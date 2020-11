Итоги недели: Apple M1 и на его базе; Honor уйдет от Huawei; квартал Cisco оказался лучше ожиданий; 176 слоев от Micron

16 ноября 2020 г., 2:08

Неделя прошедшая в отличие от предыдущей была намного насыщеннее различными событиями. И самым ожидаемым из них была запланированная на 10 ноября презентация Apple.

Как и ожидалось, был представлен чип собственной разработки компании и устройства на его базе. Процессор M1, использующий платформу arm, состоит из 8 вычислительных и 8 графических ядер. SoC, в который также интегрирован нейро-процессор, контроллеры и даже DRAM, содержит 16 млрд транзисторов и производится по технологии 5 нм. Apple заявила, что анонсированный чип является самым производительным в своем классе для ноутбуков. На базе M1 компания выпустила MacBook Air и MacBook Pro, в уже привычном дизайне с диагональю 13,3 дюймов. По заявлениям производителя первое устройство может проработать до 18 часов в режиме просмотра видео и до 15 часов при работе в веб, а второе - 20 и 17 часов соответственно. Также было заявлено, что производительность MacBook Pro в 2,8 раза выше, чем у ранее выпускавшихся моделей, а графические возможности и, вообще, в пять раз выше. Цены в США от 999 долл. на MacBook Air и от 1299 долл на MacBook Pro. На процессоре M1 также был обновлен Mac mini, он теперь обойдется в 699 долл. Устройства поступят в продажу уже на следующей неделе. Оснащаться они будут специально разработанной под новую платформу операционной системой macOS Big Sur, которая, кстати, в прошедший четверг стала доступна и для уже выпущенных систем на Intel-платформе.

Как прогнозируют аналитики TrendForce, с учетом массовой организации мест удаленной работы и обучения глобальные продажи Apple MacBook в 2020 г. могут достичь отметки в 15,5 млн устройств, что на 23,1% больше чем год назад.

Если же вернуться к презентации Apple, то некоторые наблюдатели отметили, что на ней практически не было выступлений связанных с ПО адаптированным под новую платформу, в том числе и от партнеров. Не были озвучены никакие конкретные планы в этом контексте. А кроме того все сравнения по производительности подавались в некой абстрактной форме, остается дождаться тестов уже реальных устройств на M1.

Кстати, про новую ОС, стало известно, что компания Huawei намерена представить бета-версию HarmonyOS для смартфонов 18 декабря (пока для разработчиков). Речь идет о HarmonyOS 2.0, первая версия, как известно, была нацелена на IoT-устройства, среди прочего смартчасы и телевизоры. Также ожидается, что спустя несколько месяцев в начале следующего года будет выпущен релиз HarmonyOS 2.0 и желающие смогут установить ее на свои смартфоны. Китайский производитель утверждает, что его операционная система по сравнению с конкурентами более легковесна, требует меньше аппаратных ресурсов и более энергоэффективная.

Кроме того, также стало известно, что Huawei намерена продать Honor за 15 млрд долл. Ограничения со стороны администрации США на поставку компонент для компании, вынуждают ее предпринимать шаги, чтобы обезопасить бизнес. Главный дистрибьютор Honor в Китае компания Digital China Group, возглавит консорциум покупателей и станет одним из двух крупнейших держателей акций проданной компании Honor Terminal с долей почти 15%. К этой компании присоединятся. как минимум, три инвестиционных фонда, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, каждый из которых будет владеть от 10% до 15% акций. После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды и более 7 тыс. сотрудников и в течение трех лет выйти на биржу. Huawei запустила направление Honor в 2013 году, и согласно оценкам Canalys, смартфоны под этой маркой составили 26% из 51,7 млн устройств, поставленных Huawei с начала года. В прошлом году Honor получила 910 млн долл. чистой прибыли при выручке в 13,61 млрд долл. Интересно, насколько удастся реализовать план по отделению этого бизнеса.

Если Huawei планирует разделение бизнеса, то Adobe продолжает наращивать свои активы и объявила про очередную сделку, в рамках которой за 1,5 млрд долл. будет поглощен разработчик решений для маркетинга Workfront. Приобретенные решения будут интегрированы в платформу Experience Cloud, ориентированной на настройку маркетинговых активностей, доставку контента, аналитику, рекламу и взаимодействие с клиентами. Adobe сообщила, что у платформы Workfront 3 тыс. клиентов и один миллион пользователей. Причем есть более 1000 общих клиентов Workfront и Adobe — среди них Deloitte, Under Armour, Nordstrom, Prudential Financial, T-Mobile и The Home Depot.

Palo Alto Networks также объявила о поглощении. Речь идет о компании Expanse, которая будет куплена за 800 млн долл. Этот стартап, основанный в 2012 году, базируется в Сан-Франциско и разрабатывает решения, предназначенные для мониторинга поверхности атаки, исследования подозрительной сетевой активности и анализа патернов трафика. Все это должно усилить возможности портфеля продуктов Cortex от Palo Alto Networks.

