Итоги недели: Intel NAND ушел за 9 млрд долл.; Google хотят расколоть; Azure теперь и Space;

26 октября 2020 г., 3:25

0

Tweet

Пожалуй, самой громкой новостью уходящей недели стало сообщение Intel о продаже бизнеса NAND.

Это направление намерена приобрести SK Hynix за 9 млрд долл. Она получит все активы связанные с выпуском чипов NAND и твердотельных накопителей, а также завод Intel в Даляне (Китай). Сделка многоступенчатая, и на первом этапе Intel получит от корейцев 7 млрд долл., а к 2025 после полного перехода во владение и китайского предприятия Fab 68, специализирующегося на выпуске чипов 3D NAND Flash - оставшиеся 2 млрд долл. Как отмечается, после передачи SK Hynix всех активов связанных с NAND Intel сконцентрируется на развитии технологии памяти 3D XPoint, а также накопителей Optane на ее основе. Интересно, что бизнес, связанный с флеш-памятью принес Intel за первый шесть месяцев текущего года 2,8 млрд долл. и прибыль в размере 600 млн долл. Т.е. направление с весьма хорошей маржинальностью, как для сегмента hardware.

Как считает TrendForce, получение активов Intel заметно усилит SK Hynix, особенно в сегменте корпоративных SSD. По итогам второго квартала первой принадлежало 11,5%, а второй - 11,7% рынка памяти NAND. Южнокорейская компания специализируется преимущественно на памяти для мобильных продуктов, включая eMCP и eMMC — по итогам прошлого года на этот сегмент пришлось свыше 60% общей выручки. Intel среди ключевых игроков рынка оказалась наиболее преуспевшей в части адаптации архитектуры QLC, а на долю QLC SSD к концу года должно было бы прийтись уже почти треть от ее общего выпуска чипов NAND в битовом исчислении. Вполне вероятно, что сделка позволит SK Hynix опередить японскую Kioxia и стать вторым крупнейшим игроком рынка флэш-памяти.

На волне сообщений о сделке SK Hynix акции Intel поднялись почти на 7 пунктов. Однако к концу недели просели на 10% и виной тому сообщение о квартальных результатах. Доход компании составил 18,3 млрд долл., что оказалось на 1% выше, чем в предыдущем квартале, но ниже, чем год назад на 4%. Причем, если подразделение CCG, занятое выпуском чипов для ПК показало даже рост в годовом сравнении на 1% до 9,8 млрд долл., то продажи решений для ЦОД упали на 7% до 5,9 млрд долл. Последнее и вызвало такую реакцию биржи. Кроме того, хотя пандемия и придала Intel импульс в продажах ноутбучных чипов, но по данным FactSet, превалировали менее прибыльные продукты, в результате чего операционная маржа снизилась до 36% в третьем квартале с 44% годом ранее. Так же сообщается о снижение в подразделениях IOTG — на 33% до 677 млн долл., Programmable Solution Group - на 19% до 411 млн долл. А вот Mobileye показало рост на 2% до 234 млн долл.

Между тем квартальные продажи TSMC достигли 12,5 млрд долл. И это на фоне того, что компания прогнозировала показатель в диапазоне 11,2 до 11,5 млрд долл., а аналитики ожидали, что будет не более 11,8 млрд долл. Прибыль за III кв. составила 4,37 млрд долл., увеличившись за год на 36%, а по сравнению с предыдущим кварталом на 13,6%. Сообщается, что уже почти 8% выпускаемой продукции производится по нормам 5 нм, а на 7 нм приходится 35%.

Раз уж заговорили про квартальные итоги. Из представленного отчета IBM следует, что ее выручка в III кв. составила 17,56 млрд долл — это на 2,5% меньше в годовом сравнении. Впрочем, аналитики прогнозировали доход даже ниже - 17,54 млрд долл. Чистая прибыль IBM несколько выросла за год — с 1,67 до 1,7 млрд долл. Подразделение Global Technology Services (куда входит и Infrastructure & Cloud Services, а также Technology Support Services), которое вносит наибольший вклад в доход компании, продемонстрировало за год падение на 4% — до 6,5 млрд долл. Продажи Cloud & Cognitive Software (включающего Cloud & Data Platforms, куда входит Red Hat, Cognitive Applications и Transaction Processing Platforms) достигли 5,6 млрд долл., продемонстрировав рост на 7%. При этом продажи отдельно взятой Red Hat в годовом исчислении выросли на 18%.

