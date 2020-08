Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги недели: Google все улучшает, но не итоги квартала; Apple, Amazon, Facebook бьют рекорды; Intel увольняет; Qualcomm заряжает 3 августа 2020 г., 3:23 +44

голоса Tweet Самые громкие новости на уходящей неделе были связаны с квартальными итогами компаний. Но рекордсменом по количеству различных анонсов, пожалуй можно назвать Google. Во-первых, компания анонсировала серию улучшений глобальной инфраструктуры, чтобы предоставить клиентам больше вариантов подключения к службам облачных вычислений этого провайдера. Google сообщила о закладке нового подводного кабеля, получившего название Grace Hopper. В 2022 г., когда его планируется ввести в эксплуатацию, Grace Hopper соединит США, Великобританию и Испанию. Он станет первым трансатлантическим кабелем, водимым в строй с 2003 года. Его 16 оптоволоконных пар помогут связать 24 облачных региона Google, а также 144 локации на границе сети. Также был представлен новый и более безопасный способ подключения клиентов к Google Cloud. Корпоративные клиенты могут использовать Private Service Connect вместе с запущенной в марте службой Service Directory для безопасного широкомасштабного доступа к своим и сторонним сервисам. Network Intelligence Center – платформа централизованных мониторинга, верификации и оптимизации сетей – получила два новых модуля. Служба доставки контента, Google Cloud CDN в дополнение к собственному облаку этой компании теперь поддерживает другие публичные облака и онпремисные ЦОД. В помощь клиентам, планирующим миграцию рабочих нагрузок с локальных ЦОД и других облаков на Google Cloud, компания сделала общедоступной программу RAMP (Rapid Assessment and Migration Program). Помимо этого, в семействе виртуальных машин общего назначения, E2, максимальное число процессоров для каждого инстанса во всех облачных регионах Google увеличилось с 16 до 32 vCPU. Представленная Google Cloud Armor поможет защитить веб-сайты клиентов от попыток использования эксплойтов и от распределённых атак отказом в обслуживании (DDoS). Google анонсировала запуск беты набора Cloud Armor Managed Protection Plus. Во-вторых, Google Cloud объявила о заключении стратегического партнерства с французской Orange. Как отмечается, соглашение подтверждает намерение Orange ускорить внутреннюю трансформацию. Подчеркивается, что сотрудничество позволит разрабатывать новые передовые сервисы облачных и граничных вычислений, а также услуги информационной безопасности — это откроет новые возможности ведения бизнеса как для Google Cloud, так и для Orange. Стратегическое партнерство укрепит портфель предложений Orange Business Services, поскольку в него войдут аналитические и другие облачные сервисы на основе решений Google Cloud. Orange и Google также договорились о совместном создании инновационной лаборатории и центра передового опыта. Кроме того, пришло сообщение, что Box и Google расширяют интеграцию облачных служб. Новые возможности для клиентов Box и G Suite включают согласованные настройки доступа и контроля конфиденциальности; взаимную передачу Google Docs, Sheets, и Slides между Box и Google Drive; новое расширение G Suite, которое позволяет клиентам начинать документ в G Suite и сохранять его в Box. В рамках нового партнёрства Box будет использовать Google Cloud для хранения данных. Сервис машинного обучения Document AI из Google Cloud станет частью набора Box Skills, что улучшит обработку и интеллектуальный анализ данных. Также на уходящей неделе пришло сообщение, что суперкомпьютер Google на Tensor Processing Unit установил мировой рекорд. Для четырёх из восьми реализаций ML-модели в фреймворках TensorFlow, JAX и Lingvo, время обучения с нуля не превышало 30 секунд. Для сравнения, всего пять лет назад на обучение одной из этих моделей тратилось почти на пять порядков больше времени (более трёх недель) с использованием самых совершенных аппаратных ускорителей, доступных тогда. Использовавшийся в этом раунде MLPerf Training компьютер Google в четыре раза больше, чем Cloud TPU v3 Pod, который принёс компании три рекорда в предыдущих соревнованиях. Новая система включает в себя 4096 чипов TPU v3 и сотни центральных процессоров хост-машин, объединённых в сверхскоростную крупномасштабную сеть с пиковой производительностью 430 PFLOPs. Что же до квартальных итогов, то