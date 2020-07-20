Итоги недели: социальной инженерия против Twitter; Maxim Integrated за 21 млрд долл.; сети Nokia теперь и для ЦОД; выручка Huawei за полугодие выросла на 13,1%

20 июля 2020 г., 3:26

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Неделя была богатой на различные события, несмотря на середину лета. Самой громкой новостью, пожалуй, стал взлом Twitter.

В среду около полуночи в экаунтах Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена, Майкла Блумберга появились фейковые сообщения, связанные с раздачей биткоинов. Атаке подверглись также сотни страниц членов сообщества криптовалют. Через некоторое время Twitter ограничил действия пользователей и заблокировал все экаунты с верификацией до того момента пока не будет найдено решение проблемы. На следующий день представители соцсети заявили, что согласно предварительному расследованию, злоумышленники смогли взломать систему и установить контроль над экаунтами, получив доступ к некоторым внутренним инструментам благодаря методам социальной инженерии. Т.е. все упирается в сотрудников, чем-то недовольных. Хотя детали Twitter пока так и не объявил.

На этой неделе был просто всплеск (на фоне предыдущих) различных крупных сделок.

Analog Devices объявила в понедельник о намерении приобрести конкурента, Maxim Integrated, почти за 21 млрд долл. Поглощение позволит Analog Devices укрепить свои позиции в сегменте чипов для автомобилей, ЦОД и 5G-сетей. В результате будет создана компания с капитализацией 68 млрд долл., которая будет противостоять более крупным конкурентам в сегменте аналоговых микросхем, таким как Texas Instruments. Стоит отметить, что Maxim Integrated была основана в 1983 г. одним из создателей AMD Джеком Гиффордом. А ее президентом и исполнительным директором является Тунч Долуджа, который также входит в состав совета директоров Western Digital.

Kingston Technology несколькими днями позже объявила о завершении сделки по выкупу за 1,78 млрд долл. у Phison доли в совместном предприятии Kingston Solutions. Как отмечается, основанная в 2010-м году с целью ускорения продвижения на мировой рынок инновационных технологий eMMC, KSI, на сегодняшний день, является лидером рынка встраиваемых решений для хранения данных.

HPE заявила о поглощении за 925 млн долл. Silver Peak, специализирующейся на разработке решений для SD-WAN. Купленная компания была основана в 2004 году Дэвид Хьюсом, который до этого успел поработать в Cisco и Nortel Networks. В последнее время нагрузки на существующие сети только растут — тут и миграция в облако, и переход на удаленную работу, и активное развитие сегмента IoT. Все это приводит к росту продаж решений SD-WAN - согласно прогнозам 650 Group если в нынешнем году они оцениваются в 2,3 млрд долл., а к 2024 г. составят 4,9 млрд долл. Так что для HPE это весьма неплохое вложение, хотя сегмент достаточно конкурентный.

Тем временем, Nokia заявила о выходе на рынок сетей для ЦОД, представив усовершенствованную сетевую фабрику для центров обработки, новой сетевой ОС и инструментальных средств для автоматизации и эксплуатации сетей. Отмечается, что новая операционная система Nokia Service Router Linux и сервисная платформа Nokia Fabric Service Platform были созданы в сотрудничестве с ведущими компаниями, среди которых и Apple, уже установившая данную технологию в своих ЦОД.

Кстати, про Apple - на уходящей неделе попытка Евросоюза оштрафовать компанию на рекордную сумму в 13 млрд евро потерпела сокрушительное поражение. Еврокомиссии не удалось представить «удовлетворяющих правовым стандартам» доказательств того, что налоговая сделка в Ирландии нарушила закон о государственной помощи и обеспечила Apple несправедливое преимущество. Дело Apple является вершиной пятилетней кампании по искоренению якобы нечестных налоговых соглашений, которые некоторые правительства ЕС заключают с транснациональными корпорациями, включая Amazon.com.

