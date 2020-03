Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги недели: анонсы несостоявшегося MWC 2020; годовой оборот VMware перевалил 10 млрд долл.; Mac на чипах ARM уже следующим летом 1 марта 2020 г., 12:51 +11

голос Tweet Главной темой в новостных лентах остается коронавирус и его влияние на рынок. COVID-19 не только заставляет компании повсеместно отменять конференции и массовые мероприятия, но и пересматривать финансовые прогнозы на ближайшее время. Из-за чего котировки идут вниз. Так Microsoft предупредила, что, вероятно, не сможет достичь ожидавшегося ранее уровня квартальных доходов для сегмента More Personal Computing, включающего Windows. С учётом эпидемиологической ситуации в Китае, рамки прогноза были установлены более широкими чем обычно, предусматривая квартальный доход в диапазоне от 10,75 до 11,15 млрд долл. И даже в этот диапазон компания, скорее всего, не попадет. На сегмент More Personal Computing приходится примерно 36% общего дохода компании и около 30% операционного дохода. HP, один из крупнейших продавцов Windows-ПК, полагает, что корпоративные обновления на Windows 10 могут быть перенесены на следующие кварталы. IDC также ухудшила прогнозы прогноз развития мирового рынка персональных компьютерных устройств - общие поставки настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов сократятся в 2020 г. на 9% и вряд ли превысят 374,2 млн устройств. По мнению TrendForce ситуация с COVID-19 привела к серьезным нарушениям в устоявшейся цепочке поставок производителей ноутбуков. Из-за этого по итогам февраля будет отгружено не многим более 5,7 млн ноутбуков - падение по сравнению с прошлогодним показателем на 47,6%. Еще в конце января ожидалось, что будет поставлено 10,8 млн устройств. Увы, но прогнозировавшееся на 2020 г. восстановление мирового рынка смартфонов все из-за того же COVID-19 не состоится. Как ожидает IDC, в 2020 г. продажи снизятся на 2,3% «YoY», до 1,3 млрд устройств. В первом полугодии ожидается спад относительно прошлого года на уровне 10,6%. Если бы не ситуация с коронавирусом, то главным событием прошедшей недели стал бы конгресс в Барселоне - MWC 2020. Но некоторые компании все же решили не переносить готовившиеся анонсы и провели их онлайн. Huawei анонсировала выпуск сразу нескольких продуктов. Несколько неожиданно компания представила обновленную модель смартфона с гибким экраном. Отмечается, что в новой версии заметно улучшен шарнирный механизм, сделанный из сплава на основе циркония, и повышена его надежность. В Mate Xs используется специальная система охлаждения, разработанная для гибких смартфонов. Она работает на базе "гибкого" графита с микроскопическими щелями. В устройстве использует собственный чип Kirin 990 5G со встроенным 5G-модемом. По сравнению с предыдущей моделью общая производительность увеличена на 23%, а работа с графикой - на 39%. Система Quad-камер SuperSensing Leica должна улучшить фотовозможности аппарата. Заявленная цена нового устройства - 2500 евро. Не забывает Huawei и про свой магазин приложений AppGallery. Объявлено, что он уже входит в тройку лидеров на мировом рынке маркетплейсов и доступен в более чем 170 странах и регионах. Количество активных пользователей магазина приложений за месяц достигает 400 млн. Над созданием экосистемы уже работают свыше 3 тыс. разработчиков. Quick Apps - экосистема для приложений, не требующих установки. Она обеспечивает функциональность и автоматические обновления для HTML5-страниц, а также потребляет меньше памяти. Quick Apps написаны с 1/5 кода по сравнению с приложениями Android и занимают меньше места. Пользователи могут использовать всего 1 ГБ памяти для 2 000 Quick Apps вместо 20 нативных приложений. Китайская компания также объявила о глобальном запуске новых планшетов Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad Pro 5G. В анонсированной модели установлен полноразмерный экран Huawei FullView с диагональю 10,8 дюймов и ультратонкими 4,9-миллиметровыми рамками, что позволило достичь соотношения размера экрана к корпусу — 90%. Разрешение дисплея составляет 2K QHD (2560×1600), что соответствует плотности пикселей 280 ppi. На борту все тот же процессор Kirin 990 5G. Планшеты поддерживают стилус Huawei M-Pencil, который распознает 4096 уровней степени нажатия и наклон. Huawei представила и обновленный ноутбук MateBook X Pro, который отличается своей портативностью: его толщина — 14,6 мм при весе 1,33 кг. У этой модели с диагональю 13,9 дюйма нетрадиционное соотношение сторон экрана — 3:2. По замыслу конструкторов, в сравнении с широкоформатными экранами дисплей MateBook X Pro гораздо удобнее и в работе с офисными программами и при создании контента. Ноутбук построен на базе процессоров Intel Core i7-10510U и i5-10210U 10-го поколения, а также графики Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5. Провела онлайн-конференцию и Sony, которая представила второе поколение своего флагманского смартфона Xperia 1. Новая модель имеет OLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма с разрешением 4K (3840×1644) и ставшим уже стандартным для этого производителя соотношением сторон 21х9. Xperia 1 II оснащена чипсетом Snapdragon 865 с 5G-модемом, на борту 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. Аппарат оснащен тройной камерой. Три модуля 12 Мп - широкоугольнй (f/2.2), с оптической стабилизацией (f/1.7) и телевик (f/2.4). В качестве селфи-камеры используется 8 Мп. Intel в общем контексте анонсов к MWC 2020 анонсировала новые процессоры для построения компьютерных систем, работающих в 5G-сетях. В частности компания нацелила Atom на базовые станции 5G. Отмечается, что новинка в 1,8 раз производительнее предшественника, оснащена блоками аппаратного ускорения сети, имеет