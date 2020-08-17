Итоги недели: SuperFin(т) от Intel; смартфоны Nokia проинвестированы; Avaya из пепла; Surface Duo по цене сгибающихся

17 августа 2020 г., 1:47

0

Tweet

Вторая неделя августа, на которую, как правило, приходятся массовые отпуска, оказалась не очень насыщенной новостями. И тем не менее, были сообщения, заслуживающие особого внимания.

Intel спустя буквально неделю после масштабной реорганизации и предшествовавшему ей объявлению о задержках с переходом на новые технологии производства, представила обновленный техпроцесс 10 нм и ряд новых архитектур. А главный архитектор Intel Раджа Кодури продемонстрировал даже чип Xe-HPG в рамках мероприятия Intel Architecture Day 2020. Новый техпроцесс SuperFin якобы должен поднять производительность работы транзисторов на 20% и будет задействован в первую очередь в производстве мобильных чипов Tiger Lake, поставки которых в компьютерах начнутся к сезону рождественских продаж. Анонсированная графика Xe-HPG, нацеленная на сегмент энтузиастов (HPG – High Performance Gaming) будет все же выпускаться не на собственных мощностях Intel и выйдет лишь в 2021 году.

Тем временем, Qualcomm одержала, как отмечается, важную победу в антимонопольном процессе - было отменено прошлогоднее постановление, обязывавшее компанию пересмотреть её прибыльные контракты с производителями мобильной техники. Вся эта тяжба началась в 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США обвинила Qualcomm в том, что она злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, неоправданно завышая цены для своих заказчиков. Итог долгого судебного процесса весьма благоприятен для компании, которая ежегодно получает миллиарды долларов за лицензирование своих патентов. Например, в первом квартале это направление принесло 1,4 млрд долл. - на 38% больше, чем год назад.

Финская HMD Global, производящая смартфоны под брендом Nokia, неожиданно сообщила о получении 230 млн долл. инвестиций от консорциума, который включает Google, Qualcomm и Nokia Technologies. Предполагается, что полученные инвестиции будут направлены на активное развитие линейки с поддержкой 5G. Первое устройство 5G от HMD - Nokia 8.3 5G - поступит в продажу в следующем месяце. HMD также продолжит инвестировать в недорогие функциональные телефоны.

Foxconn, которая согласно некоторым источникам, стояла за созданием HMD Global, представила квартальные результаты. Чистая прибыль компании во втором квартале была на уровне 778,54 млн долл., таким образом показатель вырос на 34% в годовом сравнении. Согласно данным KGI Securities более 70% смартфонов Apple сегодня производится на предприятиях Foxconn.

Результаты за I кв. своего нового финансового года представила и Lenovo Group. Ее квартальная выручка выросла на 7% до 13,3 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась на 31% в годовом исчислении до 213 млн долл. Продажи подразделения PC and Smart Devices выросли до 10,6 млрд долл. Вопреки ожидаемому снижению, рынок персональных компьютеров продемонстрировал значительный рост, Lenovo сохранила лидирующие позиции на мировом рынке ПК. Подразделение Data Center Group продемонстрировало рост выручки почти на 20% до 1,6 млрд долл. и улучшение рентабельности. Новый рекорд прибыльности установило направление предоставления облачных услуг — тут выручка выросла более чем на 30% год к году. Общий доход направления Software and Services вырос на 38% и достиг более 1 млрд долл.

У Cisco за минувший квартал оказалось не все так радужно. Оборот зафиксирован на уровне 12,15 млрд долл - отмечено снижение на 9% в годовом выражении. Но аналитики прогнозировали еще более серьезное падение — 12,08 млрд долл. Чистая прибыль достигла 2,6 млрд долл., что на 19% выше, чем год назад. Подразделение выпускающее инфраструктурные решения, включая коммутаторы, маршрутизаторы и решения для ЦОД, показало продажи на 16% ниже. Продажи по направлению по выпуску ПО и систем для телеконференций снизились на 9% до 1,36 млрд долл. Суммарно за 2020 финансовый год Cisco смогла получить 49,3 млрд долл., что на 5% ниже, чем было в 2019 г. Чистая прибыль сократилась на 4%, до 11,2 млрд долл. На фоне этих сообщений акции Cisco несколько просели, но Morgan Stanley повысил рейтинг компании до уровня «выше рынка», оценивая ее акции на уровне 54 долл.

Практически восстала из пепла Avaya, образованная на базе одного из подразделений Lucent Technologies, конкурировавшей в свое время с Cisco. Напомню, что компания стала частной в 2007 году после сделки на 8,2 млрд долл. с Silver Lake и TPG Capital. Двумя годами позже она приобрела Nortel Enterprise Solutions. А вот в январе 2017 г. Avaya уже проходила реструктуризацию в соответствии с Главой 11. И вот компания вновь прибыльна. При квартальной выручке в 721 млн долл. получена прибыль 9 млн долл. Капитализация Avaya на данный момент составляет 1,25 млрд долл.

Toshiba, также переживающая в последние годы не самые лучшие времена, сообщила о продаже остававшейся у нее доли в бизнесе по выпуску ноутбуков. В июне 2018 г. Toshiba и Sharp заключили соглашение, в рамках которого последняя получила 80,1% акций подразделения Toshiba Client Solutions, занимавшегося выпуском компьютеров. В октябре того же года на базе этой структуры была образована Dynabook. И вот в начале августа 2020 г. оставшуюся долю в 19,1% Dynabook Toshiba также передала компании Sharp. Стоит отметить, что Toshiba была легендой в ноутбучном сегменте, выпустив свою первую модель 1985 году. Тогда T1100 предлагалась за 2 тыс долл. и оснащалась процессором 80C86 (7.16 MHz), ОЗУ 256 КБ и двумя дисководами на 3,5-дюйма.

А вот Microsoft не дают покоя лавры производителя железа. Компания еще год назад анонсировала Android-смартфон Microsoft Surface Duo с двумя экранами и на днях представила очередную порцию деталей про это устройство - своеобразный ответ на появившиеся аппараты с гибким экраном. Продукт из Редмонда будет оснащен двумя AMOLED-дисплеями с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800×1350, которые при разворачивании образуют фактически единый экран с диагональю 8,1 дюйма. Построен Surface Duo на базе Snapdragon 855+, имеет 6 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 ГБ или 256 ГБ. Устройство поддерживает стилус Microsoft Surface Pen. Новинку уже можно заказать, версию с 128 ГБ - за1399 долл., а с 256 ГБ - за 1499 долл.

Ну, и в заключение, про мировой рынок IaaS. На днях Gartner представила данные, согласно которым в 2019 г. глобальный объем публичных облачных услуг достиг 44,5 млрд долл., за год увеличившись на 37,3%, а подконтрольная пяти ведущим игрокам рынка - Amazon, Microsoft, Alibaba, Google и Tencent - доля выросла с 77 до 80%. При этом лидеру принадлежит 45% рассматриваемого рынка. Думаю, вы обратили внимание, кто на третьем и пятом месте. Выручка доминирующего в Китае игрока, Alibaba Cloud, выросла на 62,4%, до 4 млрд долл. А бизнес второго, крупнейшего в Поднебесной провайдера - Tencent — увеличился на 100%. Думаю, в десятке также уже и Baidu вместе с Huawei Cloud, а там глядишь и ByteDance подтянется.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации