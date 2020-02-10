Итоги недели: Infor ушла за 11 млрд долл.; Google Glass EE2 в свободном доступе; YouTube в год зарабатывает 15 млрд долл.; китайский сговор против Google Play

10 февраля 2020 г., 3:08

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На уходящей неделе было несколько знаковых новостей. И одна из них - поглощение компании Infor. Хотя главным ньюсмейкером, похоже, была Google.

Американский индустриальный конгломерат Koch Industries поглотил Infor за 11 млрд долл. Купленная компания не очень известа на нашем рынке, но это один из крупнейших игроков в сегменте ERP, активно конкурирующий с SAP и Oracle. Так что сумма сделки вполне объяснима. Правда стоит учитывать, что Koch уже владел почти 70% акций Infor и фактически лишь финишировал начатый несколько лет назад процесс. По заверениям руководства индустриального гиганта, за последние шесть-семь лет компания вложила более 26 млрд долл. в высокотехнологические компании. В частности, в 2013 г. была приобретена Molex за 7,2 млрд долл. Компания Infor была образована в 2002 г. изначально как Agilsys, затем ее активы наращивались за счет поглощений различных разработчиков ПО, в том числе и весьма известной в свое время Baan. Последняя в 2000 г. в начале стала частью английской Invensys, а затем ушла в SSA Global Technologies, которая в 2006 г. была сама куплена Infor. Компания Invensys же была поглощена Schneider Electric, но уже в 2013 г.

Чтобы закрыть тему поглощений на этой неделе, необходимо также упомянуть, что на днях HPE приобрела Scytale, разработчика средств аутентификации с нулевым доверием, рассчитывая таким образом улучшить свои возможности по защите корпоративных приложений в многооблачных, онпремисных и гибридных средах. Учредителями Scytale были разработчики SPIFFE и SPIRE (SPIFFE Runtime Environment), двух технологий с открытым кодом, служащих для аутентификации сервисов.

На этой неделе компании продолжили публиковать финансовые отчеты за прошедший квартал. В частности итоги представила Alphabet - ее квартальная выручка выросла на 17% до 46,08 млрд долл., а чистая прибыль - на 19% до 10,67 млрд долл. Рентабельность по операционной прибыли Alphabet сократилась до 20% с 21% годом ранее. В IV кв. собственно Google заработала 45,81 млрд долл. Доля, которую приносит реклама, выросла на 17% до 37,93 млрд долл. Продажи по остальным направлениям, включая облачные вычисления, Play Store, аппаратные решение, выросли на 10%, до 5,26 млрд долл. Что же до годовых доходов, то они у Alphabet выросли на 18% до 161,86 млрд долл. Показатель чистой прибыли поднялся до 34,3 млрд долл на 12%. Наблюдателей удивило, что впервые компания показала выручку YouTube, которая составила 15,15 млрд (рост 36%). Выручка Google Cloud за год выросла на 53% до 8,9 млрд долл. Но биржевые аналитики все равно остались недовольны и стоимость акций после анонса финрезультатов несколько упали, правда, потом восстановились.

Если заговорили про акции, то стоит упомянуть Tesla, акции которой во вторник подскочили более чем на четверть. И капитализации компании достигла 150 млрд долл., правда к концу недели откатилась до 134 млрд долл. С начала наступившего года, т.е. за месяц с небольшим стоимость компании Илона Маска выросла почти на 80%.

Но вернемся к квартальным итогам.

LG Electronics отрапортовала о рекордных объемах продаж за 2019 год, который завершила с доходом в 53 млрд долл. Правда, операционная прибыль за год составила 2,07 млрд долл., что на 10% ниже, чем годом ранее. В LG Mobile Communications зафиксирован доход в размере 5,07 млрд долл. Операционные убытки по результатам года достигли 858,34 млн долл.

LG Display, дочерняя компания корейского гиганта, сообщила о получении в четвертом квартале дохода на уровне 5,37 млрд долл., за тот же период 2018 г. показатель составлял 5,81 млрд долл. Убыток компании за прошедшие три месяца достиг 1,52 млрд долл., год назад была прибыль на уровне 130 млн долл. Интересно отметить, что панели для мобильных устройств принесли LG Display более трети дохода — 36%. Второй категорией стали телевизионные панели — 28%. Панели для планшетов и ноутбуков принесли 20% дохода, а панели для настольных мониторов — 16%.

В годовом сравнении доход Seagate Technology за второй квартал 2020 финансового года почти не изменился - составив почти 2,7 млрд долл. Прибыль при этом уменьшилась с 384 млн долл. до 318 млн долл. В компании рассчитывают, что растущий спрос на емкие хранилища данных поможет компании компенсировать типичное сезонное снижение поставок в первой половине 2020 г.

Google начала поставки своих устройств Glass Enterprise Edition 2 через партнерский канал, а также интернет магазины. До недавнего времени очки поставлялись только в рамках выполнения различных специальных проектов. Сегодня решение предлагается по цене 1195 долл. и базируется на Android Oreo и чипах Qualcomm Snapdragon XR1 ( частота 1,7 ГГц, 10 нм), использует ОЗУ 3 ГБ, а также накопитель 32 ГБ. Как отмечают в компании, решение о смене подходов в продажах продиктовано быстро растущим спросом на Google Glass.

В очках дополненной реальности для корпоративных задач Google может быть и лидирует, а вот в сегменте услуг облачной инфраструктуры занимает лишь третье место. Согласно данным Canalys в четвертом квартале 2019 г. был зафиксирован очередной рекорд общемировых расходов на услуги облачной инфраструктуры - за год рост составил 37% до 30,2 млрд долл. AWS остается доминирующим облачным сервис-провайдером — на его долю пришлась почти треть (32%) общих расходов. Расположившийся следом Microsoft Azure занимает 18% (в 2018 г. было 15%), а следом разместились Google Cloud (6%) и Alibaba Cloud (5%). По итогам всего 2019 г. общие расходы превысили 107 млрд долл., тогда как в 2018 г. зафиксирована сумма в размере 78 млрд долл. С учетом повышенного спроса участники рынка продолжают уделять повышенное внимание развитию собственных центров обработки данных. В прошлом году семерка крупнейших провайдеров (Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Google, Microsoft, Tencent) совместно потратили на эти цели свыше 60 млрд долл.

Еще угроза для Google нависает со стороны китайских производителей мобильных телефонов. Reuters недавно сообщило, что Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo готовят Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance, GDSA). Ими будет запущена платформа, которая должна стать противовесом Google Play. Запуск GDSA якобы намечен на март, однако сейчас нет полной ясности с этим из-за разразившейся недавно эпидемии коронавируса. По данным IDC, в IV кв. 2019 года на долю четырех китайских компаний пришлось 40,1% мировых поставок мобильных телефонов. Аналитики полагают, что GDSA может привлечь разработчиков приложений, предоставляя их продуктам больше видимости, чем в уже переполненном магазине Play, кроме того новая платформа может стимулировать их более выгодными денежными инициативами.

Теперь несколько новостей о кадровых перестановках.

Компания Lenovo объявила о том, что Джованни Ди Филиппо назначен на должность президента Lenovo Data Center Group (DCG)в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Стоит отметить, что это ветеран индустрии, работавший в Sun, Cisco, SAP и Riverbed. И он обычно оказывается там, где требуется выстроить структуру продаж и добиться их роста.

Microsoft проводит реорганизацию внутренней структуры. Компания приняла решение объединить подразделения Windows Experience и Devices. Вновь образованную структуру Windows and Devices возглавит Панос Панай, который работает в компании уже 16 лет - он возглавлял разработку и продвижение устройств группы Surface. Возглавлявший Windows Experience Джо Бельфиоре будет руководить направлением Office Experience Group, а также подразделением, которое занято разработкой приложений для Android и iOS. Также стало известно, что глава направления LinkedIn с 2008 г. Джеф Вайнер покинет компанию 1 июня. На его место будет назначен Райан Рослянский, бывший заместителем Вайнера по развитию продуктов.

Ну, и в завершение новость из лабораторий университете Гонконга. Там недавно был создан электрогенератор, основанный на новом перспективном способе преобразования энергии воды с высокой эффективностью, благодаря использованию структуры наподобие полевого транзистора. Одна капля воды объёмом 100 микролитров, падающая с высоты 15 см на поверхность пластины электретного материала PTFE, как сообщается, позволяет генерировать напряжение достаточное, чтобы зажечь сотню небольших светодиодных элементов. Звучит уж очень многообещающе.

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