Итоги недели: HDD с HAMR на 24 ТБ скоро; Tesla за полтриллиона; Nikon теряет; атомристор уменьшили

30 ноября 2020 г., 3:36

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Неделя прошла в «тихом» режиме, особо громких новостей фактически не было.

В понедельник Apple провела очередные послабления для разработчиков, заявив, что компаниям, предлагающим цифровые классы или сервисы для проведения виртуальных мероприятий с помощью приложений для iPhone, не нужно будет использовать встроенные покупки в Apple App Store до 30 июня 2021 года. Это позволит им взимать плату со своих клиентов напрямую без 30% комиссии Apple. Стоит напомнить, что компания ранее объявила, что планирует снизить комиссию до 15% для разработчиков приложений, оборот которых не превышает 1 млн долл.

В продолжение темы Apple — специалисты японской компании Fomalhaut Techno Solutions провели подсчет стоимости компонент, которые используются в Apple iPhone 12. Они оценили панель OLED в 70 долл.; чип Bionic A14 — 40 долл; память SK Hynix DRAM — 12,8 долл за модуль; флэш-память Samsung — 19,2 долл; датчики Sony CMOS — 7,4-7,9 долл. С учётом остальных комплектующих общая себестоимость iPhone 12 у них получилась 373 долл. Контраст с розничной ценой iPhone 12 - от 799 долл., весьма заметен. Однако, нужно в этой оценке не учитывается норма отбраковки, которая повышает материальные затраты. За рамками анализа остались и заложенные в цену конечного продукта расходы Apple на исследования и разработку, на рекламу и маркетинг, а также инвестиции в производственную цепочку.

Кстати, в отношении компонент - IC Insights опубликовала рейтинг ведущих полупроводниковых поставщиков. С заметным отрывом от преследователя список возглавляет Intel. На втором месте Samsung. За счет уверенного роста продаж на третьем месте остается занятая исключительно заказным производством полупроводников TSMC. На четвертом месте - SK Hynix, а на пятом — Micron. В годовой Тор-15 войдут «новички» — MediaTek и AMD (в прошлом году 16 и 18 место соответственно).

Упомянутая Micron провела конференцию для финансистов, где среди прочего прозвучал и вопрос - собирается ли компания разрабатывать и продавать собственные продукты 3D Xpoint. В настоящее время Micron производит кристаллы 3D XPoint для продуктов Intel серии Optane 200 и собственных SSD-накопителей Micron X100, выпускаемых с октября 2019 года. В ближайшие пару лет у Micron должны появиться SSD XPoint второго поколения, а также модули DIMM XPoint, что обеспечит прямую конкуренцию с семейством Optan на всех фронтах. Новые планы должны решить проблему недостаточной загруженности мощностей Micron XPoint.

На днях на конференции для инвесторов также выступал исполнительный директор Seagate, Дэйв Мосли. Он заявил среди прочего, что технология магнитной записи с тепловой подготовкой (HAMR) позволит и дальше наращивать емкость жестких дисков. В частности, с переходом ко второму поколению HDD c поддержкой HAMR, их вместимость увеличится с 20 сразу до 24 терабайт, минуя промежуточный этап 22 ТБ. Кроме того, новая технология будет использоваться и в менее емких дисках и позволит уменьшить в этих моделях количество используемых пластин/головок.

А спрос на жесткие диски, вероятнее всего, будет расти и не только под использование в ЦОД. Облака - не панацея. На днях, например, продолжительный сбой AWS сказался на работе значительной части Интернета. Согласно официальной информации на AWS Service Health Dashboard, проблема в прикладном интерфейсе (API) Kinesis Data Streams повлияла только на один из 23 географических регионов AWS, а именно, US-EAST-1. Тем не менее, жертвами инцидента стало огромное количество приложений, служб и веб-сайтов (от Autodesk, Flickr и Pocket до The Washington Post).

