Итоги недели: Apple и спутники; новый razr задерживается; Ericsson в "ажуре"; первый на 20TB

30 декабря 2019 г., 3:21

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Итак, что же принесла последняя полная неделя уходящего 2019 г.

В понедельник стало известно,что Apple набирает сотрудников для некоего спутникового проекта, по данным Bloomberg, речь идет якобы о прямой доставке на устройства компании интернет-сервисов. При таком наличии кэша компания может запустить любой проект, даже космических масштабов. Хотя пока неясно будет ли Apple проектировать и выводить в космос собственные спутники или ограничится наземным приемным оборудованием, положившись на уже существующий флот орбитальных аппаратов. Над новым проектом работают Майкл Трела и Джон Фенвик, которые до 2017 г. руководили спутниковыми разработками в Google.

К вопросу о наличных Apple - наиболее продаваемой моделью предыдущего квартала аналитики Counterpoint Research признали iPhone XR. После старта продаж в сентябре 2018 г. эта модель смартфона становилась бестселлером каждый квартал. В настоящее время за iPhone XR оказалось 3% рынка. В Тор-10 вошли и сразу три модели от Samsung, причем все — серии А, пришедшей на смену недорогой и востребованной серии J. В числе наиболее продаваемых и три аппарата серии А от ОРРО (А9, А5s, A5), а Huawei P30 замкнула первую десятку. На продажи десяти наиболее продаваемых смартфонов в третьем квартале приходилось 17% мирового рынка смартфонов.

Стало известно, что Motorola отложила старт продаж складного razr. Согласно данным Bloomberg, спрос на устройство стоимостью 1500 долл. превзошел прогнозы поставок и компания оказалась не готова к этому. Аппарат, анонсированный в ноябре, должен был быть доступен к заказу в декабре с отгрузкой покупателям в январе. При этом представители компании заявили, что не ожидается «значительного сдвига» по сравнению с первоначальным графиком запуска.

MediaTek на днях показала 5G-платформу для смартфонов среднего уровня. Стало известно, что в основе нового чипсета Dimensity 800 четыре ядра Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц, а также четыре Cortex-A55 (2,2 ГГц) - производитель обещает прирост производительности на 20%. Встроенный модем - анонсированный ранее Helio M70, обеспечивающий пиковые 4,7 Гб/с на загрузке, и 2,5 Гб/с на отдаче данных ( поддержка сетей SA и NSA, а также NR 2). Анонсы первых смартфонов на MediaTek Dimensity 800 ожидаются на CES 2020, а также в Барселоне на MWC 2020, на рынке они вероятнее всего появятся лишь во второй половине нынешнего года.

Тем временем Mastercard приобрела провайдера интеллектуальных сервисов кибербезопасности RiskRecon из Солт-Лейк-Сити. Условия сделки не разглашаются. Оценку профиля безопасности организаций стартап осуществляет путём сбора данных из общедоступных систем. Mastercard таким образом дополнит уже имеющийся портфель решений кибербезопасности.

Компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, приобрела за 166 млн долл. стартап AI Factory, у которого есть офисы разработки в Киеве и Запорожье. Компания создала набор технологий, позволяющих фото пользователя, превращать в видео. Не спрашивайте зачем. Как и то, зачем сам Snapchat нужен.

На уходящей неделе Accenture представила результаты работы за первый квартал своего 2020 финансового года. Выручка достигла 11,4 млрд долл., что выше прошлогоднего показателя на 7%. Операционная прибыль выросла за год на 8% до 1,77 млрд долл.

Ericsson и Microsoft представили объединенное решение для подключенных автомобилей нового поколения. Шведская компания развернет свою систему Connected Vehicle Cloud поверх платформы Microsoft Connected Vehicle Platform на облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Как отмечается, разрабатываемое решение поможет автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и масштабировать транспортные услуги, такие например, как управление парком транспортных средств.

Из продуктовых новостей стоит отметить, сообщение Western Digital о начале первых поставок жестких дисков емкостью 20 ТБ и 18 ТБ. По заявлению производителя модель 20TB Ultrastar DC HC650 SMR, анонсированный в сентябре - первый доступный на рынке жесткий диск такой емкости. При сравнении с HDD емкостью 14 ГБ новые диски обеспечивают хранение того же объема информации, занимая в стойке на 22% меньше пространства, в результате ТСО сокращается, как минимум на 11%. В первой половине следующего года начнутся массовые поставки этих жестких дисков.

Ну, и в заключение, про дроны. Федеральное управление гражданской авиации США разрабатывает проект закона, обязывающего частных операторов дронов использовать средства удаленной идентификации. Проект закона охватывает все летающие устройства такого типа, масса которых превышает 250 грамм. А их только в Соединенных Штатах уже зарегистрировано почти полтора миллиона. Так что скоро они все будут с номерами.

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