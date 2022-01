Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги года: самые значимые события в 2021-м 10 января 2022 г., 3:15 0

Tweet Традиционно подведем итоги прошедшего года. Итак, ретроспектива наиболее значимых событий второго пандемического. Январь Задающая тон развития индустрии CES 2021 впервые прошла в виртуальном режиме. Но одной из главных новостей первой недели января стало сообщение о назначение нового главы Intel. В компанию вернулся Пэт Гелсингер, до этого девять лет занимавший пост CEO VMware. Но начинал он свою карьеру в 1979 г. именно с работы в процессорном гиганте, который покинул на должности вице-президента в 2009 г. Qualcomm заявила о приобретении за 1,4 млрд долл. Nuvia. Стартап, основанный в 2019 г. инженерами, которые занимались чипами в Apple, а некоторые из них успели поработать и в Google, а еще ранее и в AMD, должен был вдохнуть новые силы в процессорное направление Qualcomm. F5 Networks за полмиллиарда приобрела стартап Volterra, предлагающий платформу «edge-as-a-service». Капитализация TSMC достигла 563 млрд долл. Cisco все же покупает Acacia, крупнейшего производителя микросхем и решений для оптических межсоединений - причем за два года с момента подписания предварительного соглашения сумма сделки выросла с 2,6 млрд до 4,5 млрд долл. Citrix за 2,25 млрд долл. приобрела разработчика онлайн-сервиса для совместной работы и управления проектами Wrike. SAS анонсировала покупку фирмы Boemska, которая специализируются на развертывании low-code/no-code приложений и решениях для аналитического управления рабочими нагрузками. Февраль Twitter приобрела сервис организации платных рассылок контента Revue, намереваясь превратить его в дополнительный поток доходов. Amazon объявила о том, что на посту СEO Джеффа Безоса сменит глава Энди Джесси, который возглавляет облачное направление с 2006 г., а в целом работает в компании более 23 лет в компании. В Intel продолжают возвращаться ветераны - Санил Шеной, проработавший в компании 33 года до того, как ее покинуть в 2014 г. назначен старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения Design Engineering Group. А Глэнн Хинтон руководивший разработкой ряда процессоров и проработавший в Intel 35 лет будет работать над каким-то секретным проектом. SpaceX осуществила еще один запуск корабля Falcon 9, отправив на орбиту дополнительно 60 спутников и довела их число до 1000. Renesas сообщила о поглощении за 4,9 млрд евро Dialog Semiconductor, которая была основана в 1985 г. в Лондоне и является поставщиком высокоинтегрированных и энергоэффективных интегральных схем для обработки смешанных сигналов в области IoT, бытовой электроники, а также быстрорастущих автомобильного и промышленного сегментов. SAP официально объявила о приобретении AppGyver Oy, одного из пионеров в области так называемой разработки no-code. Стало известно, что Amazon, не особо афишируя этот факт, приобрела конкурента Shopify, нацелившись на предоставление более широкого портфеля инструментов малому и среднему бизнесу для выхода в Интернет. Не очень широко известный шведский провайдер облачных коммуникаций Sinch приобрел американского конкурента, Inteliquent, за 1,14 млрд долл, решив таким образом усилить свои позиции по отношению к Twilio. Nvidia объявила о выходе своих первых GPU, специально предназначенных для майнинга эфира. Череда землетрясений в Японии заставила ряд предприятий приостановить работу, а заводы по выпуску полупроводников в Техасе сильно пострадали из-за сложившихся погодных условий. Все это лишь подлило огонь в нарастающий дефицит компонентов. Март HP выкупила у Kingston направление по выпуску игровой периферии, HyperX, за 425 млн долл. Компания ожидает, что к 2024 г. мировой рынок периферийных устройств вырастет до 12,2 млрд долл., причем игровое направление будет составлять непропорционально высокую долю этого роста. Eaton приобрела Tripp Lite за 1,65 млрд. долл. Легендарный бренд ИБП, который со временем стал почти не заметен, получил новый шанс к возрождению. Seagate в партнерстве с Equinix представила новую платформу хранения как услуги Lyve Cloud. Решение состоит из набора аппаратных систем, программного обеспечения и услуг, призванных дополнить существующую облачную инфраструктуру предприятий. Zoom нарастила квартальный доход за год на 369% до 882,5 млн долл. Разработчик средств идентификации, компания Okta, сообщила о приобретении Auth0 за 6,5 млрд долл. Техасский суд обязал Intel выплатить 2,18 млрд долл. за нарушение патентов VLSI. Речь идет о двух патентах - первый, связан с «управлением тактовой частотой в электронных устройствах», а второй описывает «минимизацию напряжения при работе памяти». В ночь на 10 марта на площадке провайдера услуг хостинга OVH произошел пожар, уничтоживший один датацентр из четырех. В результате инцидента пострадали 3,5 млн. веб-сайтов - французская OVH является крупнейшим хостинг-провайдером в Европе и занимает третье место в мире в этом сегменте. Panasonic объявила о намерении приобрести американскую компанию по разработке программного обеспечения для обслуживания цепочек поставок Blue Yonder за 6,45 млрд долл. McAfee официально объявила о продаже своего бизнеса, связанного с корпоративными решениями. Покупателем выступил консорциум во главе с Symphony Technology, который выложил за актив 4 млрд долл. наличными. Стоит отметить, что в портфеле Symphony уже есть компания RSA, которая была выкуплена у Dell Technologies в феврале прошлого года за 2 млрд долл. Nokia объявила о намерении сократить до 10 тыс. сотрудников в ближайшие два года. Реструктуризация позволит снизить затраты на персонал почти на 600 млн евро к концу 2023 г. и направить больше средств на R&D в попытке противостоять шведской Ericsson и китайской Huawei. VMware сообщила, что приобретает Mesh7, разработчика средств безопасности облачных приложений и микросервисов. Патрик Гелсингер представил стратегию развития компании. Следуя плану Integrated Device Manufacturing 2.0 производитель намерен инвестировать 20 млрд долл. в строительство двух полупроводниковых фабрик в шт. Аризона. Глава Intel также сообщил о том, что компания решила проблемы с выпуском чипов по нормам 7 нм с использованием EUV-литографии. Google принял на работу Ури Фрэнка, имеющего двадцатилетний стаж работы в Intel, назначив его на должность руководителя разработкой новых чипов для облачных вычислений. Новым CEO Amazon Web Services назначен занимавший до недавнего времени пост CEO Tableau Адам Селипски. Владелец TikTok сообщил о приобретении игровой студии Moonton за 4 млрд долл. Компания ByteDance в последнее время значительно продвинулась в бизнесе видеоигр, и начала вплотную конкурировать с китайской Tencent. Сооснователь и нынешний глава Twitter Джек Дорси продал цифровые NFT-права на свой первый твит за 2,9 млн долл. Апрель Hitachi официально объявила о поглощении за 9,6 млрд долл. GlobalLogic, у которой 6 тыс. из более 20 тыс. сотрудников трудятся в Украине. ServiceNow, которую возглавляет бывший генеральный директор SAP Билл Макдермотт, приобрела индийскую RPA-компанию Intellibot. Microsoft получила контракт от Пентагона на производство более 120 тыс. пользовательских гарнитур дополненной реальности HoloLens на сумму до 21,88 млрд долл., с периодом реализации в 10 лет. TSMC заявила, что планирует инвестировать 100 млрд долл. в протяжение следующих трех лет в наращивание производственных мощностей. Boston Dynamics представила своего первого «неходячего» робота. Stretch предназначен для выполнения лишь одной очень специфической складской работы - перемещение ящиков. В Даркнете выложены данные 533 млн подписчиков Facebook и данные о 500 млн пользователей LinkedIn. Завершилось почти 10 лет длившееся противостояние - высшая судебная инстанция США постановила, что компания Google не нарушала закон о соблюдении авторских прав - разработки Oracle, связанные с Java, были задействованы в рамках «системы добросовестного использования». Суммарный иск на 9 млрд долл. был отклонен. LG Electronics официально заявила о закрытии направления, связанного с производством и продажей смартфонов. За последние шесть лет компания потеряла в этом сегменте 4,5 млрд долл. Компания Microsoft приобретает Nuance Communications за 19,7 млрд долл., несмотря на то, что располагает собственными разработками, которые лежат в основе ассистента Cortana. Microsoft вышла на пятую строчку по объемам продаж на рынке ПК в США по итогам полугодия, согласно замерам Gartner., отгрузив 69,9 млн компьютеров по итогам отчетного периода. Autodesk приобрела Upchain, разработчика программного обеспечения для управления жизненным циклом продуктов