Тем временем капитализация Tesla впервые превысила полтриллиона. Это произошло во вторник после закрытия биржи котировки акций Tesla поднялись до 527,48 долл., а рыночная стоимость компании преодолела отметку в 500 млрд долл. К концу недели этот показатель достиг уже 555,24 млрд. По данным Factset, мультипликатор Tesla - стоимость компании по отношению к EBITDA - превысил 130 за последние 12 месяцев. В целом же в этом году акции Tesla выросли более чем в пять раз. Увеличение капитализации компании сказалось на состоянии Илона Маска. В прошлую среду по рейтингу Bloomberg он обошел Марка Цукерберга, сместив его с третьего места. А спустя пару дней потеснил и Билла Гейтса со второй строчки. При этом в январе Маск занимал 35-е место в списке.

На прошлой неделе росли и акции Slack выросли. Ценные бумаги этого разработчика поднялись почти на 38% после сообщения The Wall Street Journal о том, что компанию намерена приобрести Salesforce. Мало того, объявление об этом должно вот-вот состояться. Пока неясно, сколько будет выплачено за Slack, капитализация которой уже достигла 23,22 млрд долл. В последние годы Salesforce ведет весьма активную политику поглощения различных активов, используя свою быстрорастущую капитализацию, которая сейчас составляет 224,61 млрд долл. За два года стоимость компании выросла почти в два раза. В 2018 году Salesforce приобрела MuleSoft за 6,5 млрд долл., а год спустя на покупку Tableau было потрачено 15,3 млрд долл.

Провайдер услуг ИТ-аналитики и мониторинга Splunk объявил о покупке Flowmill, обладателя программной платформы, которая помогает предприятиям улучшить контролируемость своих сетей. Ключом к высокой эффективности этой платформы является использование ею компонента ядра Linux под названием eBPF. Это позволяет Flowmill развёртывать код непосредственно в ядре ОС для сбора низкоуровневых данных об активности приложений, работающих под её управлением. По информации стартапа, его технология экономит не только время, но и сетевые расходы, так как упрощает выявление приложений с избыточным потреблением полосы пропускания. Покупка Flowmill продолжает серию стратегических приобретений Splunk. В октябре компания купила стартап мониторинга приложений, Plumbr, и провайдера средств оптимизации производительности веб-сайтов - Rigor.

Между тем, квартальная выручка Nutanix достигла 312,8 млн долл. и казалась заметно лучше ожиданий. Однако на фоне того, что выручка оказалась лучше прогнозируемой, чистые убытки Nutanix выросли за год с 229,2 млн долл. до 265 млн долл. Основной доход Nutanix по-прежнему получает на рынках Северной и Южной Америки, на которые приходится 71% продаж, регион EMEA дает 16%, а Азиатско-Тихоокеанском приносит 13%. Аналитики отмечают, что в этом контексте у компании есть большой потенциал для роста.

А вот у Xiaomi прибыль в годовом сравнении за квартал выросла на 23,4% до 1,55 млрд долл. А квартальная выручка достигла 10,95 млрд долл., что на 34,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Не у всех все так радужно, увы. Nikon заявила о квартальном убытке в 251 млн долл. Даже аналитики ожидали, что у этого известного производителя оптических устройств в сложившихся непростых условиях потери за второй квартал окажутся меньше. Но сказалось не только падение продаж в основном бизнесе - производстве фотокамер, но и по направлению оборудования для выпуска полупроводников. Один из ключевых заказчиков японской компании - Intel - сократил заказы. Согласно информации Nikkei, в результате Nikon объявила о планах уволить около 2 тыс. сотрудников, или 10% своего персонала.

Ну, им в заключение новость из Техасского университета, что в г. Остин. Тамошние исследователи смогли существенно уменьшить размеры так называемого атомристора - самого миниатюрного из известных запоминающих устройств - площадью всего в один квадратный нанометр. Эта версия мемристора позволяет достичь плотности записи примерно 25 терабит на квадратный сантиметр, что на два порядка выше показателей ныне выпускаемой флэш-памяти. Результаты, полученные в этой работе, открывают путь для создания сверхплотных хранилищ и нейроморфных компьютеров. Но пока это лишь путь… Таков путь.

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