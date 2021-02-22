Итоги недели: Amazon вплотную займется небольшими интернет-магазинами; GPU Nvidia для майнинга официально; Samsung встроила вычислители в чипы DRAM; 1 зетабайт HDD

22 февраля 2021 г., 3:35

0

Tweet

На уходящей недели было несколько неожиданных новостей. Одна из них покупка Amazon.

Крупнейший ритейлер в мире не просто приобрел конкурента, активно растущего в последнее время, Shopify, но и особо даже не сообщал об этом. Стало известно, что сделка состоялась почти месяц назад, представители Amazon подтвердили приобретение австралийской Selz, но отказались раскрывать условия. Интересно и то, что ранее у компании был собственный сервис схожий с услугами Selz и Shopify. Платформа Amazon Webstore позволяла малым предприятиям запускать интернет-магазины, построенные на технологии Amazon, однако в 2015 г. сервиc был свернут. Теперь же, видимо, стало очевидно, что отдавать лавры Shopify совершенно не стоит, а предоставление более широкого портфеля инструментов малому и среднему бизнесу для быстрого переноса операций в Интернет становится важным конкурентным преимуществом.

Еще одна сделка недели - Sinch приобрел Inteliquent за 1,14 млрд долл. Шведский провайдер облачных коммуникаций решил таким образом усилить свои позиции в США особенно в контексте конкуренции с Twilio. Сделка позволит объединить подразделения голосовой связи Inteliquent, обслуживающие предприятия и телекоммуникационные компании, с глобальными службами обмена сообщениями Sinch. Стоит отметить, что в конце прошлого года SB Management, принадлежащая Softbank, выкупила 10,1% акций шведской компании, предоставив ей капитал для новых приобретений. По данным Juniper Research, рынок CPaaS быстро растет, и ожидается, что к 2025 г. он достигнет 25 млрд долл.. В числе конкурентов Sinch - Twilio, 8x8, Vonage, Nexmo и Bandwidth.

К числу неожиданных, но вполне прогнозируемых новостей можно также отнести объявление Nvidia о выходе первых чипов для работы с криптовалютами. Новая серия GPU специально предназначена для майнинга эфира (Ethereum). Новый тип чипа именуются CMP - Cryptocurrency Mining Processor - процессор майнинга криптовалюты. Объявление в четверг фактически подтверждает тот факт, что по крайней мере часть спроса на чипы Nvidia исходила от майнеров криптовалюты, а не только от игроков. Кроме того, Nvidia заявила, что будущие GPU в ее серии игровых видеокарт (в частности RTX 3060, планирующийся к выпуску позже в этом году) будут модифицированы так, что на них нельзя будет эффективно добывать эфир.

Тем временем выручка TSMC и United Microelectronics в январе заметно выросла. Первая компания нарастила показатели на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,2% в годовом сравнении - до 4,53 млрд долл. UMC объявила о росте консолидированной выручки по итогам прошедшего месяца на 10,2% до рекордных для себя 554,26 млн долл.

Впрочем,1 зетабайт наращивание выпуска чипов на Тайване не решит вопрос их глобального дефицита. Тем более, что тут в процесс вмешалась природа.

Череда землетрясений в Японии заставила ряд предприятий приостановить работу. В частности завод Renesas, хотя и не пострадал, но был на время выведен из работы для перепроверки линий. А эта компания - один из ведущих поставщиков чипов для автопрома. Предприятие Shin-Etsu Chemical в Фукусиме также остановило работу и готовится к перезапуску производства. Также не работали предприятия Mitsui Chemicals, одного из основных поставщиков химических компонентов для выращивания пластин.

Через пару дней стало известно, что заводы по выпуску полупроводников в Техасе сильно пострадали из-за сложившихся погодных условий. Предприятия NXP, Infineon и Samsung, были остановлены из-за отключения электроэнергии во время снежного шторма. В штате практически полностью остановилась выработка электроэнергии на ветрогенераторах из-за того, что их эксплуатация не предполагала работу в столь суровых зимних условиях.

Раз уж заговорили о полупроводниковых производителях. Общая доля Топ-5 производителей кремниевых пластин, по данным IС Insights, выросла до 54%. В декабре 2020 г. на долю пяти крупнейших производителей пришлось свыше половины общемирового объема производства. Мощности каждого представителя из Тор-5 в конце года составляла не менее 1,5 млн пластин в эквиваленте 200 мм. Лидером, с показателем 3,1 млн пластин в месяц, оставалась Samsung. Следом разместился foundry-игрок TSMC, мощности которого составили около 2,7 млн подложек. Третьим крупнейшим производителем (около 1,9 млн пластин, 9,0% общего объема) оказалась Micron Technology. Интересно, что Intel не входит в первую пятерку по этому показателю.

