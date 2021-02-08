Итоги недели: Джесси вместо Безоса; Amazon продает на 125,6 млрд долл. в квартал; у Starlink уже больше 1000 спутников; "кирпичи данных" за 28 млрд долл.

8 февраля 2021 г., 3:17

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Одной из самых шумных новостей уходящей недели, пожалуй, было объявление Джеффа Безоса.

На посту СEO Amazon его сменит глава AWS Энди Джесси, который возглавляет облачное направление с 2006 г., а в целом работает более 23 лет в компании. Многие отмечают, что в последние годы он действительно был вторым человеком в Amazon. По слухам ему предлагали в свое время возглавить Microsoft и Uber, но он отказывался. Теперь понятно почему. Что до самого Безоса, то он перейдет на должность исполнительного председателя правления Amazon и сосредоточится на «первых инициативах», включая Day One Fund, Bezos Earth Fund, The Washington Post и частной космической компании Blue Origin. Нужно сказать, что практика, когда основатели компаний оставляют руководящие посты, назначая новых управленцев, не нова - можно вспомнить и Билла Гейтса, и Сергея Брина в паре с Ларри Пейджем.

Анонс о назначении Энди Джесси состоялся в момент объявления финансовых результатов компании за квартал, которые оказались в очередной раз рекордными. Выручка компании первые превысила знаковую отметку в 100 млрд долл. - 125,56 млрд долл. При том что аналитики прогнозировали показатель заметно ниже. Помимо основного розничного бизнеса, увеличило выручку и подразделение облачных сервисов Amazon на 28% до 12,7 млрд долл. (год назад было 9,95 млрд долл.). AWS продолжает оставаться основным драйвером роста прибыли компании — на долю этого бизнеса приходится 52%. За квартал облачные сервисы принесли Amazon прибыли 3,56 млрд долл., что на 37% больше, чем было год назад.

Alphabet также рапортовала о рекордных показателях за квартал и за год. Квартальная выручка компании выросла до почти 57 млрд долл., а чистая прибыль достигла 15,3 млрд долл, Поисковый бизнес принес доход в 31,9 млрд долл., что на 17% выше годовом сопоставлении. Выручка YouTube выросла еще сильнее - на 46% до 6,885 млрд долл. Продажи Google Cloud также заметно росли - на 47% до 3,831 млрд дол (при потерях в 1,24 млрд долл.). Оборот Alphabet за год вырос до 182,527 млрд долл. на фоне позапрошлогодних 161,857 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась до 40,269 млрд долл.

О рекордах сообщила и Lenovo Group. Ее доход в третьем квартале 2020 финансового года увеличился на 22% за год до 17,2 млрд. долл. Чистая прибыль повысилась на 53% – до 395 млн. долл. Выручка подразделения Intelligent Devices Group выросла на 27% до 14 млрд. долл. Подразделение Data Center Group также показало рекордные продажи в 1,63 млрд. долл.

У Qualcomm квартальные продажи выросли на 62% до 8,24 млрд долл., но аналитики ожидали даже большего. Также заметно увеличилась чистая прибыль - с 925 млн долл. до 2,46 млрд долл. Доход от процессоров для смартфонов составил 4,2 млрд долл., продемонстрировав рост на все 79%.

Но не у всех наблюдался рост. Например, у SK hynix в последнем квартале 2020 г. выручка сократилась на 2% в годовом сравнении до 7,1 млрд долл. Операционная квартальная прибыль за год выросла на 298% до 864 млн долл. однако это меньше по сравнению с предыдущей четвертью года на 26% - сокращение почти на 25%. Сказалось снижение цен на продукцию. Правда, за весь прошедший год компания нарастила доход на 18% до 28,5 млрд долл., а прибыль - на 84% до 4,4 млрд долл. Среди прочего благодаря расширению бизнеса в сегменте памяти для серверов.

У Western Digital квартальные доходы также сократились на 7% до 3,94 млрд долл. При этом направление Client Devices продемонстрировало рост на 19% до 2,131 млрд долл., а выручка Data Center Devices and Solutions заметно сократилась — на 46% до 80 млн долл. По направлению Client Solutions был отмечен рост на 6% до 1,005 млрд долл. за счет успехов в ритейле. Компания показала квартальную прибыль на уровне 62 млн долл., тогда как год назад были убытки в 139 млн долл.

На уходящей неделе появились слухи о том, что AMD может одной из первых получить доступ к технологии 3 нм от Samsung. В планах компании повысить объемы производства процессоров на 50% в ближайшие годы. И сообщается, что AMD ведет активные переговоры с корейской компанией, когда основной производитель ее чипов перегружен заказами. Кроме того, TSMC отдает явное предпочтение в очередности доступа к новым технологиям совсем не Advanced Micro Devices. Согласно имеющейся информации уже сейчас Samsung может предложить AMD выпуск продукции по нормам 8 нм, а в ближайшее время и переход на 5 нм.

Тем временем в Intel возвращаются ветераны компании. В частности Санил Шеной, проработавший в компании 33 года до того, как ее покинуть в 2014 г. назначен старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения Design Engineering Group. А Глэнн Хинтон руководивший разработкой ряда процессоров, включая Pentium Pro, Pentium II, Pentium III и Pentium IV. Он проработал в компании почти 35 лет и покинул ее три года назад. Теперь он будет работать рад проектом, который не раскрываю. Пэт Гелсингер возвращает старую гвардию.

На днях стало известно, что капитализация Databricks выросла до 28 млрд долл. после и инвестиций Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce. Компания в очередном раунде получила 1 млрд долл. С чего же такой интерес к этому семилетнему стартапу. Databricks была основана группой профессоров и докторантов Калифорнийского университета в Беркли. Ее программное обеспечение на базе Apache Spark помогает компаниям подготовить данные для анализа, а также обработки с использованием различных моделей искусственного интеллекта.

Пока суд да дело, Илон Маск продолжает наращивать группировку спутников в рамках проекта Starlink. Компания SpaceX осуществила еще один запуск корабля Falcon 9, что позволило отправить на орбиту дополнительно 60 спутников и сейчас их число уже превысило 1000. Нынешний запуск был произведен менее чем месяц спустя после предыдущего.

Ну, и в завершение, про открытие, которое увеличит скорость оптической передачи данных в 10000 раз. Группа исследователей из Корейского научно-технического института (KIST) смогла увеличить частоту генерирования лазерных импульсов более, чем в 10 тысяч раз, по сравнению с тем, что имеется сейчас в используемом оборудовании. Введение дополнительного резонатора на базе графена в оптоволоконный осциллятор импульсного лазера, позволило сократить длительность импульса до нескольких фемтосекунд. Итогом этих усилий стала рекордная частота следования лазерных импульсов — 57,8 ГГц.

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