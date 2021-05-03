Итоги недели: квартал оказался лучше всех прогнозов; Proofpoint стала частной; IBM приобрела Turbonomic; треть мирового cloud-рынка все еще у Amazon

3 мая 2021 г., 22:44

+11

голос Tweet

На прошедшей неделе начали массово поступать итоги первого квартала и весьма бравурные, нужно отметить.

Microsoft, например, зафиксировала самый большой рост выручки с 2018 года — в годовом измерении на 19% до 41,71 млрд долл. Сегмент интеллектуального облака (Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, GitHub) принес компании доход в размере 15,12 млрд долл. в третьем финансовом квартале. Направление «Производительность и бизнес-процессы», включающее Office, Dynamics и LinkedIn, заработало 13,55 млрд долл. Подразделение More Personal Computing, которое включает Windows, игры, устройства и поиск, принесло доход в размере 13,04 млрд долл.

Apple за год нарастила выручку на 54% — до 89,6 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась с 12,853 до 27,503 млрд долл. Продажи продуктов в годовом сравнении выросли за отчетный период с44,965 млрд долл. до 72,683 млрд долл., а сервисов с 13,348 до 16,901 млрд долл. Международные продажи компании достигли 67% от квартального дохода.

Выручка Google выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,68 млрд долл. за квартал. Это лучшая динамика по крайней мере за прошедшие четыре года, как отмечают наблюдатели. Реклама на YouTube за квартал принесла 6,01 млрд долл., что на 49% больше, чем год назад. Выручка Google Cloud выросла на 46% в годовом исчислении до 4,05 млрд долл. За квартал направление показало минус в 974 млн долл., значительно сократив убытки.

Qualcomm нарастила квартальные продажи на 52% до 7,9 млрд долл. A чистую прибыль удалось поднять почти в три раза - на 276%, до 1,8 млрд долл. На долю продаж решений пришлось 6,3 млрд долл., лицензирование принесло дополнительно 1,6 млрд долл. Рост спроса на смартфоны поднял выручку компании от процессоров для них до 4,07 млрд долл., на фоне показателя 2,65 млрд долл. год назад.

У AMD квартальный доход вырос на все 93% до 3,5 млрд долл. Направление вычислений и графики, который включает процессоры Ryzen для ПК и графические процессоры Radeon, показало продажи на уровне 2,10 млрд долл., что на 46% больше, чем год назад, и на 7%, чем в предыдущем квартале. Однако наиболее впечатляющие результаты продемонстрировало подразделение AMD Enterprise, Embedded и Semi-Custom, куда входят продажи серверных чипов EPYC — выручку удалось нарастить на 286% до 1,35 млрд долл.

Крупнейший в мире производитель комплексных видеорешений для безопасности, компания Hikvision, нарастила квартальный доход на 48,36% до 2,16 млрд долл., а прибыль - на 44,99% до 330 млн долл.

Финально подвела квартальные итоги и компания Samsung - показав выручку в 58,7 млрд долл. и прибыль в 8,42 млрд долл. Рост был обусловлен устойчивыми продажами смартфонов, что позволило компенсировать снижение доходности по направлениям полупроводников и дисплеев.

Samsung также на уходящей неделе представила первый в отрасли накопитель с поддержкой SAS 24G емкостью до 30,72 ТБ. Как сообщается, он изготовлен на базе чипов V-NAND шестого поколения (более 100 слоев). PM1653 оптимизирован для высокопроизводительных корпоративных серверов, поскольку обеспечивает самую высокую в отрасли скорость произвольного чтения до 800K IOPS. А скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с, что является максимумом для интерфейса 24G SAS и вдвое превышает показатель накопителя предыдущего поколения.

Тем временем Thoma Bravo приобрела поставщика средств кибербезопасности Proofpoint за 12,3 млрд долл. Акции Proofpoint торговались на бирже Nasdaq, и на момент закрытия перед объявлением покупки ее рыночная капитализация составляла 7,5 млрд долл. Сообщение о сделке появилось практически одновременно с публикацией Proofpoint финрезультатов за первый квартал. Выручка компании выросла на 15% в годовом сравнении до 287,8 млн долл., что оказалось заметно выше ожиданий аналитиков. Однако на фоне этого также сообщается о чистом убытке 45,3 млн долл., год назад было 66,8 млн долл. Стоит отметить, что за прошедшие годы Proofpoint сама приобретала различные компании - Cloudmark, Weblife, OberserveIT и Meta Networks, на фоне обостряющейся конкурентной среды.

IBM между тем сообщила о намерении приобрести Turbonomic, бостонскую компанию, разрабатывающую платформу, помогающую предприятиям сокращать расходы на облачные вычисления и повышать их производительность. Сумма сделки не раскрывалась, но источники сообщили Reuters, что она может составлять от 1,5 до 2 млрд долл. IBM планирует интегрировать Turbonomic со своим существующим продуктом для мониторинга Instana, который она также получила в результате недавнего приобретения.

Accenture сообщила о закрытии сделки по покупке шведской компании Cygni – разработчика cloud-native и full-stack приложений. Группа Accenture Cloud First, куда войдет этот актив, объединяет 70 тыс. облачных специалистов во всем мире, в ее развитие планируется вложить 3 млрд долл. в ближайшие три года.

Silicon Labs объявила о заключении окончательного соглашения со Skyworks Solutions о продаже подразделения по выпуску решений для инфраструктуры и автопрома. Сумма сделки составит 2,75 млрд долл.. Как отмечается, два бизнеса Silicon Labs - IoT и I&A - фундаментально отличаются, поскольку у каждого свои рынки, клиенты, цепочки поставок, НИОКР и стратегии выхода на рынок. После продажи направления I&A Silicon Labs намерена стать безоговорочным лидером в области интеллектуальных беспроводных подключений для Интернета вещей. На данный моменте Silicon Labs, по ее утверждению, обладает самым полным в отрасли портфелем беспроводных технологий, поддерживающим широчайший спектр протоколов, включая Bluetooth, Wi-Sun, Wi-Fi, Zigbee и Z-Wave, а также основные экосистемы, такие как Amazon, Google, Tuya и Xfinity.

Ну и в заключение еще раз про облака и квартальные итоги. По данным Canalys глобальные расходы на услуги облачной инфраструктуры в I кв. выросли на 35% «YoY», до 41,8 млрд долл. Впервые общие квартальные расходы клиентов превысили 40 млрд долл.. Цифровая трансформация значительно ускорилась в период пандемии. Оставаясь ведущим облачным провайдером, Amazon Web Services сумела улучшить прошлогодний показатель на 32% и оставила за собой почти треть мирового рынка. Выручка Microsoft Azure растет в пределах 50% третий квартал кряду, благодаря чему у нее под контролем уже 19% глобального рынка. И как отмечают аналитики уверенное развитие сервиса Google One позволило Google Cloud увеличить выручку на 56% и закрепить за собой долю на уровне 7%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!