл.

Ну, и в заключение новость из Принстонского университета. Тамошние исследователи в сотрудничестве с коллегами из Политехнического института Уорчестера (Великобритания) нашли способ применения экспериментов с крупномасштабными базами данных и моделей машинного обучения для открытия новых теорий принятия решений. Ученые смогли получить массив из 10 тысяч ответов, на основе которого показали, что предложенный метод способен «имитировать человеческие решения с очень высокой точностью», с большим отрывом превосходя существующие модели. Посмотрим, как далеко зайдет вся эта «имитация».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!