для промышленного сегмента. Dell Technologies официально объявила о том, что обособление 81% принадлежащих ей акций VMware, пройдет в рамках создания двух автономных компании. После завершения сделки Майкл Делл останется председателем правления VMware Один из лидеров в области RPA, компания UiPath, провела IPO, получив 1,34 млрд долл. при оценке в 35,8 млрд долл. Май Инвест-компания Thoma Bravo приобрела за 12,3 млрд долл. поставщика средств кибербезопасности Proofpoint, которая сама за последние годы поглотила ряд разработчиков - Cloudmark, Weblife, OberserveIT и Meta Networks. IBM сообщила о намерении приобрести Turbonomic, разработчика платформы, помогающей предприятиям сокращать расходы на облачные вычисления и повышать их производительность. Сумма сделки оценивается до 2 млрд долл. Silicon Labs объявила о заключении окончательного соглашения со Skyworks Solutions о продаже за 2,75 млрд долл. подразделения по выпуску решений для инфраструктуры и автопрома. EPAM Systems приобрела сразу две компании - базирующуюся в Израиле White-Hat, поставщика услуг кибербезопасности и Just-BI, эксперта в области внедрения SAP / S4HANA. Dell Technologies объявила о заключение сделки с частными инвестиционными компаниями Francisco Partners и TPG Capital, в рамках которой будет приобретена ее платформа Boomi за 4 млрд долл. VMware сообщила о назначении нового главы - им стал ветеран компании с 18-летним стажем Рагху Рагхурам, который занимал пост исполнительного вице-президента и главного операционного директора по продуктам и облачным сервисам. Компания Ampere, основанная в 2017 г. бывшим президентом Intel Рене Джеймс, объявила о разработке нового 128-ядерного процессора Altra Max на базе архитектуры Arm. IBM объявила во вторник, что намерена поглотить Waeg, партнера-консультанта Salesforce. Cisco объявила о планах приобрести активы Kenna Security, производителя платформы управления уязвимостями на основе оценки рисков с использованием машинного обучения. Foxconn создала совместное предприятие с одним из крупнейших в мире производителей авто Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel и пр.). Компания Mobile Drive будет базироваться в Нидерландах и займется развитием информационно-развлекательных, телематических и облачных платформы для автопрома. Июнь HPE впервые с 2015 года показала рост дохода, выражаемый двузначным числом, а именно — ее квартальная выручка выросла на 11% до 6,7 млрд долл. Kingston после финализации сделки по продаже HyperX компании HP сообщила о запуске нового бренда высокопроизводительных компонентов для геймеров и энтузиастов — Kingston FURY. Впервые появились слухи, что Intel намерена купить разработчика архитектуры RISC-V, потенциально конкурирующей с Arm. Western Digital объявила о выходе на рынок высокопроизводительных серверов – ее устройства Ultrastar Edge легко перевозятся, развертываются и масштабируются в полевых условиях, а также при размещении сервера клиента в аппаратной провайдера, на производственной площадке или в удаленных ЦОД. Microsoft 24 июня представила Windows 11, интерфейс которой радикально изменен - меню «Пуск» теперь размещено в центре, ОС использует возможности облака и Microsoft 365. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла избран председателем совета директоров компании вместо Джона Томпсона (бывшего главы Symantec), который вошел в совет директоров компании в 2012 г., сменив Билла Гейтса на посту председателя двумя годами позже. Под руководством Наделлы капитализация Microsoft выросла более чем в 6 раз и в мае был достигнут очередной рекорд - 2 трлн долл. GlobalFoundries, фактически третий в мире производитель в сегменте производства полупроводников под заказ (после TSMC и Samsung), объявил о намерении построить новый завод в Сингапуре, чтобы удовлетворить беспрецедентный глобальный спрос на чипы. Amazon Web Services объявила о расширении интеграционного партнёрства с Salesforce, последняя будет встраивать сервисы AWS для голоса, видео, искусственного интеллекта и машинного обучения в свои приложения. HPE заявила о приобретении Determined AI, стартапа, разрабатывающего платформу машинного обучения с открытым исходным кодом, упрощающую установку, настройку и управление рабочими станциями и кластерами для задач AI, причем как локально, так и в облаке. Июль Broadcom и Marvell решили поддержать Nvidia в