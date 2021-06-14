Итоги недели: когда CDN не ускоряет; мышкой из iPad в Mac; модуль 50 Мп от Samsung еще меньше; вредоносы уже и для Kubernetes

14 июня 2021 г., 3:19

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Ожидалось, что источником главных новостей уходящей недели станет конференция для разработчиков Apple. Однако все сложилось несколько иначе.

Во вторник PayPal, Vimeo, Shopify, Pinterest, Reddit, BBC, Financial Times и сотни других сайтов столкнулись с перебоями причем на продолжительное время. Как выяснилось, причиной тому послужил сбой работы популярного CDN-провайдера Fastly. В современном мире сети доставки контента являются ключевой частью инфраструктуры Интернета и служат для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Однако, как видим, не всегда CDN ускоряет и упрощает процесс — достаточно случится какому-то одному небольшому сбою и «полинтернета» лежит. Из-за ошибки обновления системы Fastly, по данным ВВС, пострадало около 85% трафика, идущего через серверы компании.

На мероприятии WWDC 21 компания Apple объявила про обновления фактически всех своих софтверных платформ, но ничего особо радикального озвучено не было. Впрочем, возможность в новой macOS Monterey перемещать мышкой файлы с экрана Mac на iPad и обратно — все же впечатлило.

Adobe представила версии приложений Creative Cloud, оптимизированные под компьютеры Mac Apple на новых процессорах. Ссылаясь на замеры от Pfeiffer Consulting, «большинство операций в Lightroom Classic на Mac M1», включая запуск, импорт и экспорт, будут «примерно вдвое быстрее», чем на прежних компьютерах Mac. Функции Adobe Sensei, оптимизированные для архитектуры машинного обучения Apple M1, показали прирост производительности от 4 до 6 раз.

Тем временем, появились слухи, что Intel намерена купить разработчика архитектуры RISC-V, потенциально конкурирующей с Arm. Даже называется сумма сделки - 2 млрд долл. SiFive была основана в 2015 году Крсте Асановичем, Юнсупом Ли и Эндрю Уотерманом, учеными из Университета Калифорнии (Беркли), где они работали над архитектурой процессоров RISC-V, предложенной Дэвидом Паттерсоном в 2010 г. В принципе, Intel сразу проявила интерес к стартапу и входит в число инвесторов SiFive. Кроме того, в августе 2017 исполнительным директором этой фирмы был назначен Навид Шервани, ранее работавший в Intel. Интересно, решится ли на покупку процессорный гигант.

Micron на уходящей неделе объявила о массовом производстве продуктов, основанных на технологических процессах с использованием 176-слойной NAND. Накопители Micron 3400 SSD и Micron 2450 SSD нацелены на использование в рабочих станциях с интенсивным обменом данных, а также в ультратонких и сверхпортативных ноутбуках.

Samsung представила 50-мегапиксельный Samsung ISOCELL JN1 - первый в отрасли сенсор изображения с размером пикселя 0,64 мкм. В решении применяется усовершенствованная версия ISOCELL 2.0, повышающая светочувствительность на 16%. При слабом освещении сенсор использует технологию Tetrapixel, объединяющую четыре соседних пикселя размером 0,64 мкм в одну точку размером 1,28 мкм, у которой в четыре раза большая светочувствительность. В результате получаются более яркие снимки с разрешением 12,5 Мп. Компактный датчик также позволяет уменьшить высоту модуля камеры примерно на 10%, поэтому она будет меньше выступать из корпуса смартфона. Так что ждем новых смартфонов в новом дизайне и с новыми возможностями.

AMD на днях анонсировала графические процессоры Radeon PRO W6000 для рабочих станций. Новая продуктовая линейка базируется на архитектуре AMD RDNA 2. Усовершенствованные вычислительные блоки с ускорителями трассировки лучей теперь предлагают до 46% более быструю визуализацию в SOLIDWORKS Visualize 2021i, чем видеокарты, основанные на архитектуре предыдущего поколения.

Для того, чтобы закрыть полупроводниковую тему остается лишь упомянуть еще одну новость уходящей недели. В Cенате США подписан законопроект, нацеленный на повышение конкурентоспособности в высокотехнологической области. Среди прочего принятый закон предусматривает бюджет в 54 млрд долл. на стимулирование производства полупроводниковой продукции. Посмотрим, кто из индустрии получит доступ к этим фондам.

На уходящей неделе эксперты кибербезопасности из Unit 42 сообщили о Siloscape, первом известном вредоносном ПО, которое заражает кластеры Kubernetes в облачных средах, атакуя контейнеры Windows Server. В отличие от прочих контейнерных угроз, Siloscape само по себе не вредит работе кластера, а, наоборот, старается чтобы создание «чёрного хода» осталось никем не замеченным.

Ну, и в заключение, новость из Массачусетского университета Амхерста, где разработана электронная микросистема, действующая подобно самодостаточному живому организму. Она обрабатывает сверхслабые электрические сигналы и самостоятельно генерирует питание из атмосферной влаги. Два ключевых компонента «самоподдерживающейся интеллектуальной микросистемы» сделаны из белковых нанопроволок. Как отмечается, теперь электронная микросистема может получать энергию из окружающей среды для поддержки измерений и вычислений без потребности во внешнем источнике энергии. Она обладает полной энергетической самостоятельностью и интеллектом, то есть той же автономией, что свойственна живому организму. Осталось только научить эту систему самовоспроизводить себя.

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