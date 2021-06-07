Итоги недели: квартал Nvidia на 84% лучше; TSMC в Аризоне; Cloudera стала частной; HarmonyOS на новом витке; модель Wu Dao пишет прозу

7 июня 2021 г., 3:15

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Компании продолжили подводить квартальные итоги, которые оказались значительно лучше, чем ожидали аналитики.

Например, HPE впервые с 2015 года показала рост дохода, выражаемый двузначным числом, а именно — ее выручка выросла на 11% до 6,7 млрд долл. Кроме того, компания вернулась к прибыли, этот показатель был зафиксирован на уровне 259 млн долл., при том что год назад за тот же период был убыток в 821 млн долл.

За первый квартал финансового года выручка Salesforce выросла на 23% в годовом сравнении до 5,96 млрд долл. Чистая прибыль за период составила 469 млн долл. Компания повысила прогноз годовой выручки до 25,9–26 млрд долл.

А вот квартальные продажи у Nvidia выросли итого больше - на 84% до 5,66 млрд долл. А чистая прибыль на 109%, до 1,91 млрд долл. Показатели игрового направления за год скакнули на 106% до 2,76 млрд долл. Подразделение, отвечающее за решения для ЦОД, уже догоняет по доходу основное направление бизнеса компании — заработок уже на уровне 2,21 млрд долл. и был продемонстрирован рост на 88%. Все благодаря купленной ранее Mellanox.

На уходящей неделе Nvidia в рамках проходившей выставки (в виртуальном формате) Сomputex, анонсировала выход нового флагмана GeForce RTX 3080 Ti. Основанный на архитектуре Nvidia Ampere, этот продукт станет вдвое быстрее в традиционной растеризации по сравнению с предыдущим поколением. Младшая модель GeForce RTX 3070 Ti обеспечит в 1,5 раза большую производительность по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER.

AMD же сделала акцент на мобильной графике, представив Radeon RX 6000M на архитектуре AMD RDNA 2. Тут заявлена в 1,5 раза более высокая производительность или до 43% меньшее энергопотребление при том же уровне производительности в сравнении с архитектурой AMD RDNA.

TSMC выпускающая чипы, как для AMD, так и для Nvidia сообщила, что планирует потратить 12 млрд долл. на строительство свой фабрики в США. Предполагается, что TSMC станет одной из нескольких компаний, включая Intel и Samsung, которые будут конкурировать за часть субсидий в размере 54 млрд долл., выделенных правительством США на развитие полупроводниковой индустрии. Reuters ранее сообщало, что TSMC планирует построить шесть заводов на территории Аризоны в течение 10-15 лет. Акции тайваньского производителя резко выросли с начала пандемии COVID-19, что сделало его самой дорогой производственной компанией в Азии с рыночной капитализацией 563 млрд долл., что более чем вдвое больше, чем у Intel.

Кстати, о капитализации. Фонды прямых инвестиций KKR и Clayton Dubilier & Rice (CD&R) намерены приобрести компанию Cloudera за 4,7 млрд долл. Премия составила примерно в 24% к последнему закрытию в пятницу. Сама Cloudera заявила, что приобретет платформы software-as-a-service Datacoral и Cazena в рамках двух транзакций, чтобы расширить свои предложения общедоступного облака. Напомню, что в октябре 2018 г. было объявлено о слиянии Cloudera с конкурирующей Hortonworks. По завершению этой сделки несмотря на суммарную оценку двух компаний в момент объявления в 5,2 млрд долл., капитализация образованного бизнеса составила около 3 млрд долл.

HP финализировала сделку по приобретению HyperX - игрового подразделения Kingston Technology. Отмечается, что эта сделка отражает стратегию HP по дальнейшему стимулированию роста бизнеса Personal Systems, где гейминг и продажа соответствующих аксессуаров являются одними из наиболее привлекательных сегментов рынка.

Kingston в тот же день сообщила о запуске нового бренда высокопроизводительных компонентов для геймеров и энтузиастов — Kingston FURY. Новый бренд объединит производимые Kingston линейки геймерских DRAM, флеш-накопителей и SSD

Western Digital также анонсировала новый бренд - SanDisk Professional. Под ним будут выпускаться системы хранения для профессионалов в создании контента. Как отмечается, новая линейка включает 16 модульных решений для организации рабочего процесса с премиум-производительностью и надежностью бизнес-класса.

На уходящей неделе Huawei провела масштабную презентацию своей операционной системы HarmonyOS и в частности представила базирующиеся на ней флагманские умные часы Watch 3. Для версии Pro заявлено время автономной работы 5 дней в «умном» режиме и 21 день в сверхпродолжительном режиме.

Counterpoint Research подсчитали себестоимость Apple Watch 6 - около 136 долл. Причем не менее 68% от обозначенной суммы приходится на процессор, дисплей, сенсоры и корпус.

Тем временем Samsung представила свои варианты ноутбуков на чипе Arm под управлением Windows. Младшая модель Galaxy Book Go с диагональю экрана 14 дюймов оснащена чипом Snapdragon 7са Gen 2, имеет ОЗУ 4 ГБ или 8 ГБ и накопитель 64 ГБ или 128 ГБ. Толщина устройства составляет 14,9 мм, а масса - 1,38 кг. В США она будет предлагаться по цене от 349 долл. уже со следующей недели. Galaxy Book Go 5G имеет практически ту же начинку, лишь построен на процессоре Snapdragon Qualcomm 8cx Gen 2 5G. Его поставки компания планирует начать только в конце года.

Microsoft обвинила авторов взлома SolarWinds в новой волне атак - преступная группа, стоявшая за прошлогодней кибератакой теперь нацелилась на правительственные учреждения, аналитические центры и неправительственные организации. По информации компании, новая волна атак была нацелена на 3000 учётных записей электронной почты в более, чем 150 различных организациях. Хотя большинство происшествий сосредоточены в Соединенных Штатах, жертвы зарегистрированы ещё, как минимум, в 24 странах. Nobelium, группа, на которую Microsoft возложила ответственность за атаки, на прошлой неделе сначала взломала маркетинговый эккаунт электронной почты Агентства США по международному развитию (USAID) и уже оттуда запустила фишинговые атаки на многие другие организации.

Ну, и в завершение, новость о противостоянии США и Китая - на этот раз в области ИИ. Год назад калифорнийская лаборатория Open AI представила модель глубокого обучения GPT-3, которая обеспечила возможность генерирования литературного текста, неотличимого от написанного человеком. И вот Пекинская Академия Искусственного Интеллекта анонсировала собственную модель под названием Wu Dao, которая не только пишет прозу, но и умеет многое, что не под силу GPT-3. В отличие от большинства моделей глубокого обучения, которые делают что-нибудь одно - пишут тексты, создают дипфейки, распознают лица, играют в Го - Wu Dao является многозадачной. Она обрабатывает естественный язык, пишет эссе, стихи и куплеты на традиционном китайском языке, генерирует альтернативный текст к статическому изображению и даже создаёт почти фотореалистичные изображения на основе их словесных описаний. Кроме того, модель продемонстрировала способность управлять виртуальными идолами и предсказывать трехмерные структуры белков, подобно AlphaFold. Как-то все это вызывает противоречивые чувства, особенно скорость происходящего...

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