Финансовые итоги подвела и Huawei - за три квартала нынешнего года компания выручила свыше 98 млрд долл. 98,57 млрд долл., что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8%. и это на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и жесткого прессинга со стороны Госдепа.

На уходящей неделе Huawei Consumer Business Group презентовала серию флагманских смартфонов Huawei Mate 40. Как отмечается, устройства впервые получили 5-нанометровые 5G-процессоры Kirin 9000, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и дизайн Space Ring. Смартфоны имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68. Huawei Mate 4 8 ГБ +128 ГБ будет предлагаться за 899 евро, Huawei Mate 40 Pro 8 ГБ + 256 ГБ – за 1199 евро, а Huawei Mate 40 Pro+ 12 ГБ + 256 ГБ обойдется в 1399 евро. Идут устройства без сервисов Google — они стали впервые комплектоваться поиском Petal Search и картографическим приложением Petal Maps.

Кстати, про Google. Компания стала объектом антимонопольного иска, возбужденного Министерством юстиции США. Во вторник на брифинге, проведенном заместителем генерального прокурора, было заявлено, что незаконно поддерживаемая Google монополия на поисковые услуги в Интернете и соответствующую рекламу лишает другие компании возможности составить ей эффективную конкуренцию. Судебный процесс Минюста может привести к распаду Google. Последняя утверждает, что претензии регуляторов являются глубоко ошибочными и могут способствовать лишь «искусственной поддержке поисковых альтернатив более низкого качества, росту цен на телефонную связь и усложнению доступа людей к поисковым сервисам». В ответ на это генеральный прокурор США заявил, что своего успеха Google достигла не благодаря высокому качеству поиска, а путём банального подкупа производителей мобильных телефонов и других. Следствие, по его словам, показало, что Google платит миллиарды долларов таким компаниям как Samsung и Apple, за то, чтобы её поисковый движок стал основным в мобильных устройствах этих вендоров.

Microsoft, которая в свое время прошла антимонопольные разбирательства, на днях объявила. что совместно со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников. Компании намерены обеспечить надежную связь между наземными ресурсами и облаком благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink. Кроме того, Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Компания анонсировала Azure Modular Datacenter - автономный транспортируемый ЦОД, позволяющий получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях. Как сообщается, он может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети.

Тем временем, HPE сообщила о контракте в 160 млн долл., в рамках которого будет создан суперкомпьютер LUMI для поддержки исследовательских инициатив десяти европейских стран в областях здравоохранения, искусственного интеллекта и прогнозирования погоды.

Систему с пиковой теоретической производительностью 550 петафлоп установят в финском вычислительном комплексе IT Center for Science (CSC), а доступ к его ресурсам будут также иметь Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Исландия, Норвегия, Польша, Швеция и Швейцария. В основу LUMI будет положен суперкомпьютер Cray EX с жидкостным охлаждением (на базе AMD Epyc и графических карт Instinct).

Juniper Networks на уходящей неделе сообщила о подписании соглашения с фирмой 128 Technology из Массачусетса, в рамках которого последняя будет поглощена за 450 млн долл. Приобретаемая компания разработала программную платформу виртуальных маршрутизатором для корпоративных сетей. Согласно 128 Technology, её решения могут автоматически оптимизировать пути движения данных в сети, чтобы повысить производительность приложений. Она также защищает эти данные, используя подход «нулевого доверия». Виртуальный маршрутизатор шифрует трафик, выполняет аутентификацию и обрабатывает только сетевые запросы, соответствующие политике безопасности организации, по умолчанию отклоняя все остальные запросы.

Ну, и в заключение, новость из Sandia Labs. Тамошние исследователи совместно с представителями Мичиганского университета разработали новый метод наращивания мощности чипов и увеличения их энергоэффективности. Они заявили, что если из диоксида титана убрать несколько атомов кислорода, можно создать так называемые кислородные вакансии, тем самым сделав этот материал электропроводящим. Кроме того, исследователи утверждают, что когда состав остывает, он сохраняет любую информацию, которой его запрограммировать. В Sandia Labs утверждают, что им удалось совместить обработку и хранение в одном месте благодаря использованию новой технологии. В общем, скоро чипы начнут красить титановыми белилами. Если, конечно, все сложится.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!