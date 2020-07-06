Итоги недели: еще одни очки для Google; возвращение Datrium в VMware; облачный блокчейн Vendia; сворачивающийся от LG скоро; голографические пленки Facebook

6 июля 2020 г., 3:15

0

Tweet

Нельзя сказать, что уходящая неделя была уж совсем какой-то знаковой, но тем не менее интересные новости она принесла.

Начнем с новости от Google, которая совершенно неожиданно приобрела компанию North, разрабатывающую умные очки во многом схожие на Google Glass. Финансовые условия сделки не разглашаются, но некоторые наблюдатели полагают, что речь идет о 180 млн долл. Купленный канадский стартап был основан в 2012 г., как раз в год когда была представлена первая версия очков от Google, которые так и не стали массовыми и со временем были переведены в нишу индустриального использования. По мнению аналитиков, высокая начальная цена и возникшие проблемы с конфиденциальностью (в очки встроена камера) не способствовали тому, чтобы этот продукт стал широко используемым. Те же пункты обусловили и проблемы у North, которая изначально называлась Thalmic Labs, однако в 2018 году сменила название, выпустив свою версию умных очков под названием Focals, которых было продано всего около тысячи. Интересно, что North практически сразу инвестициями поддерживала Amazon и якобы общие инвестиции в проект превысили ту сумму, которая выплачена Google. Вероятнее всего North был куплен ради команды, которая продолжит работать в Канаде.

О поглощении сообщила и VMware. На этот раз речь идет о Datrium, которая специализируется на решениях по аварийному восстановлению данных в виртуальных и облачных инфраструктурах. Стартап был основан все в том же 2012 г. инженерами, работавшими в VMware и DataDomain (поглощенной в 2009 г. EMC). Интерес VMware к сегменту Disaster Recovery as a Service (DraaS) вполне очевиден, согласно оценкам IDC по итогам нынешнего года продажи по этому направлению должны составить 4,5 млрд долл.

На уходящей неделе еще один стартап, основанный двумя ветеранами AWS, впервые вышел из подполья, представив платформу, комбинирующую две популярные технологии — архитектуру публичного облака и распределённые реестры — блокчейн. Цель новой платформы Vendia: предоставить компаниям простой способ обмениваться в реальном времени со своими партнёрами информацией, хранящейся в многочисленных облачных средах и в локальных датацентрах. Учредителями стартапа являются Тим Вагнер - автор концепции бессерверных вычислений для сервиса AWS Lambda, и Шрути Рао, ранее возглавлявшая в AWS отдел развития бизнеса Amazon Managed Blockchain. Технологии Vendia предстоит конкурировать на рынке с альтернативами, предлагаемыми традиционными разработчиками систем ERP, такими как SAP SE и IBM, а также с платформами блокчейн, включая Etherium. Однако по утверждению разработчиков, технологии Vendia позволяют значительно быстрее развернуть рабочую систему и обеспечивают 93-процентную экономию по сравнению с существующими решениями.

На уходящей неделе стало известно, что MongoDB назначила нового технического директора - Марка Портера, который с февраля нынешенго года уже входит и в состав совета директоров компании. В начале года стало известно, что занимавший на тот момент пост СТО и один из основателей MongoDB Элиот Горовиц намерен покинуть свой пост. Портер более десяти лет проработал на руководящих должностях в Oracle, и почти четыре года в качестве генерального менеджера подразделения Amazon RDS (до 2018 г.), занимавшегося среди прочего и разработкой БД Aurora. Стоит напомнить, что на данный момент капитализация MongoDB, которая занимается разработкой и поддержкой базы данных с открытым исходным кодом, составляет 12,81 млрд долл.

А вот Salesforce на виртуальной конференции TrailheaDX, анонсировала приложение Salesforce Anywhere, которое должно упростить работу в командах, поднять пользователям продуктивность в своем рабочем процессе и получать информацию о своих клиентах отовсюду с помощью чата, предупреждений, комментариев и видео, встроенных непосредственно в CRM-систему Salesforce.

