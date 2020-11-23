Итоги недели: Fugaku в три раза быстрее; сервер в 2.5 петафлопса от NVIDIA; Microsoft запустит Pluton; биткоин бьет рекорды

23 ноября 2020 г., 3:51

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На фоне всего остального, пожалуй, главным событием уходящей недели можно назвать конференцию SC 20 и представленный на ней рейтинг Top500, вот уже в 56-й редакции.

Лидер списка, японский суперкомпьютер Fugaku, почти в три раза производительнее ближайшего конкурента. Вот, что значит сделанная ставка на arm. За полгода в системе было увеличено количество ядер с 7,299 до 7,631 млн., в результате производительность выросладо 442 петафлопсов. Идущий следом IBM Summit также на нестандартных чипах - Power9 - показывает 148,8 петафлопса. А китайский Sunway TaihuLight, который еще относительно недавно был на первой позиции (кстати, на собственных процессорах Sunway SW26010), теперь занимает четвертую позицию, с все теми же 93 петафлопсами. С июня удалось нарастить оснащение системы Selene, принадлежащей Nvidia, почти в два раза, что подняло ее на пятую строчку рейтинга, а производительность с 27,58 до 63,4 петафлопса. Впервые в Top10 оказалась немецкая система Juwels Booster Module, построенная на базе решений Atos BullSequana, с результатом 44,1 петафлопса (седьмая строчка). Замыкает десятку Dammam-7, установленная в крупнейшей глобальной нефтеперерабатывающей компании Aramco с показателем 22,4 петафлопса.

В рамках конференции SC20 компания AMD анонсировала ускоритель AMD Instinct MI100, созданный на основе новой архитектуры AMD CDNA. Как утверждает производитель представленный продукт является самым быстрым в мире HPC GPU для научных задач, этот ускоритель первым на рынке прошел порог в 10 TFLOPS (FP64). На пике он дает по FP64 11,5 TFLOPS, а по FP32 - 23 TFLOPS.

На суперкомпьютерном форуме NVIDIA представила графический процессор NVIDIA A100 80GB с вдвое большей памятью, чем у предшественника - 80 ГБ, да плюс к этому полоса пропускания теперь более 2 терабайт в секунду. Компания также анонсировала DGX Station A100, как единственный в мире сервер петафлопсного уровня для рабочих групп. С производительностью в 2.5 петафлопс в задачах ИИ эта система оснащается четырьмя GPU NVIDIA A100 с тензорными ядрами, объединенными интерфейсом NVIDIA NVLink, с объемом памяти до 320 ГБ. Благодаря поддержке технологии NVIDIA MIG (Multi-Instance GPU) с помощью одной станции можно организовать до 28 отдельных инстансов для выполнения параллельных задач и работы нескольких пользователей без снижения производительности системы.

Раз уж заговорили про NVIDIA, компания отчиталась за третий квартал своего 2021 финансового года, сумев нарастить оборот на 57% в годовом сопоставлении – до 4,7 млрд. долл. Чистая прибыль выросла на 49% – до 1,34 млрд. долл. Третий квартал оказался рекордным для направления геймерских продуктов Nvidia — тут выручка составила 2,27 млрд. долл. и направления для ЦОД – 1,9 млрд. долл. (рост на 162%).

Тем временем Intel продолжает избавляться от «непрофильных» подразделений и продала Enpirion Power Solutions фирме Richtek, входящей в состав MediaTek за 85 млн долл. Интересно, что Enpirion была приобретена Altera в 2013 г.. последняя же в свою очередь оказалась в недрах Intel в 2015 г. после соответствующей сделки.

IBM достигла соглашения о покупке чикагского стартапа Instana — провайдера одноимённой платформы мониторинга здоровья приложений. Условия сделки, в том числе финансовые, остаются неизвестными. Корпоративные клиенты Instana применяют её технологии для обнаружения и идентификации технических неполадок и программных ошибок, способных помешать продуктивному взаимодействию пользователей с приложениями. Аналитики отмечают, что IBM получит новые технологии искусственного интеллекта - Instana применяет машинное обучение для выявления закономерностей, представляющих интерес для ИТ-отделов. Голубой гигант собирается интегрировать технологии Instana с Watson AIOps. Эта платформа создаёт референсную модель нормального функционирования инфраструктуры предприятия, и, при обнаружении аномального поведения, отсылает ИТ-персоналу предупреждение вместе с рекомендациями по устранению проблемы.

А вот FireEye, получив инвестиции в 400 млн долл. приобрела Respond Software за 186 млн долл. наличными и акциями. Решения стартапа позволяют ускорить киберразведку и реагирование за счет автоматизации корреляции доказательств атак из разных источников с использованием облачных моделей данных. Тут также стоит отметить, что Respond была основана 4 года назад Майком Армистедом, который в 2003 г. с коллегами запустил Fortify Software, а спустя 7 лет она была продана HP. В последней он проработал почти шесть лет и участвовал в создании направления по разработке систем информационной безопасности.

В прошлый четверг акции Tesla достигли очередного рекордного показателя на уровне 507,23 долл. Несколькими днями раньше объявлено, что их котировки будут включены в индекс S&P Dow Jones, начиная с 21 декабря. Компания недавно сообщила о пятом подряд прибыльном квартале и зафиксировала доход в III кв. на уровне 8,77 млрд долл. Акции Tesla выросли более чем на 490% с начала года. Состояние Илона Маска за год выросло на 95,3 млрд долл. По оценкам Bloomberg он теперь владеет 123 млрд долл. и обошел Марка Цукерберга, заняв третью позицию. Вот-вот и Маск обойдет Билла Гейтса.

Компания, с которой неразрывно связан Гейтс - Microsoft совместно с AMD, Intel и Qualcomm на уходящей неделе представила процессор безопасности Microsoft Pluton. Как отмечается, эта технология защиты от микросхемы до облака, впервые реализованная в Xbox и Azure Sphere, принесет еще больше улучшений безопасности будущим ПК с Windows. Структура процессора безопасности значительно усложнит злоумышленникам возможность скрыть свои действия под ОС, улучшит возможности отражать физические атаки и предотвращать кражу учетных данных и ключей шифрования и позволит восстанавливать систему после программных ошибок.

Компания Google также сделала анонс, связанный с защитой данных пользователя. Речь идет о том, что приложение Google Messages скоро начнет тестирование сквозного шифрования (End-To-End Encryption).

Из той же темы безопасности и объявление Twitter, которая сообщила о назначении Пейтера Затко на новую должность главы службы безопасности. Бывший хакер получит полномочия рекомендовать изменения в корпоративной структуре и практиках компании, которая недавно подверглась заметной атаке. В последнее время Затко отвечал за безопасность в стартапе электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов на проекты кибербезопасности в DARPA.

Еще на уходящей неделе начали поступать первые образцы ноутбуков Apple на чипе M1 и появились первые обзоры устройств. По общим тестам, новый MacBook Air с 8 ГБ за 1000 долл. сопоставим по производительности с самым оснащенным MacBook Pro16 дюймов (Intel Core i9 и 64 ГБ памяти), который предлагается за 6000 долл. Но при этом система на новом чипе еще и работает, как минимум в два раза дольше. Единственный минус - пока нет нативных приложений. Но они не за горами.

Ну, и в заключение про биткоин, вокруг которого вновь возникает ажиотаж. На днях самая востребованная криптовалюта достигла максимума с декабря 2017 г. перевалив отметку в 18 тыс. долл. Биткоин вырос почти на 150% в этом году и поднялся примерно на 360% с минимальных значений в марте. Стоит отметить, что с момента, когда стало известно, что PayPal позволит пользователям покупать и продавать криптовалюту в рамках своего сервиса, она заметно выросла в цене. Уже звучат оценки аналитиков, что биткоин может вырасти до 300 тыс долл. Тут сложно что-то спрогнозировать, разве что очередной рост продаж, и даже дефицит, мощных видеокарт NVIDIA и AMD.

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