Как сообщает The Wall Street Journal, компания SoftBank рассматривает возможность полной или частичной продажи Arm. Кембриджская компания была приобретена в 2016 г. за 32 млрд долл. Четыре года назад глава японского конгломерата Масаеши Сон назвал покупку «отличной стратегической идеей, поскольку мы инвестируем в сегмент новых возможностей, предоставляемых IoT».Однако с тех пор финансовое состояние SoftBank резко изменилось. Ее инвестиционный фонд Vision Fund потерял миллиарды за последний год, не в последнюю очередь из-за вложений в стартап WeWork. В результате образовался долг в 41 млрд долл. Наблюдатели отмечают, что востребованность Arm в последние годы только возросла и SoftBank может выручить заметно больше, чем было потрачено в 2016 г.

На уходящей неделе компании начали сообщать итоги второго квартала и полугодия.

Huawei за первое полугодие 2020 г выручила 64,2 млрд долл., что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на продолжающийся прессинг со стороны Вашингтона. Чистая прибыль составила 9,2%. Доходы подразделений Huawei Carrier Network Business Group, Huawei Enterprise Business Group и Huawei Сonsumer Business Group достигли, соответственно, 22,6 млрд долл., 5,1 млрд долл. и 36,2 млрд долл. Отмечается, что в условиях пандемии COVID-19, информационные и коммуникационные технологии стали не только важнейшим инструментом борьбы с вирусом, но и двигателем экономического восстановления. Поэтому сложные условия сделали открытое сотрудничество и доверие к глобальным производственно-сбытовым цепочкам особенно важными.

SAP SE анонсировала предварительные финансовые результаты второго квартала 2020 г. Доходы от облачных сервисов выросли на 21% до 2,04 млрд евро. Выручка от лицензий на ПО снизилась на 18% до 0,77 млрд евро, что является значительным последовательным улучшением в сравнении с первым кварталом. Доходы от облачных и программных продуктов повысились на 4% до 5,71 млрд евро. Общая выручка увеличилась на 2% до 6,74 млрд евро. Операционная прибыль выросла на 55% до 1,28 млрд евро. За полугодие облачные доходы SAP выросли на 25% до 4,05 млрд евро.

Oracle объявила о доступности облачной автономной базы данных Oracle Autonomous Database на Exadata [email protected] в дата-центрах клиентов по модели «Облако Oracle у клиента». Такая модель позволяет исключить капитальные расходы и необходимость управления СУБД, обеспечивая эластичное потребление и оплату только за фактически используемые облачные ресурсы базы данных. Теперь Autonomous Database можно запускать в клиентских ЦОД не только как отдельный сервис, но и в составе более широкого облачного предложения Oracle Dedicated Region [email protected]

AMD на прошедшей неделе представила 64-ядерный Ryzen Threadripper PRO. Новые чипы поддерживают 128 полос пропускания PCI Express 4.0, что, как указывает производитель, до 2.5 раз выше, чем у двухсокетных рабочих станций на конкурирующих процессорах. Кроме того, решение может работать с восьмиканальной оперативной памятью емкостью до 2 ТБ. На данном этапе эксклюзивным поставщиком рабочих станций на новом процессоре выступает компания Lenovo, которая представила первые решения на AMD Ryzen Threadripper PRO.

На днях стало известно, что вслед за Netflix, Windows 10, VLC и рядом графических редакторов, поддержка нового легковесного и бесплатного формата AVIF приходит в веб-браузеры. Подходит к концу работа по интеграции AVIF в Google Chrome и Mozilla Firefox. Считается, что AVIF превосходит все популярные сегодня форматы изображений, включая JPEG, PNG и даже новейший WebP.

Ну, и в заключение, про рынок ПК. Данные по итогам второго квартала от IDC и Gartner мы уже публиковали, но тут подоспел и отчет Canalys, которая обратила внимание, что на компьютерном рынке — лучший за десять лет рост. Причем поставки ноутбуков и мобильных рабочих станций увеличились на 24%. Правда, все это последовало за значительным провалом в I кв. но все же. Впрочем Gartner считает, что не стоит радоваться раньше времени, согласно ее новому прогнозу — спад мировых ИТ-расходов в 2020 г. составит 7,3%. Практически все ключевые сегменты мирового ИТ-рынка по итогам года уйдут в минус. И все же будем надеяться на лучшее.

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