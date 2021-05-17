Итоги недели: FragAttacks на Wi-Fi; IBM научилась делать чипы по нормам 2 нм; Boomi за 4 млрд долл.; первый модуль CXL; мониторы опять в фаворе

17 мая 2021 г., 3:38

0

Tweet

За прошедший период не было уж совсем каких-то сверхнеординарных событий, но важных и интересных новостей хватало.

Пожалуй, одним из самых громких было сообщение про FragAttacks — тотальную угрозу для всего, подключенного к Wi-Fi. Исследователь безопасности Мэти Ванхоф представил десяток уязвимостей и практически продемонстрировал эксплуатацию FragAttacks, пробив брешь в брандмауэре и захватив уязвимый компьютер с Windows 7. CVE, зарегистрированные в связи FragAttacks, получили средний рейтинг серьезности с оценками CVSS от 4,8 до 6,5. Многие из них сложны в использовании и требуют взаимодействия с пользователем, но другие достаточно тривиальны.

В пятницу, 7 мая, один из крупнейших в США национальных операторов трубопроводов, Colonial Pipeline, сообщил, что кибератака заставила его в профилактических целях «заморозить» свои ИТ-системы. На голодном топливном пайке оказалось почти все восточное побережье страны. ФБР подтвердило, что ответственность за данную компрометацию несут хакеры DarkSide. В результате Colonial Pipeline заплатила выкуп в размере 5 млн долл. и получила дешифратор, который работал настолько медленно, что пришлось все равно все поднимать с имевшихся бэкапов.

Раз уж заговорили про кибербезопасность, на днях Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал. Общая выручка выросла на 4% в годовом сопоставлении до 508 млн. долл. Чистая прибыль увеличилась на 2% – до 183 млн. долл.

Компания Commvault за четвертый квартал своего 2021 финансового года смогла нарастить выручку на 16% до 191,3 млн долл. За весь год производитель заработал 723,5 млн долл., что на 8% больше, чем было по итогам 2020 г. Крупные контракты принесли 69% прибыли Commvault от поставок ПО и продуктов за три месяца, закончившиеся 31 марта.

Veeam Software сообщила о росте ежегодного регулярного дохода за прошедший квартал на 25% в годовом сопоставлении. Отмечается что двузначный рост компании наблюдается в течение тринадцати кварталов подряд.

Квартальная выручка EPAM выросла почти на 20% до 780,8 млн долл. Численность сотрудников компании достигла примерно 43,5 тыс., в их числе 38,8 тыс. производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 17,3%.

EPAM Systems также объявила о приобретении двух компаний. Во-первых, была приобретена базирующаяся в Израиле компания White-Hat, поставщик услуг кибербезопасности. Как сообщается, благодаря концепции «нападение как форма защиты» White-Hat справляется с самыми изощренными атаками на организации в правительственном, банковском, страховом, аэрокосмическом и энергетическом секторах. Во-вторых, EPAM приобрела Just-BI, эксперта в областях SAP / S4HANA и управления корпоративными данными и программами аналитики. Подчеркивается, что команда консультантов и экспертов Just-BI более 18 лет предоставляет полный спектр услуг в области данных и аналитики для крупных брендов из различных отраслей.

На уходящей неделе израильский разработчик платформы для разработки веб-сайтов Wix заявил, что приобретает компанию Rise.ai, производителя инструмента, помогающего продавцам оптимизировать свои предложения для онлайн-торговли с помощью тактик повторного привлечения клиентов.

Вслед за анонсами Splunk и AWS на прошлой неделе, свой ход на рынке наблюдаемости (observability), сделала ServiceNow. Этот провайдер средств автоматизации рабочих процессов объявил о планах купить платформу Lightstep для расширения возможностей мониторинга облачных приложений инженерами DevOps. Lightstep дает инженерам систему раннего предупреждения, отслеживающую критические сигналы и показатели работоспособности ПО, которая теперь будет напрямую интегрирована с платформой ServiceNow.

Dell Technologies объявила о заключение сделки с частными инвестиционными компаниями Francisco Partners и TPG Capital, в рамках которой будет приобретена ее платформа Boomi за 4 млрд долл. Под крылом Dell, как отмечается, компания Boomi превратилась в крупного игрока на рынке интеграции данных и ее клиентская база на данный момент состоит из более чем 15 000 организаций. Платформа Boomi iPaaS, AtomSphere, упрощает для компаний обмен информацией между различными системами регистрации данных. Francisco Partners уже не впервые приобретает активы Dell. В 2016 году компания объединилась с Elliott Management для покупки Dell SonicWall и Quest.

Тем временем VMware, которая недавно была обособлена от Dell, объявила о назначении нового главы компании, позиция оставалась вакантной после ухода в Intel бывшего генерального директора Пэта Гелсингера. Новым СЕО VMware стал 58-летний Рагху Рагхурам, который в настоящее время является исполнительным вице-президентом и главным операционным директором по продуктам и облачным сервисам. Ветеран компании с 18-летним стажем, Рагхурам помогал развивать основной бизнес виртуализации в первые годы развития VMware, он возглавил стратегию программно-определяемых центров обработки данных и построил бизнес, связанный с облачными вычислениями. По словам компании, он также сыграл важную роль в крупномасштабной стратегии успешных приобретений VMware.

Теперь перейдем к некоторым продуктовым новостям.

Intel сообщила о выпуске мобильных процессоров Intel Core серии H 11-го поколения (кодовое название Tiger Lake-H). Как отмечается, в рамках новой линейки был выпущен и флагманский Intel Core i9-11980H, по уверению производителя, - это лучший процессор Intel для игровых ноутбуков с тактовой частотой 5,0 ГГц. Новые процессоры, основанные на техпроцессе 10 нм SuperFin, получили до восьми ядер и до 16 потоков, с одноядерным и двухъядерным режимами турбо-производительности до 5,0 ГГц. В дополнение центральный процессор имеет прямой доступ к высокоскоростной памяти GDDR6 графической карты. Мобильный процессор обеспечивает в 2,5 раза большую пропускную способность PCIe по сравнению с процессорами 10-го поколения, и в 3 раза большую пропускную способность PCIe по сравнению с другими процессорами в отрасли.

MediaTek также представила свои новые чипы, которые нацелены на смартфоны среднего ценового диапазона. Dimensity 900 с поддержкой 5G производится по технологии 6 нм и состоит из двух производительных ядер ARM Cortex-A78 (2,4 ГГц), а также шести ядер ARM Cortex A55 (2 ГГц). За обработку графики отвечает ARM Mali-G68, мощности которого хватает для поддержки работы дисплеев с частотой обновления 120 Гц в разрешении Full HD+. Как заявлено, платформа также обеспечит поддержку камер с разрешением 108 Мп и съемку видео с 30 кадрами в секунду.

MediaTek Dimensity 900 выпускаются по техпроцессу 6 нм, а вот IBM представила первые чипы, выполненные по нормам 2 нм. По заявлению компании, эта технология должна помочь сделать процессоры на 45% быстрее, чем те, что выпускаются по технологии 7 нм, и до 75% более энергоэффективными. Когда-то являвшаяся крупным производителем микросхем, IBM теперь передает свое крупносерийное производство чипов на аутсорсинг Samsung Electronics, но поддерживает исследовательский центр по производству полупроводников в Олбани (шт. Нью-Йорк). Эта лаборатория производит тестовые образцы микросхем и имеет совместные проекты по разработке технологий с Samsung и Intel.

Упомянутая выше Samsung также представила свои разработки. Анонсирована технология упаковки полупроводников нового поколения, получившую название I-Cube4. Это технология гетерогенной интеграции, которая предусматривает горизонтальное размещение одного или нескольких логических чипов (CPU, GPU и пр.), а также несколько чипов памяти с интерфейсом с высокой пропускной способностью.

Кроме того, Samsung Electronics на уходящей неделе анонсировала выпуск первого в отрасли модуля с поддержкой нового стандарта Compute Express Link (CXL). Выполненный на базе DDR5 он позволит значительно повысить объем памяти серверных систем и увеличить пропускную способность.

Toshiba расширила линейку жестких дисков, предназначенных для использования в малых и средних системах видеонаблюдения. Новинки доступны в емкостях 4 ТБ и 6 ТБ, и используют технологию черепичной магнитной записи.

Ну, и в заключение, новость про рынок мониторов. В этом сегменте, на котором уже почти ставили крест, отмечен лучший за последние 10 лет рост. По оценкам TrendForce, в 2020 г. было отгружено свыше 140 млн устройств - на 8,6% больше, чем год назад. Мало того, прогнозируется, что по итогам нынешнего года высокая позитивная динамика сохранится - будет поставлено не менее 150 млн мониторов. А ведь еще недавно говорили - кому они нужны, когда у всех ноутбуки и планшеты.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!