Intel представила масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения («Cooper Lake»)с прицелом на системы искусственного интеллекта. Ссылаясь на то, что по прогнозам IDC, к 2021 году 75% корпоративных приложений будут использовать ИИ. По заявлению производителя, клиенты, обновляющие устаревающие инфраструктуры, могут рассчитывать на средний ожидаемый прирост производительности в 1,9 раза в популярных рабочих нагрузках и до 2,2 раз больше виртуальных машин по сравнению с 4-сокетными эквивалентами платформы пятилетней давности. Кстати, на сколько там увеличилась производительность чипов для смартфонов за прошедшие пять лет?

AMD тем временем объявила о том, что превысила свой план 25x20, принятый в 2014 году и нацеленный на улучшение энергоэффективности мобильных процессоров в 25 раз к 2020 году. Как отмечается, новый чип AMD Ryzen 7 4800H превысил стандартные показатели эффективности 2014 года в 31,7 раз.

SK Hynix официально объявила о выпуске чипов оперативной памяти с интерфейсом HBM2E. Подчеркивается, что максимальная пропускная способность новых чипов DRAM составляет 460,8 ГБ/с, что выше имеющихся аналогов на рынке. Это достигается благодаря использованию шины в 1024 разрядов. А с помощью технологии вертикального стекирования производителю удалось объединить восемь чипов емкостью 16 Гб, что более чем в два раза больше, чем в решениях предыдущего поколения (HBM2). При сравнении с ними, как сообщается, достигнуто повышение плотности почти на 30%, при уменьшении энергопотребления наполовину.

При этом Samsung продолжает контролировать половину рынка памяти для смартфонов, который в первом квартале 2020 г. достиг 9,4 млрд долл. по данным Strategy Analytics.

LG Electronics уже давно не конкурирует с Samsung в сегменте полупроводников, как впрочем и на рынке смартфонов. Однако эта компания готовит устройство оригинальной конструкции — со сворачивающимся экраном. Якобы LG даже уже начала производство прототипа смартфона под кодовым названием «B Project». Новый формат называют rollable, поскольку экран не просто сгибается пополам, а сворачивается. Интересно, что для устройства используются OLED-дисплеи выпущенные совместно с китайской BOE. Сворачивающиеся дисплеи в эксплуатации могут быть проще и надежнее в отличие от сгибаемых - у них нет зоны изгиба с высокими механическими нагрузками. Интересно каким в результате будет аппарат, и как его воспримет рынок.

Apple возможно также занимается исследованием новых форматов устройств, однако, как утверждает Nikkei Asian Review, сейчас компания концентрируется на другом. Она спешит вывести iPhone 5G на рынок. Apple ведет переговоры с поставщиками комплектующих, пытаясь сократить сроки выпуска необходимых компонентов для iPhone следующего поколения. Пандемия сдвинула все сроки — сначала карантины в Китае, потом в США. Традиционно Apple анонсирует свои новые iPhone в сентябре. Вероятно презентация будет сдвинута на ноябрь, а возможно и на более поздние сроки. Хотя 5G-сети пока еще только в начальной фазе развития, однако выпуск iPhone 5G может стать потенциальным катализатором продаж Apple и соответственно акций компании.

Ну, и в завершение, новость почти на ту же тему, с которой начали. Facebook разработала голографическую технологию, которая позволяет уменьшить вес VR-очков в 20 раз, уменьшив их габариты до стандартных солнечных очков. Компания уже изготовила три экспериментальных прототипа VR-очков, в которых вместо стеклянных или пластиковых линз установлена тонкая голографическая пленка. Изображения размерами 1600×900 пикселей генерируются при помощи падающего на эту плёнку лазерного луча. Подождем ответа со стороны Google, а возможно, и Apple.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации