Итоги недели: полмиллиарда от Microsoft; альянс VMware и Nvidia; экосистема Seagate CORTX; гибкий ThinkPad X1 Fold; наушники в ноутбуке

5 октября 2020 г., 2:59

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Пожалуй, самой громкой новостью уходящей недели было сообщение, как раз связанное с украинским рынком.

В пятницу стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве и внедрении программы Azure Expansion Program. Для реализации инициативы цифровой трансформации государственного сектора и коммерческих предприятий, компания готова предоставить технологическую поддержку в размере 500 млн. долл. Пока никакой конкретики и четких планов, но сумма впечатляет. Это объявление несколько отличалось по формату от того, что сделал Редмонд в этом году в Польше, когда было заявлено об инвестициях в 1 млрд долл., строительстве ЦОД и пр. Но хоть что-то. Подождем, что последует за меморандумом.

Раз уж, пусть и косвенно, затронули про ЦОД и облачную тему. Во время масштабного онлайн-форума VMworld компании VMware и Nvidia объявили о широком сотрудничестве в области управления центрами обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта. Одна из инициатив, как отмечается, объединяет набор обширного программного обеспечения ИИ от Nvidia с платформами VMware и направлена на то, чтобы корпоративным разработчикам было проще встраивать возможности ИИ в свои бизнес-приложения, построенные на базе VMware. Компании также объявили о разработке новой архитектуры «Project Monterey», которая объединит платформу VMware Cloud Foundation и оборудование Nvidia BlueField-2 DPU для создания инфраструктуры нового поколения под задачи машинного обучения.

Тем временем Alibaba Cloud на своей конференции Apsara объявила о запуске Cloud Box. Это решение базируется на закрытой архитектуре X-Dragon и объединяет, как подчеркивается, передовые технологии сетей, вычислений, хранения, предоставляя пользователям полностью управляемый облачный сервис с теми же возможностями, что и общедоступное облако Alibaba Cloud, но на ресурсах локальных ЦОД. Cloud Box предоставляет все типы экземпляров эластичных вычислений, базы данных, службы безопасности, контейнерные сервисы и другие продукты. Одним словом Alibaba не дремлет и на облачном поприще.

Seagate на своем мероприятии Datasphere представила экосистему для объектных хранилищ на базе ПО с открытым кодом CORTX. Нацеленность все та же - искусственный интеллект, машинное обучение, гибридное облако, периферийные среды, высокопроизводительные вычисления. Кроме того, была презентована Lyve Drive Rack – это открытая универсальная конвергентная инфраструктура хранения, предоставляющая пользователям готовую архитектуру для развертывания CORTX и построения собственного частного облачного хранилища большой емкости. Это решение делает гипермасштабируемые архитектуры хранения данных доступными. Емкость одного корпуса начинается с 1,34 ПБ.

Veritas на уходящей неделе объявила о приобретении Globanet, разработчика ПО для архивации деловой корреспонденции. Купленное ПО для управления данными Merge1 позволяет компаниям собирать и архивировать корреспонденцию сотрудников из Zoom, Slack, Microsoft Teams и других коммуникационных служб.

Arista Networks заявила о заключении соглашения о покупке Awake Security, стартапа, который занимается технологиями обнаружения сетевых угроз. Awake, основанная в 2014 г. разработала программную платформу, которая использует искусственный интеллект для поиска угроз внутри корпоративной сети. Компания заявляет, что ее платформа способна улавливать не только вредоносное ПО, но и другие виды угроз, не использующие вредоносный код. Отмечается, что ее технология может обнаруживать, среди прочего, фишинговые электронные письма и попытки хакеров использовать украденные учетные данные сотрудников для внутренних систем. Платформа ищет угрозы, развертывая программные датчики корпоративной сети, которые сканируют трафик данных для обнаружения подозрительной активности.

Imperva также сообщила о приобретении стартапа. Основанный в 2013 jSonar предлагает комплексную платформу обеспечения безопасности и соответствия корпоративных баз данных. По заявлению Imperva, это приобретение позволит ей реализовать «инновационный и дерзкий подход к защите данных на всех уровнях, включая локальный, облачный, многооблачный и Database-as-a-Service (DbaaS)».

Micron представила результаты за четвертый квартал своего 2020-го финансового года. Сообщается, что квартальная выручка компании превысила 6,06 млрд долл., тогда как год назад была на уровне 4,9 млрд долл., а кварталом ранее — 5,44 млрд долл. При этом чистая прибыль в годовом сравнении выросла с 586 млн долл. до почти миллиарда (если быть точнее 990 млн долл.). Аналитики ожидали чуть меньшие показатели как по доходу, так и по прибыли. По итогам всего года доход Micron составил 21,44 млрд долл., тогда как за 2019 г. было 23,41 млрд долл. Прибыль же зафиксирована на уровне 2,69 млрд долл.

Были на уходящей неделе и вести с передовой квантового компьютинга. Компания D-Wave Systems, один из первопроходцев в этом сегменте, произвела обновление базирующейся в облаке платформы квантовых вычислений, предоставив пользователям доступ к более мощным аппаратному и программному обеспечению. Новейший квантовый компьютер D-Wave Advantage, ставший доступным через облачный сервис Leap, имеет 5000 кубитов — вдвое больше, чем предыдущая система D-Wave 2000Q. Кроме того, каждый из этих кубитов соединяется с 15 соседями вместо шести, как в 2000Q. Возросшие таким образом в 2,5 раза возможности подключения позволяют Advantage решать более сложные задачи с меньшим количеством физических кубитов.

Теперь перейдем к продуктовым анонсам.

На прошедшей неделе, компания Lenovo сделала ряд анонсов, среди которых наибольшее внимание привлекла информация о старте продаж ноутбука со складывающимся экраном ThinkPad X1 Fold. Как прототип устройство было презентовано еще в январе на CES 2020. И вот стали известны детали. Ноутбук оснащается OLED-дисплеем с диагональю 13,3 дюймов, который имеет соотношение сторон 4:3 и разрешение QXGA (2048 × 1536). Этот ноутбук базируется на чипе Intel Core i5 (Lakefield), имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X, 4267 МГц) и накопитель до 1 ТБ. Также на борту камера 5 Мп. Как отмечается, устройство оснащено аккумулятором емкостью 50 Вт*ч, которая позволяет работать в штатном режиме без дополнительной зарядки до 8,5 часов (просмотр видео до 10,4 часов). Ноутбук поставляется с компактным зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 Вт. Сообщается, что ThinkPad X1 Fold на рынке США, где его цена составит 2499 долл.

Еще одна интересная новинка в ряду представленных ноутбуков Lenovo ThinkBook 15i. Этот лэптоп имеет встроенный слот для беспроводных наушников, причем они автоматически заряжаются во время хранения и подключаются к устройству, если их вынуть из разъема.

Dell обновила свою серию тонких и легких ультрабуков XPS 13, в которых теперь устанавливаются процессоры intel 11-го поколения c улучшенной интегрированной графикой Iris Xe. Также улучшен дисплей устройств и выросло соотношение экрана к корпусу до 91,5%, немного увеличена клавиатура и тачпад.

Xiaomi выпустила флагманскую серию смартфонов - Mi 10T Pro и Mi 10T. Они оснащены дисплеем с диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, который поддерживает HDR10, а также имеет кадровую частоту до 144 Гц и яркость до 650 кд/м2. Базируются на восьмиядерном чипе Snapdragon 865. Первый имеет на борту 8 ГБ, второй — 6 ГБ. У Mi 10T Pro основная камера снабжена тремя датчиками: основной с разрешением 108 Мп, для широкоугольной съемки — 13 Мп, и макро — 5 Мп. У Mi 10T датчик в 64 Мп. В комплектации 8 ГБ\128 ГБ смартфон Mi 10T Pro будет предлагаться за 599 евро, вариант 8 ГБ\256 ГБ обойдется в 649 евро, модель Mi 10T 6 ГБ\128 ГБ будет стоить 499 евро, а 8 ГБ\128 ГБ — 549 евро.

Свои флагманы также представил набирающий на нашем рынке обороты OPPO - Reno4 Pro и Reno4 Lite. Первый построен на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G, имеет 8 ГБ оперативной и накопитель 256 ГБ. В нем установлена Amoled-панель с изогнутым 3D-экраном с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1080×2400, с поддержкой кадровой частоты 90 Гц. Reno4 Lite базируется на восьмиядерной платформе Helio P95, объем ОЗУ 8 ГБ и накопитель 128 ГБ. Экран также Amoled, хотя диагональ чуть меньше — 6,43 дюйма. Модель Reno4 Pro (8 ГБ + 256 ГБ) будет предлагаться по цене 17999 грн, а Reno4 Lite за 11999 грн.

Ну, и в заключение, новость из Калифорнийского технологического института. Там разработали новый тип комплексного теста с недорогим датчиком, который может позволить диагностировать COVID-инфекцию в домашних условиях менее чем за 10 минут. Используемые в нём сенсоры изготовлены из графена. Как утверждают его разработчики, SARS-CoV-2 RapidPlex пока единственная платформа, которая с помощью одного датчика регистрирует три типа данных. А именно - присутствие самого вируса COVID-19, антител, созданных организмом для борьбы с ним, и химических маркеров воспаления, которые указывают на тяжесть инфекции. Вопрос лишь в том, как быстро эта разработка превратится в коммерческий продукт.

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