Alphabet, материнская компания Google, сообщила о падении выручки в годовом сравнении на 2% до 38,3 млрд долл. Это произошло впервые с момента основания компании и объясняется сокращением заказов на рынке онлайн-рекламы вследствие пандемии коронавируса. При этом Facebook ситуация не помешала показать рекордные результаты за квартал. Выручка выросла на 11% до 18,69 млрд долл. - годом ранее было 16,89 млрд долл. Биржевые аналитики прогнозировали лишь 17,34 млрд долл. Чистая прибыль достигла 5,18 млрд долл., год назад она была 2,62 млрд долл. Аудитория пользователей соцсети в месячном измерении увеличилась на 12% и достигла 2,7 млрд человек. О рекордных показателях заявила и Amazon. У нее квартальный доход вырос на 40% до 88.9 млрд долл., аналитики ожидали лишь 81,53 млрд долл. Чистая прибыль за второй квартал составила 5,2 млрд долл., тогда как год назад была на уровне 2,6 млрд долл. Этот показатель стал самым высоким за всю 26-летнюю историю компании. Продажи Amazon Web Services преодолели планку в 10 млрд долл. достигнув 10,8 млрд долл. И это даже при том, что рост по этому направлению несколько замедлился — он составил 29%, т. е. был самым низким за последние три года. Очень успешным квартал выдался и для Apple — ее доход составил 59,7 млрд долл., что на 11% больше в годовом сравнении. На продукты пришлось 32,693 млрд долл, а на услуги - 4,312 млрд долл., год назад было соответственно - 29,473 и 4,109 млрд долл. Компания также рапортовала, что за квартал было продано смартфонов на 26,418 млрд долл., компьютеров Mac на 7,079 млрд долл., планшетов на 6,582 млрд долл., смарт-часов, наушников и устройств для дома - на 6,450 млрд долл. Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал 2020 г. составила 6,85 млрд долл. при общем обороте в 44,52 млрд долл. По направлению производства полупроводников консолидированная выручка была 15,32 млрд долл., а операционная прибыль – 4,56 млрд долл. Второе наиболее прибыльное подразделение - IT и мобильной связи — показало 17,44 млрд долл. и 1,64 млрд долл. соответственно. Доход Qualcomm за отчетный период практически не изменился — по Non-GAAP он составил 4,893 млрд долл., в прошедшем квартале показатель был на уровне 4,89 млрд долл., а год назад 4,894 млрд долл. Чистая прибыль по Non-GAAP по итогам III кв. вообще не изменилась оставшись на уровне 982 млн долл. Кроме того стало известно, что Qualcomm урегулировала патентный спор с Huawei и последняя выплатит накопившиеся лицензионные платежи в размере 1,8 млрд долл. что также сказалось на ценных бумагах американской компании. Капитализация компании выросла до максимального значения за последние пять лет - перевалив отметку в 120 млрд долл. Консолидированная выручка Acer по итогам второго квартала составила 2,23 млрд долл., что на 34,3% выше предыдущего квартала и на 19% больше в годовом измерении. Как отмечается, для компании это был лучший квартал за последние два с половиной года. SAP SE во втором квартале продала своих решений на 6,74 млрд евро. Причем продажи облачных услуг выросли за год с 1,72 млрд евро до 2,04 млрд евро. Компания также официально сообщила о том, что планирует провести публичное размещение акций Qualtrics в США. Напомню, что SAP приобрела эту компанию за 8 млрд долл. и это состоялось за четыре дня до запланированного IPO в 2018 году. По официальному заявлению главная задача IPO – максимально использовать потенциал рынка в категории управления опытом, обеспечить Qualtrics большую автономность и расширить присутствие как в рамках клиентской базы SAP, так и за ее пределами. Но выглядит это решение несколько странным. Выручка Citrix во II кв. 2020 г. выросла до 799 млн долл в годовом измерении. При этом, как сообщается, регулярные платежи за услуги SaaS в годовом исчислении составили 590 млн долл., что на 41% выше прошлогоднего показателя. Квартальные продажи AMD выросли на 26 % до 1,93 млрд долл. в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 8%. Аналитики прогнозировали 1,86 млрд долл. На долю подразделения Computing and Graphics пришлось 1,37 млрд долл. всех продаж, здесь рост составил 45%. Чистая квартальная прибыль компании за год выросла на 349% до 157 млн долл. Intel, как вы помните итоги работы за квартал сообщила на прошлой неделе, и они оказались весьма неплохими. Однако компании пришлось констатировать сдвиг еще на полгода старта перехода на новые технологии производства чипов. После этого акции Intel рекордно