сделке по поглощению Arm. А Рик Цай, глава тайваньской MediaTek, даже заявил, что полупроводниковая промышленность «только выиграет от объединения Nvidia и Arm». Капитализация Facebook впервые достигла 1 триллиона долларов. IBM сообщила о приобретении BoxBoat Technologies, консалтинговой фирмы из Мэриленда, которая поставляет компаниям и государственным учреждениям программные контейнеры. HPE анонсировала поглощение платформы для ускорения запросов Ampool, что нацелено на повышение эффективности аналитики гибридного облака Ezmeral. Infor решила продать свой международный бизнес, связанный с направлением Enterprise Asset Management (EAM). Покупателем выступит Hexagon AB, которая заплатит за приобретаемые активы 2,75 млрд долл. Компания Acronis сообщила о назначении Патрика Пулвермюллера на должность генерального директора. Он долгое время занимал должность президента партнерского бизнеса компании GoDaddy. Министерство обороны США объявило о расторжении облачного контракта с Microsoft на 10 млрд долл. Qualcomm представила смартфон собственного производства для участников программы Snapdragon Insiders. The Wall Street Journal сообщила, что Intel находится в активной фазе переговоров с GlobalFoundries, намереваясь купить ее за 30 млрд долл. IBM приобретает испанскую Bluetab Solutions, поставщика ПО и консалтинговых услуг, который помогает предприятиям переносить локальные системы управления данными в облако. Основатели Nutanix, Дирадж Пандей и Манодж Агарвал запустили новый стартап DevRev, нацеленный на создание «безголовой CRM-системы, ориентированной на разработчиков». Капитализация Apple перевалила за 2,44 трлн долл. Xiaomi с долей 17% впервые вышла на второе место среди производителей смартфонов, уступив лишь Samsung, которая удерживает 19%. Zoom предпринимает попытку купить за 14,7 млрд долл. Five9, разработчика облачной платформы для колл-центров. Интересно, что основатели и Zoom, и Five9 - выходцы из Cisco. Microsoft поглотила CloudKnox, предлагающую платформу, которая работает с публичными облаками, позволяет проводить мониторинг доступа и может отображать предупреждения о необычной активности. Amazon Web Services закрыла инфраструктуру и учëтные записи, связанные с израильским поставщиком NSO Group. После того как 17 медиа-организаций опубликовали исследование, утверждавшее, что шпионское ПО этой фирмы использовалось в попытках взлома 37 смартфонов, принадлежащих журналистам, правительственным чиновникам и правозащитникам. Arm после шести лет разработок показала свой первый гибкий 32-разрядный микроконтроллер. ADATA больше у нас известная, как производитель накопителей, выпустила ультрабук под своим брендом XPG. SoftServe сообщила, что с начала года число ее сотрудников выросло на 26% и в компании работает уже более 10 тыс. человек. Август Intel представила новую дорожную карту выхода чипов - технологию RibbonFET, новую транзисторную архитектуру за последнее десятилетие, PowerVia, первый в отрасли метод подачи питания с обратной стороны кремниевого кристалла. Компания заявила о намерении первой внедрить литографию High NA EUV. Принято решение уйти от нанометров в названиях технологий производства, теперь будут - Intel 7, Intel 4, Intel 3. К 2024 г. процессорный гигант намерен открыть эру ангстрема с процессом Intel 20A. Square - компания Джека Дорси, одного из основателей Twitter, решила купить финтех Afterpay. За австралийский стартап, предлагающий платформу для сервиса «купи сейчас, плати потом» в области ecommerce. запросили 29 млрд долл. Marvell приобретает поставщика сетевых чипов Innovium за 1,1 млрд долл. Qualcomm удивила наблюдателей поглощением шведского производителя автокомпонент Veoneer за 4,6 млрд долл., с которой ранее в этом году уже подписала соглашение о сотрудничестве для разработки ПО. Google предварительно анонсировала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые будут оснащаться собственным чипом Tensor - его компания разрабатывала четыре года. Тарифы на контейнерные перевозки из Китая вновь выросли - почти вдвое за пару недель. Теперь 40-футовый контейнер до США обойдется в сумму более 20 тыс. долл. Amazon в Европе оштрафовали на 746 млн евро за нарушение GDPR - «система таргетинга рекламы, введенная Amazon», применялась «без свободного согласия пользователей». Xiaomi представила свой вариант робособаки - CyberDog использует платформу NVIDIA Jetson Xavier. NortonLifeLock (в прошлом часть Symantec) сообщила о поглощении Avast за 8 млрд долл. Intel свернула направление по разработке датчиков для измерения расстояния до объектов RealSense и представила свою первую гибридную архитектуру, которая содержит производительные и энергоэффективные ядра. Adobe приобрела Frame.io, разработчика облачного ПО для совместной обработки видео, за 1,275 млрд долл. Siemens поглотила компанию за 550 млн евро голландскую Sqills, поставщика SaaS-решений для инвентаризации, резервирования и продажи билетов. Илон Маск на специальном мероприятии Tesla AI Day представил публике новую разработку компании - робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого планируется представить уже в следующем году. TSMC предупредила, что в декабре намерена поднять цены на свою продукцию, по некоторым позициям до 20%. Уж извините, дефицит! Дэйв Дитцель, один из создателей RISC, и глава легендарной Transmeta, представил первый продукт своего нового стартапа — чип Esperanto ET-SoC-1, который нацелен на сегмент задач с высоким параллелизмом и содержит 1088 ядер RISC-V, при этом потребляет не более 60 Вт. SpaceX поставила 100 тыс терминалов Starlink, а ее интернет-сервисом уже пользуются около 90 тыс клиентов. Сентябрь Apple объявила о приобретении Primephonic - сервиса стриминга классической музыки, знаменитого, как отмечается, своим высочайшим качеством. Часами Apple Watch пользуются уже свыше 100 млн человек, согласно данным Counterpoint Research. Рынок микропроцессоров впервые преодолеет рубеж в 100 млрд долл., по подсчетам IC Insights Xiaomi официально объявила о старте работы компании Xiaomi EV (с капиталом 10 млрд юаней), которая займется разработкой и выпуском электромобилей. ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, приобрела стартап Pico, третьего по величине производителя гарнитур виртуальной реальности в мире. Check Point сообщила о поглощении Avanan, одной из самых, как отмечается, быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. IBM выпустила свой первый сервер на чипе Power 10. Facebook совместно с Luxottica представила свой новый продукт - умные очки Ray-Ban Stories. MediaTek впервые вышла в лидеры на рынке процессоров для смартфонов, получив долю в 43%. Причем, у идущей на втором месте Qualcomm лишь 24%. Microsoft поглотила Clipchamp, австралийского разработчика средств редактирования видео. Редмонд утверждает, что «видео зарекомендовало себя как новый тип документа для бизнеса, большого и малого, используемого внутри и вне организаций для продвижения идей, объяснения процесса или общения с членами команды». Intuit решилась на сделку и приобрела игрока в сегменте электронного маркетинга MailChimp за 12 млрд долл. Apple представила iPhone 13. Microsoft переманила ветерана AWS. Бывший исполнительный директор Amazon.com по облачным технологиям Чарли Белл возглавит недавно введенную в Microsoft должность по надзору за операциями в области кибербезопасности. Южная Корея оштрафовала Google на 177 млн ​​долл. за блокировку настройки Android. Капитализация Salesforce достигла 272 млрд долл., тогда как у Oracle - 244 млрд долл. Xerox решила обособить софтверные активы в отдельную структуру, которая получила постинвестиционную оценку в 700 млн долл. Под крышей CareAR Holdings окажутся платформы CareAR, DocuShare и XMPie. Кроме того вновь образованная компания привлекла 10 млн долл. инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow. Октябрь Amazon представила домашнего робота Astro - устройство перемещается на трех колесах, оснащено камерой, которая может подниматься на 42-дюймовом кронштейне. Робот может следовать за пользователем и воспроизводить музыку или показывать телешоу на своем 10-дюймовом сенсорном экране. Astro способен распознавать лица. Глава AMD Лиза Су заявила, что дефицит чипов исчезнет к осени следующего года, точнее - глобальная нехватка чипов станет менее острой во второй половине 2022 года. Akamai официально объявила о подписании сделки, в рамках которой за 600 млн долл. будет приобретена Guardicore, разработчик платформы микросегментации для защиты корпоративных сетей. LG Electronics на уходящей неделе также прибрела израильский стартап Cybellum, который предлагает решение, позволяющее сканировать программное обеспечение компонентов автомобиля на наличие уязвимостей и рисков. Планировавшаяся сделка между Zoom и Five9 на 14,7 млрд долл. аннулирована - акционеры разработчика решений для облачных контакт-центров отклонили ее. Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp были недоступны более 6 часов 4 октября, начиная с 17-30 (по Киеву). Это был самый серьезный сбой для технологического гиганта с 2008 года. NetApp приобретает компанию CloudCheckr в надежде расширить свой бизнес в области финансовых операций или FinOps. NetApp планирует интегрировать CloudCheckr со своей службой Spot by NetApp, которая с помощью инструментов аналитики и автоматизации помогает компаниям выбирать наиболее производительную и экономически обоснованную инфраструктуру для своих облачных рабочих нагрузок. Компания Microsoft заявила, что намерена приобрести стартап Ally.io, разрабатывающий программное обеспечение, помогающее организациям отслеживать прогресс в достижении ключевых целей. Владелец Jabra, производитель слуховых аппаратов и гарнитур GN Store Nord, покупает производителя игровой периферии Steelseries за 1,25 млрд долл. BMC Software объявила о намерении приобрести разработчика программного обеспечения StreamWeaver, что должно расширить предлагаемые ею AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) и решения по миграции в облако. Twitter продала AppLovin свою мобильную рекламную сеть MoPub за 1,05 млрд долл. GitLab, чье решение для совместного использования кода конкурирует с Microsoft GitHub, вышла на IPO и привлекла около 650 млн долл. И не просто вышла на биржу, ее акции в первый же день выросли на 35% и капитализация компании достигла 14,9 млрд долл. TSMC и Sony рассматривают возможность совместного строительства завода по производству полупроводников в западной части Японии. Symphony Technology Group завершила приобретение Fireeye на общую сумму 1,2 млрд долл. С финалом этой сделки McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию. Apple анонсировала свои новые ноутбуки на базе новых чипов M1 Pro и M1 Max - с диагональю 14 дюймов и 16 дюймов. Alibaba Cloud представила собственный серверный процессор, основанный на архитектуре Arm, который она уже начала внедрять в свои облачные сервисы. Foxconn представил свои первые три прототипа электромобилей, обозначив амбициозные планы по диверсификации своей роли в производстве продуктов для Apple и других заказчиков. Ноябрь Группа компаний Facebook сменила название на Meta. «Метавселенная - это следующий рубеж, как и социальные сети, когда мы только начинали», заявил Марк Цукерберг. Sony представила Xperia PRO-I – первый в мире смартфон, оснащенный 1-дюймовой матрицей камеры с системой фазовой автофокусировки. Рыночная стоимость Tesla достигла 1 трлн долл. Microsoft обогнала Apple по капитализации - 2,49 трлн долл. против 2,46 трлн долл. Kyndryl заявила, что она завершила ранее объявленное отпочкование от IBM и выставила свои акции на продажу как независимая компания на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером «KD». Zendesk тем временем объявила о заключении сделки по приобретению Momentive Global, предлагающую сервис SurveyMonkey. Сделка оценивается в 4,13 млрд долл. Еще один китайский технологический гигант Tencent Holdings (больше известная своим сервисом WeChat) отметился анонсом процессоров собственной разработки. Одновременно с чипами компания анонсировала облачную операционную систему Orca. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг представил платформу для создания аватаров на базе ИИ. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, систем рекомендаций и технологий моделирования. Тем временем Microsoft анонсировала Windows 11 SE и ноутбук Surface на базе новой ОС Эта операционная система должна помочь компании противостоять угрозе со стороны Google Chrome OS, на долю которой в 2020 году приходилось 10% поставок ПК. Alphabet, то бишь Google, проиграла апелляцию в суде по штрафу ЕС в 2,8 млрд долл. Возглавляемая Advent International инвестиционная группа выкупила все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене 26 долларов за ценную бумагу. Таким образом актив был приобретен за 14 млрд долл. В понедельник компания Viasat объявила о приобретении британской Inmarsat в рамках сделки на 7,3 млрд долл., которая включает в себя погашение долга на сумму 3,4 млрд долл. Акции Alphabet заметно поднялись в цене и ее капитализация