встроенные функции безопасности и оптимизирована для построения систем уровня ядра сети с виртуализированным вычислительным окружением. Корпорация представила и новое решение Diamond Mesa на базе FPGA с повышением производительности почти в два раза, оно также на 50% более энергоэффективно по сравнению сетевыми процессорами предыдущего поколения. Выпущенный Intel сетевой адаптер Intel Ethernet 700 является первым подобным решением производителя, оптимизированным для работы в сетях 5G. AMD выпустила два новых процессора AMD Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением - от 6 до 10 Вт. Для них заявлена в 3 раза более высокая производительность на Вт по сравнению с чипами предыдущего поколения, а также в 4 раза более высокая производительность процессора и графики на доллар, чем конкурентные решения. MediaTek решила в этот раз сосредоточится на чипах для смартфонов с поддержкой 4G. Новый мобильный процессор Helio P95 получил восемь вычислительных ядер: два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. За обработку графики отвечает процессор PowerVR GM 94446. Helio P95 поддерживает работу с оперативной памятью LPDDR4X RAM емкостью до 8 ГБ. Компания особо отмечает возросшую производительность ИИ-блока. Процессор поддерживает одну 64-мегапиксельную основную камеру или сдвоенную камеру в конфигурации до 24 Мп плюс 16 Мп. Qualcomm Technologies представила новую типовую модель гарнитуры расширенной реальности на базе платформы Qualcomm Snapdragon XR2, которая отличается вдвое большей производительностью CPU и GPU, вчетверо большей емкостью пропускания видеопотока, в шесть раз разрешением и в 11 раз возросшей производительностью ИИ по сравнению с платформой XR. Типовая модель поддерживает до семи камер. Samsung Electronics объявила о начале массового производства, по ее заявлению, первого в отрасли 16-гигабайтного мобильного модуля LPDDR5 DRAM для смартфонов премиум-класса. Заявлено, что скорость передачи данных у модуля LPDDR5 объемом 16 Гбайт составляет 5500 Мбит/с, что примерно в 1,3 раза выше показателя мобильной памяти предыдущего поколения LPDDR4X (4266 Мбит/с). По сравнению с 8-гигабайтным пакетом LPDDR4X новая мобильная DRAM обеспечивает 20% экономии энергии при увеличенной вдвое емкости. Ждем осенью модели смартфонов с 16 ГБ ОЗУ на борту. Компания Samsung также сообщила о запуске серийного производства на новой линии V1 по выпуску полупроводников в Хвасоне. Это первая линия компании исключительно с применением технологии EUV для выпуска продукции по нормам 7 нм и меньше. В планах уменьшение техпроцесса вплоть до 3 нм. Кстати, про нормы по выпуску полупроводников. Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF Securities, известный своими во многом сбывающимися прогнозами по выпуску новинок Apple, опубликовал очередное свое предположение. На этот раз он заявил, что в первой половине следующего года будет выпущен Mac на базе собственного процессора компании с архитектурой ARM. Такие догадки не являются новыми, но впервые прозвучали сроки выхода. То, как Apple ведет разработку собственных ОС, позволяет сделать предположение о готовящихся переменах в аппаратной платформе. А к чему тут нормы выпуска полупроводников, думаю, понятно. Куо предполагает, что процессор Apple для Mac будет производиться по техпроцессу 5 нм. К тому моменту Intel лишь успеет наладить массовый выпуск по технологии 10 нм, который фактически лишь недавно начался. Переход на собственные чипы выгоден Купертино со всех точек зрения и это лишь вопрос времени. И Куо считает, что не такого отдаленного времени. Теперь перейдем к рыночным новостям. Компания VMware представила результаты за четвертый квартал своего 2020 финансового года. Чистая квартальная прибыль составила 868 млн долл., а выручка за период достигла 3,07 млрд долл., что на 11% больше, чем год назад. Продажи услуг за квартал принесли 1,483 млрд долл., а лицензий - 1,034 млрд долл. Доход от подписки и SaaS составил 556 млн долл., рост по этому направлению достиг 52%. За весь 2020 финансовый год доход VMware достиг 10,81 млрд долл., продемонстрирован прирост на 12%, а чистая прибыль - 2,66 млрд долл. HP отчиталась о завершении I-го финансового квартала, а также анонсировала трёхлетний план экономического роста, который призван существенно улучшить стратегическое положение и благосостояние HP, попутно продемонстрировав, насколько серьёзно Xerox недооценивает её в своём предложении покупки. Обнародованный план включает в себя агрессивную программу возврата капитала, в соответствии с которой акционеры HP должны получить 16 млрд долл. с 2020 по 2022 финансовые годы (примерно 50% нынешней рыночной капитализации HP). В первом квартале чистая прибыль компании составила 14,6 млрд долл., на 0,6% меньше, чем год назад. На уходящей неделе компания DocuSign объявила о приобретении Seal Software за 188 млн долл. ИИ-технология купленного разработчика позволяет сканировать большие собрания договоров, организуя их не только по ключевым словам, но и по юридическим понятиям. Она автоматически извлекает и сравнивает бок о бок важные положения документов и используемую терминологию. Система также определяет области риска и возможностей и предлагает конструктивные рекомендации к действию. Ну, и напоследок, отчет из Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли. Там была разработана модель для расчета глобального использования энергии центрами обработки данных. В результате анализа ситуации ученые пришли к неожиданному заключению. Несмотря на рост объёма вычислений в датацентрах на 550% с 2010 по 2018 гг., расход энергии ими за этот период увеличился всего на 6%. Благодаря совершенствованию экономичности ЦОД их доля в глобальном энергопотреблении не изменилась с 2010 года и по-прежнему составляет всего около одного процента. Хоть что-то позитивное...

