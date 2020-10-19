Итоги недели: четыре айфона и хоумпод; Nokia пролностью перешла на Google Cloud; Zoom обзаведется заппсами; 3D-монитор от Sony

19 октября 2020 г., 4:07

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Третья неделя октября пролетела достаточно быстро, но принесла немало интересных новостей. А начнем, пожалуй, с презентации Apple, которую так ждали.

Впрочем, на этот раз практически все было известно уже буквально накануне презентации. Компания расширила линейку смартфонов до четырех - представлены iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Теперь есть выбор экрана от 5,4 дюйма до 6,7 дюймов. Основой акцент в новинках сделан на поддержку 5G. Устройства имеют новый дизайн, хотя, не совсем новый - практически такой же был у iPhone восемь поколений назад. Дисплей Super Retina XDR занимает всю переднюю панель и обеспечивает высокую точность цветопередачи. Контрастность на обеих моделях составляет 2 000 000:1. В аппаратах используется A14 Bionic - первый процессор компании, созданный с использованием 5 нм технологии. Чип снабжён 16‑ядерной системой Neural Engine, вычислительная мощность которой возросла на 80%. Технология MagSafe обеспечивает более быструю и эффективную беспроводную зарядку устройств Apple. iPhone 12 Pro снабжены сканером LiDAR, как отмечается, благодаря этой технологии возможности дополненной реальности выходят на новый уровень, а автофокус работает в шесть раз лучше при слабом освещении. Еще одно нововведение с запуском новых устройств - в комплект поставки всех моделей iPhone теперь больше не будут входить адаптер питания и наушники EarPods. У пользователя, наверняка, есть блок питания от предыдущей модели. Забота про экологию, да и упаковка iPhone компактнее - теперь за один раз можно отправить на 70% больше смартфонов в магазин.

Помимо смартфонов Apple еще представила новую колонку, HomePod mini, которая поддерживает функции голосового помощника Siri, а также позиционируется как доступный блок для управления устройствами умного дома.

Была на уходящей недели помимо большой презентации еще и большая сделка. Провайдер облачной коммуникационной платформы Twilio приобрел за 3,2 млрд долл. стартап Segment. Ценные бумаги покупателя выросли более чем на 9% после этого анонса, а капитализация достигла 45,58 млрд долл. Т.е. покупка виртуально уже сама по себе компенсирована полученной дельтой. Стоит отметить, что компания Segment была основана в 2011 г. выпускниками Массачусетского технологического института и разрабатывает облачную платформу для анализа, структурирования и обработки в режиме реального времени данных о пользователях. Среди клиентов стартапа - Intuit, FOX, Instacart и Levi’s.

Nokia и Google Cloud объявили о соглашении, в рамках которого в частности будет проведено преобразование цифровой инфраструктуры финской компании. Пятилетний план предусматривает перенос локальной ИТ-инфраструктуры Nokia в Google Cloud. Инфраструктура и приложения Nokia будут работать в общедоступном облаке или в модели Software-as-a-Service. Процесс миграции уже начался и, как ожидается, продлится от 18 до 24 месяцев.

Zoom Video Communications провела масштабную конференцию Zoomtopia, на которой анонсировала, что к концу года пользователи получат возможность встраивать в видеоплатформу сторонние приложения. Эти «Zapps» будут использоваться внутри интерфейса Zoom, исключая необходимость в переходах между различными приложениями во время видеоконференции. Например, Dropbox уже показала Zapp в интерфейсе Zoom для быстрого обмена документами между участниками встречи. Другие примеры - создание опросов с помощью Slido Zapp или обновление статуса командных проектов с помощью Asana Zapp. Также компания сообщила о начале публичного бета-тестирования новой платформы событий и торговой площадки под названием OnZoom, которая позволяет платным пользователям Zoom создавать, размещать и монетизировать мероприятия для 100-1000 участников.

Microsoft на уходящей неделе сообщила, что по результатам конкурса Azure Sphere Security Research Challenge выплатила исследователям в области информационной безопасности вознаграждение в размере 374 тыс. долл. за полтора десятка выявленных уязвимостей. Несколько участников помогли обнаружить потенциально опасные уязвимости в Azure Sphere. В ходе конкурса было получено в общей сложности 40 заявок, 30 из которых привели к улучшению продукта.

Также Microsoft в содружестве с ESET, Lumen's Black Lotus Labs Threat Research, NTT и рядом других компаний провела масштабную операцию по выявлению ботнета Trickbot, который с 2016 года заразил более миллиона устройств — это один из крупнейших и дольше всего существующих ботнетов. За время своего существования Trickbot распространялся различными способами. Недавно это вредоносное программное обеспечение загружалось в системы уже зараженные другим крупным ботнетом — Emotet.

На уходящей неделе также стало известно, что корпоративная сеть Software AG была взломана, и компания была вынуждена отключить все внутренние коммуникации. Преступная группа, известная под именем Clop, зашифровала файлы этой компании, потребовав 23 млн долл. в обмен на ключ для расшифровки. Это один из самых больших выкупов, когда-либо запрашиваемых при атаках ransomware. После первоначальной неопределенности Software AG заявила, что данные клиентов не были скомпрометированы а последствия кибератаки полностью не устранены.

Тем временем на рынке традиционных ПК — очередной рекордный рост. Пандемия продолжается, и как следствие интерес к онлайновому образованию и удаленной работе только растет. Как полагают аналитики из IDC, в третьей четверти 2020 г. на мировой рынок отгружено не менее 81,3 млн настольных и портативных систем, а также рабочих станций, тем самым на 14,6% улучшен результат годичной давности. Позитивная динамика могла бы оказаться еще выше, однако дальнейшему росту воспрепятствовала продолжающаяся нехватка отдельных компонентов, в особенности процессоров и ЖК-панелей. Причем, в третий квартал индустрия вступила со значительным отставанием в части выполнения ранее размещенных заказов.

Пока многих производителей заботит нехватка ЖК-панелей компания Sony пытается разработать нечто выходящее за рамки обычных средств визуализации. На днях японский производитель анонсировал 3D-монитор, который позволяет получать объемные изображения без использования специальных очков. Используемая технология отслеживает с помощью встроенных в дисплей камер движение глаз и утройство формирует отдельные картинки для левого и правого глаза/ что выполняется с помощью специальных микролинз. При диагонали 15,6 дюйма новинка обеспечивает разрешение 4K, обойдется она в 4999 долл.

Ну, и в завершение, новость из Токийского университета, где создали материал, который сделает ленточные магнитные накопители ещё более вместительными, дешёвыми и долговечными. Как утверждают исследователи уже через 5–10 лет можно будет увидеть коммерческие продукты на базе новой технологии, которые будут превосходить сегодняшние ленточные накопители по ёмкости в 10 раз. Тема весьма актуальная с учетом растущих объемов данных, для складирования которых в ЦОДах используется и эта технология, которой уже более 40 лет.

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