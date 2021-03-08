Итоги недели: 326% у Zoom; Okta+Auth0; Intel обязали на 2,18 млрд долл.; смешанной реальности Miсrosoft Mesh

8 марта 2021 г., 3:44

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На уходящей неделе продолжили поступать квартальные результаты. И среди прочего выяснилось, что Zoom нарастила квартальный доход за год на 369% до 882,5 млн долл.

Феномен Zoom уже войдет в историю. Как компания в сегменте с достаточно жесткой конкуренцией в сложившихся условиях смогла показать столь впечатляющие результаты. За весь 2021 финансовый год чистая прибыль этого поставщика достигла 995,7 млн ​​долл. при выручке в 2,651,4 млрд долл., которая оказалась на 326% больше, чем в прошлом году. По состоянию на конец четвертого квартала Zoom имела в числе клиентов 467 тыс компаний с персоналом более десяти человек, что примерно на 470% больше, чем было годом ранее. При этом 1 644 клиентов оплачивали услуги 100 тыс долл. из расчета годового обслуживания — тут рост составил 156%.

HPE превзошла ожидания аналитиков по итогам I кв. своего 2021 финансового года. Производитель сообщил о чистой прибыли в размере 223 млн долл. при выручке 6,8 млрд долл. Доход от продажи компьютерных систем составил 3 ​​млрд долл., что на 1% меньше, чем в прошлом году. Выручка от систем хранения данных была на уровне 1,2 млрд долл., что на 5% меньше, чем годом ранее. Между тем, доход от высокопроизводительных вычислений и критически важных систем (HPC & MCS) составил 762 млн долл., а продажи интеллектуальных периферийных устройств достигли 806 млн долл., что на 11% больше, чем год назад. Выручка от финансовых услуг составила 860 млн долл., практически не изменившись по сравнению с прошлым годом.

Превзошла ожидания Уолл Стрит и Splunk. При это выручка за квартал упала на 7% за год до 745 млн долл., что дало чистую прибыль в размере 38 центов на акцию. Аналитики, впрочем, в сложившейся ситуации прогнозировали результат заметно хуже - 677 млн долл. и прибыль в 3 цента на акцию. Сейчас у компании более 500 клиентов, которые ежегодно покупают услуг на 1 млн долл. и выше.

Компания Okta также объявила финансовые результаты за четвертый квартал, превзойдя ожидания рынка и дала прогноз продаж по итогам своего 2022 финансового года - 1 млрд долл. Одновременно с этим разработчик средств идентификации сообщил о приобретении Auth0 за 6,5 млрд долл. Последняя основана в 2013 г. и обслуживает более 9 тыс корпоративных клиентов. Согласно предоставленной информации, общий рынок средств для проведения идентификации оценивается в 55 млрд долл. и он почти поровну разделен между инструментами для работы с персоналом и средствами для работы с клиентами. В настоящее время большая часть бизнеса Okta связана с первым направлением и приобретая Auth0, компания примерно удвоит часть своего бизнеса, ориентированную на работу с ID клиентов.

Продолжая политику расширения ассортимента продукции путём поглощений, Atlassian объявила о покупке Chartio. Калифорнийский стартап создал облачную платформу бизнес-аналитики, позволяющую отображать данные, например, квартальные показатели продаж, в виде графиков, круговых диаграмм, карт, гистограмм и множества других представлений. Эти функции визуализации данных будут интегрированы в семейство инструментов Jira, которые используются командами разработчиков программного обеспечения для координации своей деятельности.

Тем временем стало известно, что техасский суд обязал Intel выплатить 2,18 млрд долл. за нарушение патентов VLSI. Речь идет о двух патентах - первый, связан с «управлением тактовой частоты в электронных устройствах», а второй описывает «минимизацию напряжения при работе памяти». Intel отрицает любые нарушения, называя истца «патентным троллем» и готовит апелляцию. Один из патентов был первоначально выдан компании Freescale Semiconductor в 2012 году, а другой был получен фирмой SigmaTel двумя годами ранее. Freescale позже приобрела SigmaTel, прежде чем ее поглотила голландская компания NXP Semiconductor в 2015 г. Затем патенты были проданы VLSI два года назад, хотя NXP имеет право на получение некоторой части награды.

А вот британский антимонопольный регулятор начал расследования правомерности условий обслуживания, которые предлагает Apple разработчикам, использующим её App Store. К похожему рассмотрению готовится и Европейская комиссия. Основанием для начала британского расследования стали жалобы разработчиков на условия использования App Store, такие как требование распространять приложения для iOS исключительно через торговую площадку компании Apple. Кроме того, проверке будет подвергнута политика, обязующая разработчиков проводить встроенные в приложения покупки через платёжную систему Apple, где комиссия достигает 30%.

Раз уж заговорили про Apple. Аналитик Минчи Куо представил очередную порцию прогнозов о грядущем поколении iPhone. Он считает, что при сохранении общего дизайна смартфон получит больше полезной площади экрана за счет уменьшения выемки под камеру Face ID, будут улучшены камеры и емкость батареи. По словам Куо, новый смартфон будет несколько тяжелее устройств iPhone 12. Более дорогие модели - эквивалент нынешних Apple Pro - будут по-прежнему включать в себя продвинутые лидарные датчики и получат дисплей с частотой 120 Гц. Куо также предположил, что Apple работает над складным iPhone, аналогичным тем, что уже выпускают Samsung и Huawei. И ожидает, что такая модель может быть запущена в производство в 2023 году. Стоит также отметить, что аналитики Wedbush прогнозируют, что в следующей версии iPhone появится возможность выбрать вариант с накопителем 1 ТБ.

На днях как раз Kioxia выпустила самый тонкий накопитель встроенной флэш-памяти емкостью 1 ТБ — он имеет толщину всего 1,1 мм. Используемые микросхемы памяти KIOXIA BiCS FLASH 3D и специальный контролер обеспечивают скорость последовательного чтения до 2050 МБ/с, а последовательной записи - до 1200 МБ/с.

Компания Kioxia продолжает наращивать производственные мощности и провела церемонию закладки фундамента своего нового завода по производству полупроводников Первый этап строительства Fab7 планируется завершить к весне 2022 года. Kioxia и Western Digital не сообщили о точных инвестициях в новое производство, однако некоторые наблюдатели предполагают, что вложения могут достичь 10 млрд долл.

Еще раз вернемся к теме предположений о выходе новых продуктов. Согласно корейским изданиям, Samsung готовит Windows-ноутбук на базе собственного чипа Exynos. Предполагается, что устройство будет содержать интегрированную на чип графику AMD. Вероятнее всего сам процессор будет презентован в июне, а ноутбук выйдет на рынок во втором полугодии. Это не первый случай, когда Samsung выпускает ПК с ОС Windows 10 на платформе ARM. Всего уже было представлено три продукта, включая Galaxy Book S, выпущенный в прошлом году. Однако все эти решения базировались на чипах Qualcomm Snapdragon. Стоит отметить, что устройство с условным названием Exynos PC, будет практически полностью построено на компонентах производства Samsung — от центрального процессора и памяти, до дисплея, SSD и аккумулятора.

В рамках прошедшей конференции для разработчиков Ignite 2021 компания Microsoft представила ряд решений и сервисов. Среди прочего была анонсирована новая программно-аппаратная платформа Azure Percept, которая позволит запускать сервисы для создания и применения моделей искусственного интеллекта на специальных маломощных устройствах. Сервис для создания и управления моделями машинного обучения Azure Machine Learning теперь можно развернуть на любом кластере Kubernetes, локальном или облачном, через платформу по управлению гибридными и облачными средами Azure Arc. Семантический поиск стал доступен в облачном поисковом ИИ-сервисе для разработки мобильных и веб-приложений Azure Cognitive Search. В рамках конференции также представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве. С помощью Mesh можно организовать так называемую «холопортацию», передавая фотореалистичное изображение в смешанной реальности, а также создавать виртуальные аватары, с помощью которых можно выражать эмоции. Компания уверяет, что благодаря Microsoft Mesh уже в ближайшем будущем туристические компании смогут передавать опыт виртуального путешествия, архитектурные бюро – проектировать здания, создавая их виртуальную модель, а в производственном цехе удаленный эксперт сможет работать виртуально рядом со своим коллегой.

Ну, и в заключение, новость от Google, которая применила ИИ для оптимизации архитектуры чипов. В рамках проекта Apollo не просто выполняется автоматическая разводка микросхемы, эта ИИ-программа впервые исследует возможные архитектуры микросхемы (дизайн функциональных элементов чипа), а вдобавок, постоянно улучшает эффективность работы, за счет переноса в новые задачи опыта, накопленного при оптимизации других микросхем. Кроме того Apollo позволяет улучшать сами методы оптимизации, «скармливая» им лучшие результаты применения других оптимизационных подходов. Вот-вот и чипы сами начнут проектировать новые чипы...

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