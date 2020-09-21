Итоги недели: Nvidia ухватилась за Arm; новые часы и планшеты Apple; смартфон с поворотным экраном от LG; 3 млрд долл. от подписок для Adobe; дорогая "снежинка"

21 сентября 2020 г., 3:50

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Неделя выдалась весьма насыщенной различными событиями и анонсами.

Пожалуй, на статус главной новости прошедших семи дней претендует сделка Nvidia-Arm. Слухи о том, что SoftBank, переживая не лучшие времена, ищет покупателя на один из крупнейших из своих активов ходили уже не один месяц. И вот в понедельник стало известно, что японский конгломерат заключил с Nvidia сделку, в рамках которой компания Arm будет продана за сумму превышающую 40 млрд долл. За контрольный пакет акций будет выплачено 12 млрд долл. наличными и 21,5 млрд долл. акциями. SoftBank сохранит за собой долю в Arm на уровне 10%. В июле 2016 г. покупка SoftBank вызвала у многих удивление — зачем — британский разработчик тогда ушел за 32 млрд долл. Так что Масаеши Сон в любом случае остался в плюсе и очень хорошем (с учетом еще и активного роста акций Nvidia). Но все же сделка вызвала неоднозначную реакцию, несмотря на заявления главы Nvidia, что бизнес-модель Arm будет сохранена - система открытых лицензий и нейтральность по отношению к клиентам. Многие лицензиаты Arm напряглись. Один из основателей Acorn Computers, из которой собственно вросла Arm, Герман Хаузер выступил категорически против продажи Arm игрокам наподобие Nvidia и призвал правительство Великобритании заблокировать сделку. Но основная проблема даже не в этом — слияние скорее всего не состоится, поскольку, с высокой вероятностью, оно не будет утверждено регулирующими органами Китая в рамках сложившегося противостояния с США. Но если это произойдет, данная сделка окажется крупнейшей в истории мировой полупроводниковой отрасли. До этого времени наиболее крупнейшими были сделки, связанные с приобретением Broadcom в 2015 г. корпорации Avago (37 млрд долл.) и поглощение SoftBank в 2016 г. за 32 млрд долл. собственно Arm. В июле 2018 г. сорвалась сделка, связанная с намерениями Qualcomm выкупить за 44 млрд долл. NXP — это, кстати, к вопросу о влиянии Китая.

На уходящей неделе Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов. В частности компания обновила линейку смарт-часов. Производительность Apple Watch Series 6 повысилась благодаря обновлению аппаратного обеспечения, обновленный процессор S6 SiP работает до 20% быстрее и устройство по‑прежнему способно работать до 18 часов без подзарядки. Часы теперь и быстрее заряжаются — для полной зарядки требуется менее 1,5 часов. Дисплей Retina в Apple Watch Series 6 также улучшен, он светится до 2,5 раз ярче, чем в предыдущем поколении устройства. Операционная система watchOS 7 с функциями семейной настройки, отслеживания времени сна и распознавания мытья рук дополнена новыми типами тренировок и позволяет настраивать циферблаты и делиться ими. Особо отмечается новая функция - измерение уровня кислорода. Помимо Apple Watch Series 6 компания также представила упрощенный вариант часов Apple Watch SE. Подобная стратегия была хорошо обработана со смартфонами, и Apple рассчитывает поднять продажи и тут, используя такой же подход.

Apple также анонсировала новые планшеты. iPad 8‑го поколения получил намного более мощный процессор A12 Bionic. Тогда как iPad Air представлен в новом корпусе, схожем с iPad Pro, и оснащен 5-нм чипом A14 Bionic, самым мощным на сегодня процессором Apple. Новый чип A12 позволил поднять производительность на 40%, а графика теперь обрабатывается вдвое быстрее. Якобы теперь скорость работы iPad до двух раз выше, чем у популярных ноутбуков, до трёх раз выше, чем у планшетов Android и до шести раз выше, чем у Chromebook. iPad Air оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель, новым датчиком Touch ID в верхней кнопке, улучшенными камерой и системой динамиков.

В ожидании iPhone 12 специалисты из Counterpoint Research препарировали недавно объявленный Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G и пришли к выводу, что стоимость флагманской модели корейского производителя вряд ли превышает 550 долл. При этом, официально объявленная розничной стоимость данной модели составляет не менее 1299 долл. Общая стоимость компонентов, вошедших в состав новинки с объемом памяти NAND 128 ГБ и DRAM 12 ГБ - 468 долл. При этом, модель будет укомплектована процессором Snapdragon 865+ (57 долл.) и дисплеем 6,9″ edge Quad HD+ Dynamic AMOLED (91,50 долл.).

На днях, кстати, Samsung начала отгрузку сенсоров изображений с размером пикселя 0,7 мкм и разрешением до 108 Мп. Новые датчики на 15% меньше, чем предыдущего поколения, а высота модуля камеры уменьшилась на 10%. Кроме того, новая технология дополнительно улучшает структуру стенок между ячейками, что приводит к повышению светочувствительности на 12% по сравнению с предыдущей версией ISOCELL.

Тем временем, LG Electronics в поисках места под солнцем на смартфонной поляне представила аппарат нового форм-фактора - с поворотным экраном и выдвижной камерой. Wing получил два экрана, один из которых вращается на 90 градусов. По задумке LG, вспомогательный экран можно использовать для набора текста, управления контентом, вывода важных оповещений и т.д., без перекрытия контента на основном экране. Но что-то слабо верится, что при объявленной цене в 1100 евро аппарат найдет широкую аудиторию.

Google с Lenovo на уходящей неделе представили оборудование для видеовстреч. Комплекты для помещений работают на базе Google Meet Compute System и оснащены ускорительными модулями Coral M.2 с Google Edge TPU. Это позволяет использовать локальную обработку аудио и видео на основе ИИ для обеспечения как высокой производительности, так и конфиденциальности. Видеовстречи управляются пультом с 10-дюймовым сенсорным экраном, на котором могут отображаться, например, профили участников. Интеграция с Google Assistant позволяет выполнять многие задачи, включая открытие и завершение видеовстречи, используя голосовые команды. В комплекты входят умная камера True 4K для записи видео и аудиопанель Smart Audio Bar на базе восьми формирующих луч микрофонов. Камеры используют ИИ для автоматического кадрирования участников встречи без потери качества изображения. Аппаратное обеспечение также интегрирует технологию шумоподавления и усиления голоса на основе ИИ.

Продолжая тему продуктовых новинок стоит отметить, анонс GoPro HERO9 Black. Как отмечается, новинка оснащена новой светочувствительной матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением 5K и фото 20 Мп; стабилизацией нового поколения HyperSmooth 3.0; новым цветным фронтальным экраном и улучшенным основным дисплеем, а также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 м. Ресурс съемного аккумулятора стал на 30% больше, чем у HERO8 Black, улучшена производительность в холодную погоду.

А вот IBM представила свою «дорожную карту» для квантовых вычислений. К 2023 г. компания планирует создать систему с 1000 кубитами. В этом устройстве предполагается решить проблемы масштабируемость, расчистив путь к компьютерам с миллионом и более кубитов. Кроме того, сообщается, что в этом месяце для участников IBM Q Network выпущен 65-кубитный процессор IBM Quantum Hummingbird.

Oracle занимается более приземленными вещами и сообщила о том, как они продавались в первом квартале ее 2021-го финансового года. Отмечается, что доход за год вырос на 2% до 9,4 млрд долла. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов выросли уже приносят 6,9 млрд долл. Операционная прибыль Oracle в первом квартале по GAAP выросла на 12% до 3,2 млрд долл., а чистая на 5% - до 2,3 млрд долл.

Сообщила о квартальных результатах и Adobe. Продажи компании за третий квартал выросли на 14% в годовом измерении до 3,23 млрд долл. Это оказалось выше прогнозов аналитиков, как и полученная прибыль, которая достигла почти миллиарда - 955 млн долл., при том что год назад за тот же период была на уровне 793 млн долл. Подписки приносят компании уже 3 млрд долл. в квартал, хотя год назад этот показатель составлял 2,5 млрд долл. Доход от Digital Media составил 2.34 млрд долл., причем на Creative Cloud пришлось 1,96 млрд долл. Направление Digital Experience уже приносит 838 млн долл., а Document Cloud - 375 млн долл. На данный момент капитализация компании составляет 228,32 млрд долл.

Про капитализацию и акции на уходящей неделе была другая история. Компания Snowflake вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и ее ценные бумаги в первый же день выросли в цене более чем на 130%. В результате стоимость Snowflake достигла 67,94 млрд долл., что более чем в пять раз выше ее февральской оценки. В ходе прошедшего размещения разработчик облачной платформы для анализа и размещения больших объемов данных получил 3,36 млрд долл.

Ну, и в завершение, новость из Центра исследований гибридной фотоэлектроники в Корейском научно-техническом институте. Тамошние инженеры нашли способ для повышения эффективности следующего поколения фотоэлектрических органических материалов. Кроме того, они смогли сделать заметный шаг в базовой технологии для коммерческого покрытия высококачественными солнечными элементами больших площадей. Так что солнечными батареями можно будет красить стены. Интересно, как скоро.

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