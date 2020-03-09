Итоги недели: обнадеживающий Ampere; «El Capitan» на AMD EPYC Genoa; квантовый компьютер Honeywell; BMC Software + Compuware; полмиллиарда за замедление

9 марта 2020 г., 2:31

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Уходящая неделя принесла ряд весьма интересных новостей, хотя общий фон, в силу понятных причин, скорее был затихающий.

Cтартап Ampere Computing, который возглавляет бывший президент Intel Рени Джеймс представил 80-ядерный серверный процессор Altra, нацеленный на датацентры. Этот чип, базирующийся на ARM, производится по технологии 7 нм и по уверениям производителя, на 223% превосходит по быстродействию сопоставимый Xeon Platinum 8280. Полномасштабные поставки новых процессоров планируются на лето текущего года. Также стоит отметить, что одним из инвесторов Ampere является Oracle, которая вложила в него уже 40 млн долл.

Тем временем в чипсетах Intel обнаружена нова уязвимость. Злоумышленники с ее помощью могут извлечь корневой ключ платформы (chipset key), который записан в микросхеме PСH, и получить доступ к зашифрованным этим ключом данным. Найденная уязвимость потенциально дает возможность скомпрометировать распространенные технологии защиты информации, которые используют аппаратные ключи для шифрования, такие как DRM, firmware TPM, Intel Identity Protection.

А вот в чипах MediaTek серьезный баг, обнаруженный еще в феврале прошлого года, продолжает использоваться для взлома Android-устройств. Эта уязвимость кроется примерно в двух десятках чипсетов MediaTek, которые установлены в миллионах устройств на Android.

Блок процессорных новостей можно, пожалуй, завершить, сообщением AMD, которая совместно с Национальной лабораторией им. Лоуренса Ливермора Министерства энергетики США и компанией HPE анонсировала «El Capitan», будущий суперкомпьютер экзафлопсного класса. Запуск этой системы планируется в начале 2023 г., она должна стать самым быстрым суперкомпьютером в мире с более чем двумя экзафлопсами производительности при выполнении операций с двойной точностью. «El Capitan» будет оснащаться процессорами AMD EPYC следующего поколения под кодовым названием «Genoa» с ядром «Zen 4». Проект оценивается в 600 млн долл.

Если уж речь зашла про гипервычислительные системы, стоит упомянуть еще один анонс уходящей недели. Honeywell анонсировала квантовый компьютер, пригодный для практических приложений, по ее заверениям. К выпуску таких систем с квантовым объёмом не менее 64 - вдвое больше, чем у ближайшего конкурента в этой отрасли - компания планирует приступить в середине текущего года. Одной из первых применит квантовый компьютер Honeywell компания J.P. Morgan Chase, которая рассчитывает с его помощью улучшить поддержку клиентов своих финансовых сервисов.

Теперь перейдем к рыночным новостям.

На уходящей неделе BMC Software объявила о покупке Compuware. Поскольку обе компании – частные, условия сделки остаются конфиденциальными. BMC принадлежит инвестиционной фирме KKR & Co., а собственником Compuware с 2014 года является Thoma Bravo, заплатившая за неё 2,4 млрд долл. По информации Bloomberg сделка оценивается в два миллиарда долларов плюс долги. Основанная в 1980 г., BMC ориентировалась на продажу ПО для мэйнфреймов однако в последующие годы расширила область компетенции на новые рыночные сегменты, такие как мониторинг облачной инфраструктуры. Compuware зародилась в Детройте за 10 лет до BMC и является старейшим соперником последней. В 2015 г. они достигли тактического перемирия и договорились о партнёрстве в области взаимной интеграции нескольких своих решений. Стоит также отметить, что покупка Compuware будет для BMC третьим за два года поглощением, связанным с мэйнфреймами.

Также о покупке активов объявила Mellanox Technologies, сама находящаяся сейчас в процессе поглощения корпорацией Nvidia. Приобретена будет базирующаяся в Белфасте фирма Titan IC Systems, разработчик сетевых устройств и в частности технология RXP. Это интегрируемый в чип поисковой механизм, который сканирует налету поступающие по сети данные. Mellanox уже использует разработки Titan IC.

McAfee официально объявила о сделке, в рамках которой будет приобретена Light Point Security, разработчик изолированной программной среды для работы с сайтами. Финансовые условия соглашения не разглашаются. Приобретаемая фирма была основана в 2012 г. бывшими сотрудниками Агентства национальной безопасности США Зули Гонсалес и Бо Адкинсом. Основная идея стартапа состояла в том, чтобы ограничить сотрудников компаний от вредоносных сайтов с помощью обработки страниц сайтов в специальной песочнице, откуда контент ретранслируется в браузер методом пиксельного отображения.

На днях также стало известно, что Apple выплатит полмиллиарда долларов — только вот не за стартап, а по иску о замедлении работы iPhone. Таким образом компания планирует урегулировать судебный иск, в рамках которого выдвинут обвинение в намеренном замедлении выпускаемых ею смартфонов, чтобы побудить владельцев покупать новые модели. Судебные документы показывают, что Apple отрицала правонарушения и урегулировала дело по всей стране, чтобы избежать штрафов и издержки по судебным разбирательствам. Производитель iPhone объясняет возникающие проблемы главным образом изменениями температуры, интенсивностью использования и другими моментами, при этом, ее инженеры якобы работали над их решением. Стоит отметить, что после первоначального протеста по поводу медленных iPhone, компания Apple принесла извинения пользователям и снизила цену на сменные батареи с 79 долл до 29 долл.

Меж тем сага по захвату Xerox компании HP продолжается. На днях официально запущен тендер по покупке HP. Последняя же официально его отклонила. «Предложение Xerox оставило бы наших акционеров с гигантскими инвестициями в объединенную компанию, которая была бы обременена безответственным уровнем долга, что впоследствии потребовало бы недостижимых усилий для его погашения и это поставило бы под угрозу весь бизнес», заявил председатель совета директоров HP Чип Берг. Он также заявил, что предложение несоразмерно выгодно акционерам Xerox на фоне ожиданий для владельцев акций HP.

Nokia на уходящей неделе объявила о смене руководства. Нынешний глава компании Nokia Раджив Сури уйдет в отставку в сентябре, на его место назначен Пекка Лундмарк , который до недавнего времени занимал пост генерального директора финской государственной энергетической компании Fortum, где проработал пять лет. Интересно, что он уже занимал руководящие должности в Nokia в период с 1990 по 2000 год, включая позицию вице-президента по стратегии и развитию бизнеса в Nokia Networks.

Ну, и в заключение новость от Fujitsu. Компания анонсировала разработку революционной технологии высокоскоростного доступа к информации. И речь идет о магнитной ленте. Fujitsu разработала уникальную файловую систему, которая виртуально объединяет многие ленточные картриджи в один. Дополнительное увеличение производительности достигается применением технологий управления доступом с учётом текущего положения магнитной головки и консолидация небольших файлов в один крупный. Как результат новая технология позволила сократить время записи тестовых файлов в 4,1 раза. Так что, ленточные архивы данных еще поживут, чтобы там не говорили.

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