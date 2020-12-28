Итоги недели: Apple Car к 2024; Azure на чипах Microsoft; 1 петабит в секунду по оптоволокну

28 декабря 2020 г., 3:43

+11

голос Tweet

Последняя полная предновогодняя неделя принесла очередную волну догадок про новую категорию продуктов Apple.

Reuters ссылаясь на свои источники сообщила, что в Купертино активно ведутся разработки собственного электромобиля с автопилотом и его анонс якобы должен состояться в 2024 г. Правда, следом некоторые наблюдатели предположили, что из-за сложившейся ситуации все это может сдвинуться на несколько лет. О загадочном проекте Titan молва идет с 2014 года. Даже просочилась информация о том, что Дуг Филд, ветеран Apple, поработав в Tesla, вернулся в 2018 г. в компанию, чтобы возглавить этот проект. И вот стало известно, что с тех пор уже есть заметные подвижки и ставка, как будто, делается на новую конструкцию аккумуляторов, которая может «радикально» снизить стоимость авто и увеличить запас хода на одном заряде. Аналитики гадают, кто же из производителей может заняться выпуском Apple Car, не Foxconn же?

Масло в огонь слухов про выпуск Apple собственного автомобиля подлил Илон Маск. К одному из постов в твиттере аналитика Бретта Винтона на эту тему он написал, что предлагал Тиму Куку, CEO Apple, встретиться, чтобы обсудить возможную продажу Tesla в непростой период для компании, когда у них не очень все ладилось с выпуском Model 3. Речь шла о сумме в одну десятую от сегодняшней капитализации компании - т. е. около 60 млрд долл. Но Кук отверг предложение о встрече.

Все то же агентство Reuters сообщило, что Microsoft активизировала собственные процессорные разработки на базе архитектуры arm. В первую очередь - для серверов, которые используются в облачном сервисе Azure. Собственные чипы для облачного использования уже выпускает Amazon, также были сообщения о разработках по этому направлению и у Google, так что «процессорный» интерес Microsoft вполне оправдан. Сейчас в Azure основное место занимают платформы Intel и AMD, кроме того, отдельные эксперименты были с Ampere Computing и Marvell Technology, которые выпускают arm-процессоры. Однако использование собственных чипов позволило бы Microsoft заметно сократить себестоимость облачных услуг, а также снизить зависимость от просчетов сторонних производителей и делать ставку на собственное долгосрочное планирование. Некоторые наблюдатели также обращают внимание на то, что в последнее время Редмонд активно переманивает инженеров из различных компаний, включая Intel, AMD, Nvidia и Qualcomm.

А конкуренция в облачном сегменте лишь нарастает. За прошедший квартал капзатраты там выросли на 18% до 37 млрд долл., согласно Synergy Research. Также сообщается, что с начала 2020 г. по данному направлению было инвестировано 99 млрд долл., тут рост в годовом сравнении составил 16%. В числе лидеров - Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba. Тогда как траты Apple на развитие датацентров снижались, как и у Google. Следом за первой семеркой идут IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT. Основная часть трат операторов, по заявлению аналитиков, идет на строительство ЦОД и их оснащение оборудованием. На данный момент в мире насчитывается 573 крупных центра обработки данных.

Упомянутая выше в списке IBM инвестирует не только в ЦОДы, но и скупает разработчиков. На днях она сообщила о приобретении Nordcloud, которая специализируется на облачной интеграции в Европе, имея тройную сертификацию - Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Данная покупка должна помочь IBM в продвижении инструментов облачной миграции, а также в разработке управляемых услуг, которые становятся крайне важны в рамках ее стратегии по гибридному облаку.

Cloudflare, владелец популярной инфраструктуры доставки контента, объявила о поглощении Bitgenics, больше известного как Linc. Технология этого австралийского стартапа, упрощающая разработку клиентской части онлайновых служб, должна стать важным звеном в дальнейшем продвижении Cloudflare на рынок веб-приложений. Платформа Linc позволяет после исправления ошибок автоматически развёртывать код в рабочей среде, в том числе на хостинге веб-приложений Cloudflare Pages, который Cloudflare запустила в этом году.

Cisco также сообщила о намерении поглотить стартап. Речь идет про Dashbase, который разрабатывает аналитическую платформу для сбора логов и событий в распределенных сетевых средах. Купленные разработки будут интегрированы в платформу для мониторинга приложений AppDynamics, что должно позволить повысить прозрачность данных и упростить к ним доступ, а также улучшить инструменты мониторинга событий и отслеживанием проблем, возникающих в работе приложений как в облачных, так и в традиционных средах.

А вот Zoom Video Communications, за прошедший год буквально взлетевшая на тренде самоизоляции, спешит диверсифицировать своё присутствие на рынке офисной продуктивности, создав более значительную конкуренцию Microsoft и Google. Появилась информация, что Zoom разрабатывает собственную веб-службу электронной почты, и возможно также сопутствующий календарный сервис. Предположительно, начальная версия электронной почты будет запущена в ближайшие месяцы, чтобы предложить пользователям сервисы «следующего поколения».

Если вернуться к М&A, то стоит упомянуть еще одну сделку - Honeywell покупает за 1,3 млрд долл. Sparta Systems, выпускающую программное обеспечение для медико-биологических задач. Планируется интегрировать инструменты Sparta с платформой Honeywell Forge, тем самым расширив ее решениями для новых отраслей и новым набором функций.

Accenture объявила о результатах за первый квартал своего 2021 финансового года. Выручка компании составила 11,8 млрд долл., увеличившись в годовом сравнении на 4%. Операционная прибыль выросла на 7% до 1,89 млрд. долл. Компания получила новые заказы на сумму 12,9 млрд. долл.: 6,6 млрд. за консалтинговые услуги и 6,3 млрд. долл. услуги аутсорсинга. Стоит обратить внимание на это соотношение.

Весьма интересные события разворачиваются вокруг борьбы с антимонопольными преследованиями Facebook и Google. Согласно информации Wall Street Journal, компании заключили соглашение о сотрудничестве в отражении потенциальных антимонопольных атак на их бизнес. Google и Facebook обвиняются в тайном сговоре в целях получения несправедливого преимущества на рынке онлайновой рекламы. Достигнутое двумя сетевыми гигантами соглашение под условным наименованием «Голубой Джедай» (Jedi Blue) предусматривает создание для Facebook режима благоприятствования на бирже рекламы Google в обмен на снижение конкурентного давления со стороны крупнейшей социальной сети. Как утверждается, Facebook и Google согласились «сотрудничать и помогать друг другу в ответ на любые антимонопольные действия». Более того, каждая из компаний будто бы обязалась «незамедлительно и полностью информировать Другую сторону о любых контактах с правительством, имеющих отношение к предмету данного Соглашения».

Ну, и в заключение новость про оптоволокно. Стало известно, что группа исследователей из японского Национального института технологий информатики и коммуникаций, Nokia Bell Labs и французской Prysimian Group успешно реализовала передачу данных по одинарному многомодовому волокну с рекордной пропускной способностью - более петабит в секунду, что в 2,5 раза превосходит прежнее лучшее достижение. Один петабит в секунду!

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U