Уже упомянутая выше Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью, интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта - HBM-PIM. Как отмечается, новая архитектура обработки (PIM, processing-in-memory) позволяет использовать возможности ИИ для ускорения обработки больших объемов данных в ЦОДах, систем высокопроизводительных вычислений и при использовании мобильных приложений с поддержкой искусственного интеллекта. HBM-PIM передает вычислительную мощность непосредственно туда, где хранятся данные, поскольку оптимизированный для DRAM ИИ-движок помещен в каждый банк памяти, обеспечивая параллельную обработку и минимизируя перемещение данных. Утверждается, что с решением Samsung HBM2 Aquabolt новая архитектура способна вдвое повысить производительность системы при снижении энергопотребления более чем на 70%. При этом не потребуется каких-либо изменений в аппаратном или программном обеспечении, что позволяет ускорить ее интеграцию в существующие системы.

На уходящей неделе стало известно, что глобальная емкость отгруженных за год жестких дисков впервые превысила 1 зетабайт. При этом в целом за 2020 г. мировой рынок в штучном выражении, согласно Coughlin Associates, сократился на 17,7% — отгружено 260,3 млн жестких дисков. При этом ранние прогнозы говорили об объеме рынка в размере 250-255 млн устройств. Как прогнозируется, вследствие повышенного спроса на nearline-диски, к 2026 г. общегодовая емкость отгруженных дисков увеличится почти в три раза.

Буквально на днях вышла первая бета Android 12 для разработчиков. Ее открытое тестирование должно начаться в мае. Новые функции Android, связанные с приватностью, включают некоторые элементы управления идентификаторами, которые можно использовать для отслеживания, и более безопасные настройки по умолчанию для компонентов приложений. Важное изменение в Android 12 – это добавленный модуль Android Runtime (ART), который позволяет улучшать основную среду выполнения и библиотеки без полного обновления системы. Увеличению общей производительности устройств будут способствовать ограничение работы служб на переднем плане и более быстрые уведомления приложений. Новые функции пространственного звука и тактильная обратная связь должны помочь создавать более вовлекающие игровые и звуковые эффекты. Крайним сроком выхода стабильной платформы команда Android определила август 2021 года.

Исследователь безопасности Mac Патрик Уордл на уходящей неделе сообщил о первом вредоносном ПО для Apple M1. «GoSearch22» маскируется под законное расширение браузера Safari и изначально создавалось для работы на чипах Intel x86. GoSearch22.app является частью «Pirrit», одного из старейших и наиболее активных семейств рекламного ПО для Mac, которое постоянно меняется, чтобы избежать обнаружения.

Pirrit, конечно, не сравнится с Sunburst. По словам президента Microsoft Брэда Смита, продолжавшаяся несколько месяцев хакерская кампания, затронувшая правительственные учреждения США и поставщиков средств кибербезопасности, была «крупнейшей и самой сложной атакой, которую когда-либо видел мир», и в ней участвовало огромное количество разработчиков. Microsoft, которая также стала жертвой вредоносного обновления Orion, выделила 500 программных инженеров для расследования атаки, но команда, стоящая за атакой, как полагает Смит, имела вдвое больше инженерных ресурсов.

Возвращаясь к «неожиданным» новостям. Компания Japan Industrial Partners официально представила обновление премиальной серии ноутбуков Vaio Z. Как сообщается, устройства стали еще легче (масса 958 г) и тоньше, их корпус теперь полностью изготавливается из карбонового волокна. Устройство имеет специальную конструкцию, которая разворачивается на 180 градусов. А кроме того, в рабочем режиме - клавиатура немного приподнимается и располагается под углом, что делает набор намного удобнее, как уверяет производитель. Ноутбук оснащается процессором одиннадцатого поколения Intel Tiger Lake до модели Core i7-11375H с четырьмя ядрами (5 ГГц), оперативной памятью до 32 ГБ и накопителями от 256 ГБ до 2 ТБ. Модель выдерживает падение с высоты 127 см. Ценник, правда, несколько зашкаливает - от 3579 долл. Впрочем, ноутбуки Vaio, всегда отличались ценной.

Между тем HP выпустила уже второй хромбук на процессоре MediaTek. Устройство HP Chromebook 11MK G9 EE с экраном 11,6 дюйма (1366 × 768) базируется на чипе MediaTek MT8183 (2.0 ГГц), оснащено 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации. Аккумулятор емкостью 47 Вт\ч обеспечивает до 16 часов работы. Хромбук имеет толщину 19 мм и массу 1,36 кг, сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H.

Ну, и в заключение, про исследование группы ученых из Университета Сассекса. Было показано, что изменение структуры наноматериалов, таких, как графен, может эффективно разблокировать их электронные свойства. Исследователи механически создавали складки в слое графена, чтобы получить нужный электронный компонент, например, транзистор или логический вентиль. Они уверены, что использование таких наноматериалов сделает компьютерные микросхемы меньше и быстрее. Так что закон Мура еще поработает.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак