Итоги недели: Microsoft прикупила игр на 7,5 млрд долл.; Western Digital и Seagate представили HDD 18 ТБ; Fujitsu построит суперкомпьютер для Canon на чипах Arm; AMD делает ставку и на хромбуки

28 сентября 2020 г., 3:57

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Очередная достаточно насыщенная событиями неделя.

Microsoft на своей ежегодной конференции Ignite 2020 представила новые сервисы Azure. В частности анонсирована платформа Azure Communications Services, позволяющая разработчикам и организациям интегрировать коммуникационные функции в свои решения для любых устройств. Новый сервис Azure Orbital позволит использовать возможности космических спутников. Новый когнитивный сервис Metrics Advisor Preview упростит проактивный мониторинг показателей эффективности драйверов роста организации и диагностику неисправностей. Компания также анонсировала новые возможности Azure Mixed Reality.

На уходящей Microsoft также заявила, что намерена приобрести ZeniMax Media за 7,5 млрд долл. наличными. Таким образом она намерена усилить свой ассортимент видеоигр для Xbox за счет студии, стоящей за такими играми, как Fallout и Doom reboot. Компания ZeniMax является материнской структурой для Bethesda Softworks, разработавшей такие хиты, как The Elder Scrolls, Wolfenstein и Dishonored. Объявленная сделка состоялась почти через неделю после того, как Microsoft не удалось купить активы ByteDance, которые связаны с работой соцсети TikTok в США.

Еще одна сделка уходящей недели - Ericsson приобрела Cradlepoint за 1,1 млрд долл. Последняя была основана в 2006 г. и специализируется на выпуске решений для беспроводных сетей, в том числе и по подписке. В прошлом году ее продажи составили 137 млн долл. Для Ericsson это расширение портфеля предлагаемых решений, хотя покупка находится в рамках 5G-стратегии компании, как отмечается. Планируется, что Cradlepoint будет развиваться, как самостоятельное подразделение под нынешним брендом.

Western Digital официально объявила о реструктуризации, будет образовано два отдельных подразделения— по выпуску жестких дисков и флеш-накопителей. Помимо этого Western Digital анонсировала назначение на должность руководителя направления по выпуску твердотельных накопителей Роберта Содебери, который ранее работал вице-президентом в Cisco и Symantec.

Western Digital на уходящей неделе также представила жесткий диск на 18 ТБ для систем видеонаблюдения. Стоит отметить, что накопители WD Purple оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокой четкости, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения.

О поставке жесткого диска емкостью 18 ТБ объявила и Seagate Technology. Серия Exos X18 нацелен на использование в гипермасштабируемых центров обработки данных. Кроме того, компания выпустила новую платформу приложений Exos Application Platform 2U12, а также новый контроллер AP 4U100.

Fujitsu разработает Canon суперкомпьютер для «беспрототипного» производства. Система PRIMEHPC FX1000 построена на чипах архитектуры Arm, в котором задействована технология самого быстрого суперкомпьютера в мире — Fugaku, разработанного компанией совместно с Riken. Предполагается, что со 192 узлами новый суперкомпьютер будет иметь теоретический предел вычислительной производительности 648,8 терафлопс.

ASUS представила ультрабук ZenBook 14, созданный на базе новейших процессоров AMD Ryzen серии 4000. Как отмечается, выполненный в прочном металлическом корпусе, устройство представляет собой одну из самых тонких 14-дюймовых моделей с полноценным комплектом интерфейсных разъемов. Производитель заявляет до 22 часов работы на одном заряде аккумулятора.

HMD Global анонсировала несколько новых продуктов Nokia. Самый заметный анонс - Nokia 8.3 5G, поскольку это первый смартфон с поддержкой 5G от компании. Он оснащен 6,81-дюймовым дисплеем FHD +, 8 ГБ памяти и накопителем в 128 ГБ. Аппарат базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а также имеет на борту четырьмя камерами с оптикой ZEISS. На борту аккумулятор емкостью 4500 мАч. Смартфон будет доступен по цене 699 долл.

Samsung расширила линейку премиум-класса Galaxy S20 более доступной моделью, которая будет предлагаться за 17999 грн. Аппарат получил усовершенствованный процессор Exynos 990, имеет 6,5-дюймовый безрамочный Super AMOLED экран Infinity-O с частотой обновления 120 Гц. Galaxy S20 FE оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один, что позволяет получать снимки высокого качества. Батарея емкостью 4500 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку, беспроводную и обратную зарядку PowerShare.

Amazon провела большую презентацию, на которой представила новое поколение своих умных колонок. Теперь компания будет выпускать четыре модели Echo - базовую, уменьшенного размера и более дешевую Echo Dot, а также Echo Dot с дисплеем, на котором отображаются часы, плюс к этому появится также детская версия Echo Kids. Колонки четвертого поколения оснащены специальным процессором AZ1 Neural Edge, который должен обеспечить работу приложениям и распознавание речи непосредственно на устройстве.

Qualcomm и Facebook сообщили о выпуске устройства Oculus Quest 2 для приложений с применением виртуальной реальности. Как отмечается, cпециально разработанная для приложений расширенной реальности платформа Snapdragon XR2 по производительности центрального и графического процессоров вдвое превосходит предыдущую модель, на базе которой создавалась первая версия гарнитуры Oculus Quest. Плюс к этому 11-кратное увеличение ИИ-производительности. Гетерогенная вычислительная архитектура позволила сохранить время автономной работы Oculus Quest 2 на уровне 2-3 часов игрового времени.

В рамках Intel Industrial Summit компания анонсировала продукты, созданные специально для устройств Интернета вещей: процессоры Intel Core 11-го поколения, платформу Intel Atom серии x6000E, а также новые процессоры Intel Pentium и Celeron серий N/J. Сообщается, что скорость выполнения операций по сравнению с процессорами предыдущего, 8-го поколения выросла до 50% в режиме ЦП и до 90% с использованием встроенной графической подсистемы.

AMD на уходящей неделе объявила о выпуске первых мобильных процессоров AMD Ryzen и AMD Athlon для платформ Chromebook. По тестам компании мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700C дает до 251% более высокую производительность графики по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.

Ну, и в заключение, новость из австралийского университета RMIT, ученые которого создали прототип первого в мире фотодетектора, чувствительного ко всем оттенкам видимого диапазона. Мало того, это устройство в 1000 раз тоньше любого коммерческого аналога. Сложно даже представить к разработкам каких продуктов это может привести.

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