впервые превысила 2 трлн долл. Grammarly, стартап основанный украинцами и разрабатывающий сервис по обработке текстов, получил финансирование в размере 200 млн долл., что подняло его оценку до 13 млрд дол. Два года назад в октябре 2019 года, когда было привлечено 90 млн долл. оценка была чуть более 1 миллиарда долларов. Apple сообщила о новой программе, которая позволит покупателям производить ремонт самостоятельно, покупая запчасти для ремонта своих iPhone или Mac. Итальянское управление по вопросам конкуренции и развитию рынка оштрафовало Apple и Amazon на 203 млн евро. Компании обвиняются в том, что в 2018 г. подписали соглашение, которое запрещало некоторым как официальным, так и неофициальным реселлерам Apple продавать на итальянском маркетплейсе Amazon продукты компании. Zoom смогла нарастить квартальную выручку на 35% до 1,051 млрд долл., а чистую прибыль - до 338,4 млн долл. Декабрь Федеральная торговая комиссия США подала иск с целью заблокировать приобретение Nvidia компании Arm у Softbank за 40 млрд долл. Джек Дорси объявил, что покидает пост CEO компании. А вторая его компания Square сменила название на Block. Недавно назначенного председателя совета директоров Twitter Брета Тейлора, который занимал пост президента в Salesforce назначили и CEO этой компании. При этом такую же должность продолжит занимать Марк Бениофф, основавший компанию в 1999 году. Все эти перестановки натолкнули на предположения, что Twitter будет куплена Salesforce уже в обозримое время. HashiCorp оценили в 16 млрд долл. Компания, разрабатывающая инструменты для управления облачной инфраструктурой на общедоступных платформах, провела IPO. Intel заявила о намерении обособить и вывести на биржу свое подразделение Mobileye к середине 2022 года. Этот бизнес компания оценивает в 50 млрд долл. На базе Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum будет создана компания Quantinuum. Amazon вновь оштрафовали в Италии - на 1,13 млрд евро, обвинив в нанесении ущерба конкурирующим операторам в сфере логистических услуг электронной коммерции. Samsung Electronics объявила о реструктуризации бизнеса и новых назначениях. Созданное подразделение SET Division объединит производство мобильных устройств, ИТ, телевизоров и другой консьюмерской техники. Oppo выпустила Oppo Air Glass - моноочки, в которых реализована aR-технология (assisted Reality). IBM Research и Samsung представили технологию VTFET для выпуска чипов по нормам 1 нм. По заявлению компаний, новый подход, называемый полевым транзистором с вертикальным транспортным нанолистом может обеспечить поддержку закона Мура на долгие годы. Veeam Software объявила о назначении Ананда Эсварана новым генеральным директором и членом совета директоров компании. Huawei представила электромобиль, и не просто прототип, а готовую к продаже модель. AITO M5 - внедорожник с запасом хода до 1242 км. Microsoft сообщила о покупке у AT&T рекламного маркетплейса Xandr. Компания явно усиливает свое подразделение Web Experiences Team и готовится к новому витку борьбы за глобальный рынок премиальной рекламы. Oracle за 28,3 млрд долл. приобрела поставщика решений для сегмента здравоохранения. Cerner. Покупатель заявил, что планирует интегрировать свой продукт Voice Digital Assistant в платформу Cerner, а также перевести ее на свою облачную платформу. Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также З новим 2022-м!

[31 декабря 2021 г.] – Михаил Лаптев

З новим 2022-м! – Итоги недели: внедорожник от Huawei; healthcare IT в фокусе Oracle; на треть ускорит приложения Android 12 Go; нитевидные и бумажные • [27 декабря 2021 г.] – Михаил Лаптев

Итоги недели: внедорожник от Huawei; healthcare IT в фокусе Oracle; на треть ускорит приложения Android 12 Go; нитевидные и бумажные • – Так проходит мирская слава

[23 декабря 2021 г.] – Sergey Petrenko

Так проходит мирская слава – Итоги недели: чип, раскладушка и моноочки Oppo; для 1 нм - VTFET; планка на 96 ГБ; не ноутбук, а Luna; в киберпандемию от логирования Apache • [20 декабря 2021 г.] – Михаил Лаптев

Итоги недели: чип, раскладушка и моноочки Oppo; для 1 нм - VTFET; планка на 96 ГБ; не ноутбук, а Luna; в киберпандемию от логирования Apache • – Итоги недели: Apple на пути к 3 трлн долл.; Intel отпустит Mobileye; 61% прироста у Marvell; 135 млрд. долл. на приложениях • [13 декабря 2021 г.] – Михаил Лаптев