обвалились. И уже на этой неделе ее руководство в спешном порядке было вынуждено что-то предпринимать, чтобы успокоить акционеров. Было объявлено о масштабной реструктуризации, кроме того объявил об отставке Мурти Рендучинтала - второй человек в компании, возглавлявший подразделение Technology, Systems Architecture and Client Group, которое отвечало за все технологические разработки Intel, включая и создание производственных процессов. Рендучинтала на своем посту проработал пять лет, а до 2015 руководил в Qualcomm разработкой процессоров для мобильных устройств. После ухода Кржанича его даже прочили в CEO Intel. Qualcomm, кстати, на уходящей неделе представила Qualcomm Quick Charge 5, по ее заявлению - самую быструю технологию зарядки для Android-устройств. Как отмечается, Quick Charge 5 превосходит своих предшественников по скорости и эффективности зарядки, а также предлагает новые функции безопасности, аксессуары и возможность работы с аккумуляторами, изготовленными по новой технологии. Особо подчеркивается, что Quick Charge 5, первая в мире коммерческая технология, поддерживающая мощность зарядки смартфонов более 100 Вт, заряжает аккумулятор с нуля до половины емкости всего за пять минут — это самая высокая скорость зарядки на сегодняшний день. Также сообщается, что технология Quick Charge 5 на 70% более эффективна, чем Quick Charge 4 и в 10 раз быстрее по сравнению с Quick Charge 1. Решение поддерживает аккумуляторы типа 2S и напряжение зарядки 20 В. Тем временем на рынке смартфонов новая веха, Huawei – впервые стал крупнейшим вендором. Согласно подсчетам Canalys, во второй четверти года компания отгрузила свыше 55,8 млн смартфонов. Это хоть и хуже на 5%, чем год назад, однако у Samsung, многолетнего лидера рынка, спад был на 30% "YoY". Китайская компания смогла добиться лидерства даже в условиях прессинга со стороны Госдепа США. За пределами Китая количество отгруженных в течение квартала смартфонов у нее просело на 27%, однако рынок Поднебесной показал прирост на 8%. Как итог, на рынке Китая теперь расходится свыше 70% смартфонов Huawei. Китайская компания также сообщила, что общее число пользователей мобильных устройств Huawei и Honor выросло до 700 млн. А количество зарегистрированных разработчиков для ее платформы достигло 1,6 млн, увеличившись за год на 76%. Отмечается, что более 81 тыс. приложений используют открытые инструменты фирменной платформы разработки HMS Core. Прессинг со стороны США продолжается не только на Huawei, но и на ныне сверхпопулярный TikTok. Компания ByteDance сейчас рассматривает ряд вариантов выхода из сложившейся ситуации, когда использование ее сервисов могут просто запретить на территории Соединенных Штатов. Пекинская компания якобы на днях получила предложение от некоторых инвесторов, включая Sequoia и General Atlantic, о передаче им контрольного пакета акций TikTok. В результате оценка этой соцсети достигла 50 млрд долл Это в 50 раз больше, чем прогнозируемая выручка сервиса в 2020 году. Для сравнения Snap оценивается в 33 млрд долл., что лишь в 15 раз выше планируемого дохода. Eclypsium на уходящей неделе сделала громкое заявление о том, что ею открыта серьезная уязвимость в GRUB2, новейшей версии загрузчика GNU GRUB. И уязвимыми являются практически все подписанные версии GRUB2, а значит, и каждый дистрибутив Linux. Опасность грозит даже системам, которые используют Secure Boot без GRUB2. Но, как отмечается, масштабы инцидента не ограничиваются лишь экосистемой Linux. GRUB2 поддерживает другие ОС, ядра и гипервизоры, такие как Xen. Из этого следует, что BootHole открывает хакерам дорогу в большинство ноутбуков, десктопов, серверов, рабочих станций, сетевых и прочих специализированных устройств под управлением Windows, в которых используется Secure Boot со сторонними UEFI-драйверами, подписанными доверенным центром Certificate Authority. Ну, и в заключение сообщение от американской Consumer Technology Association. СTA официально объявила, что CES 2021 пройдет в онлайн-режиме из-за сохраняющейся ситуации с распространением коронавируса. Ассоциация достаточно долго тянула с решением по формату проведения самого крупного в мире технологического шоу, надеясь на то, что общая ситуация с COVID19 постепенно будет приходить в норму, но увы… Впрочем организаторы барселонского MWC 2021 очень надеюсь, что конгресс пройдет все же в штатном режиме, но пока финальных заявлений по мероприятию не делали.