Cisco в четверг сообщила финансовые результаты за первый квартал своего 2021 финансового года, и они превзошли ожидания рынка. Прибыль составила 3,2 млрд долл. при выручке 11,9 млрд долл., которая оказалось на 9% меньше, чем год назад. Однако аналитики ожидали показатели ниже – они прогнозировали не более 11,85 млрд долл. Интересно, что доход от продуктов упал на 13% до 8,58 млрд долл., но от услуг – вырос на 2% до 3,34 млрд долл. Продажи инфраструктурных платформ, куда входят сетевые продукты и маршрутизаторы, снизились на 16% до 6,34 млрд долл. Но при этом продажи решений безопасности выросли на 6% до 861 млн долл. На волне объявления итогов квартала и прогнозов на следующий акции Cisco поднялись на 8%.

Были на уходящей неделе и новости про Amazon, правда, не очень позитивные. Компания предварительно признана виновной в нарушении закона ЕС о конкуренции. Расследование, проводившееся Европейской комиссией было сосредоточено на взаимоотношениях Amazon со сторонними торговцами, использующими онлайновую платформу этой компании. Во многих случаях, Amazon предлагает на той же площадке собственные продукты, конкурирующие с предложениями таких торговых партнёров. В ходе разбирательства выяснилось, что Amazon использовала закрытые данные о сторонних продавцах для увеличения продаж своей продукции. Компания заявила, что выводы Комиссии на данном этапе являются промежуточными, и Amazon намерена убедить регулирующий орган, что ее действия не являются злоупотреблением доминирующим положением.

Теперь вновь вернемся к продуктовым анонсам.

На уходящей неделе был представлен не только чип Apple M1, компания AMD также анонсировала встраиваемые процессоры Ryzen V2000, которые основаны на 7-нанометровой технологии, ядрах Zen 2 и графике AMD Radeon. Отмечается, что новинки предназначены для таких форм-факторов, как тонкие клиенты, MiniPC и Edge. В их состав входят восемь процессорных ядер и семь графических вычислительных блоков. Заявлено, что один встраиваемый процессор AMD Ryzen серии V2000 обеспечивает двукратную многопоточную производительность на Ватт, до 30% лучшую однопоточную производительность и до 40% лучшую производительность графики по сравнению с предыдущим поколением. Сообщается, что чипы серии Ryzen V2000 могут работать с четырьмя независимыми дисплеями в разрешении 4K.

Micron Technology официально объявила о начале отгрузки заказчикам первых в мире чипов флеш-памяти, которые базируется на 176-слойной 3D NAND. Подчеркивается, что по сравнению с предыдущим поколением 3D NAND компании представленная разработка уменьшает задержку чтения и записи более чем на 35%, а размер кристалла примерно на 30% меньше, чем у «лучших в своем классе чипов». Пятое поколение 3D NAND от Micron также имеет лидирующую в отрасли характеристики - максимальную скорость передачи данных 1600 пересылок в секунду (MT/s) по шине Open NAND Flash Interface, что на 33% выше, чем показывали предыдущие 96- и 128-слойные разработки.

Тем временем, Western Digital также представила ряд новых продуктов. В частности был объявлен SSD-накопителей с поддержкой NVMe, созданных специально для ЦОД. В анонсированном Ultrastar DC ZN540 поддерживается Zoned Storage и он будет поставляться с емкостью до 8 ТБ в стандартном форм-факторе U.2. Заявлено, что производительность этого твердотельного накопителя в 4 раза выше, чем у традиционных SSD, а качество обслуживания улучшилось в 2,5 раза. Также компания заявила о выпуске твердотельного NVMe-накопителя IX SN530, который нацелен на использование в промышленных и автомобильных приложениях. Диапазон рабочих температур - от -40 °C до +85 °C, устройство выдерживает вибрацию 20G.

OKI Europe на уходящей неделе анонсировала выпуск самого компактного в мире цветного принтера формата A4, по ее утверждению. C650 базируется на светодиодной технологии собственной разработки производителя и печатает в разрешении 1200х1200 точек на дюйм со скоростью 35 страниц в минуту, кроме того поддерживает носители плотностью от 60 до 256 г/кв.м и размером от B8 до 1,32 м в длину. Модель обеспечивает высокую скорость вывода первой страницы - 6,5 секунд.

Ну, и в завершение, новость от Gartner. В этой аналитической компании уверены, что ИТ-расходы в странах EMEA вернутся к росту уже в 2021 г., он может составить 2,8%. В нынешнем году общий спад этого показателя достигнет 6,5%, главным образом из-за пандемии COVID-19. Но корпоративный сектор будет наращивать расходы, нацеленные на минимизацию негативных последствий распространения коронавируса.

