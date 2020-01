Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги года: коротко о самом важном в 2019-м. Локальные события 10 января 2020 г., 2:02 0

Tweet Вслед за итогами на рынке глобальном, попробую предложить вашему вниманию сводку событий за год в рамках локального масштаба. Сразу с оговоркой, если что-то важное пропустил, добавляйте в комментариях. Новым генеральным директором (country manager) Microsoft в Украине стал Ян Питер де Йонг. lifecell начал продвигать в Украине сервисы для бизнеса G Suite. Xiaomi обошла Samsung и стала лидером украинского рынка смартфонов. Cisco объявила о назначении Сергея Мартынчука руководителем бизнеса в Украине. Компания De Novo объявила о получении статуса сертифицированного облачного провайдера для приложений SAP. МУК становится дистрибьютором Autodesk в Украине. Prometheus предложит украинским слушателям обновленный курс «CS50: Основы программирования» от Гарвардского университета. «Киевстар» предоставит комплексные бизнес-решения предприятиям «Метинвеста». Украинским заказчикам стало доступно решение, в котором интегрирован модуль YouControl и IBA VAS, для расследования вовлеченности субъектов в подозрительные финансовые операции. «Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины» сертифицировала линейку решений McAfee для построения комплексных систем киберзащиты. MTI начала поставки в Украину защищенных смартфонов CAT. КГГА сообщила, коммунальный транспорт в Киеве контролируют 6000 камер и 729 бортовых компьютеров В конце марта Google сообщила, что благодаря сотрудничеству с ее украинскими партнерами Wayforpay и Portmone.com, уже почти 6500 онлайн-магазинов подключили опцию оплаты с помощью Google Pay. Латвийский ИТ-интегратор Tet (ранее – Lattelecom) разработал тест, который поможет украинским предприятиям определить уровень уязвимости ИТ-инфраструктуры. «Укртелеком» инвестирует 270 млн грн на GPON-сеть в 300 населенных пунктах. Softprom by ERC объявила о партнерстве с CloudHealth by VMware – поставщиком надежной платформы облачного управления. Национальная сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила о финальном этапе реализации проекта оптимизации процессов с помощью бизнес-решений Apple. Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о запуске пилотного проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G». В проекте принимают участие Nokia, Vodafone, «Украинские Новейшие Технологии», «Укравтодор» и «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности». МУК и Quest Software, производитель решений для повышения продуктивности и безопасности инфраструктуры, объявили о подписании дистрибьюторского контракта на территории Украины. «Киевстар» совместно с Terrasoft запустил проект для среднего и крупного бизнеса - пользователи «Виртуальной мобильной АТС», могут фиксировать и вести учет всех своих звонков сразу в CRM. «Фокстрот» и Perenio IoT взялись за популяризацию решений категории Smart Home. К началу мая проникновение смартфонов в сети lifecell достигло 77%. «Укрэксимбанк» выбрал программный комплекс Trend Micro для защиты своей инфраструктуры от киберугроз и повышения уровня автоматизации и масштабируемости систем ИТ-безопасности. «Киево-Могилянская академия» и ЕРАМ Systems запустили совместную магистерскую программу по направлению «Инженерия программного обеспечения». Украинский облачный провайдер UCloud заявил о переходе на платформу Windows Server 2016. Elcore Distribution объявила о заключении партнёрского соглашения с Trend Micro. «Датагруп» сообщила о реализации проекта внедрения платформы bpm’online на базе продуктов Terrasoft, позволившей автоматизировать все этапы работы с клиентами и объединить в единую ИТ-платформу CRM, NTS и Service Desk. «Укртелеком» обеспечил оптическое интернет-подключение для Иршанской солнечной электростанции. В начале июня Visa и «Ощадбанк» объявили о начале тестирования решения Tap to Phone, технологии, которая впервые презентуется в Украине и странах СНГ, а также Юго-Восточной Европы. MAN Ukraine внедряет облачное решение для автокомпаний OntargIT IDMS. Облачный оператор GigaCloud объявил о старте проекта по переводу городских библиотек Львова в облако. Компания «РОМСАТ», производитель и многопрофильный проектный дистрибьютор телекоммуникационного оборудования, отметила 25 лет работы на рынке.

Украинская компания F1Center сообщила о подписании контракта, в рамках которого обеспечит сервис ремонта и техподдержки продукции Lenovo еще в четырех странах - в Армении, Беларуси, Грузии и Молдове. Сеть магазинов электроники Moyo масштабировала e-commerce платформу на базе Amazon Web Services. Vodafone Украина запустила услугу Vodafone Cloud, с помощью которой, как отмечается, можно безопасно хранить свои данные, загружая их со смартфона, не боясь их потерять при смене или утрате смартфона. Эстонская компания Bolt (ранее известная как Taxify) открывает офис и R&D-центр в UNIT.City. TECNO Mobile, выпускающая смартфоны, объявила о намерении усилить свои позиции в Украине. К середине июля Vega сообщила об инвестициях в модернизацию сети с начала года свыше 13 млн. грн. «ASBIS Украина» начинает продвижение платформы защиты клиентских устройств от SonicWall. В начале августа Softprom by ERC сообщает о начале предложения операторам связи решения Citrix как сервис. Schneider Electric поставляет решения по цифровизации систем в рамках реконструкции завода «АрселорМиттал Кривой Рог». «Алло» официально выводит на украинский рынок смартфоны марки Vivo, входящей в Top10 мировых производителей.



По итогам второго квартала количество абонентов «Киевстар», которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70%, в годовом сопоставлении, и достигло 10,5 млн. «ИТ-Интегратор» объявляет о начале масштабного проекта модернизации корпоративной сети ГП «Антонов» – отечественного производителя самолетов. Вновь открытое направление по кибербезопасности украинского подразделения аудиторской компании BDO в Украине возглавил Андрей Слободяник. EPAM и SoftServe пересекли отметку в 7000 сотрудников. lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов. Треть безналичных платежей в Украине осуществляется бесконтактно согласно данным «Национального банка Украины». Fozzy Group объявила об использовании больших данных Vodafone для планирования и развития своей торговой сети. В начале сентября «Мегатрейд» подписывает контракт об эксклюзивной дистрибуции продуктов Cisco MSLA, а Украина становится первой из стран Восточной Европы получает данную модель поставок. ELKO Ukraine начинает поставки в Украину смартфонов Oppo, став эксклюзивным дистрибьютором этого производителя. GigaCloud начинает предлагать программные продукты Cisco в аренду. Оператор «Датагруп» за три месяца построил для сети «Эльдорадо» каналы связи по всей Украине. Mastercard в партнерстве с «ПриватБанком» объявили о первом в Украине проекте верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии. Microsoft Azure становится доступен из локального ЦОД «Киевстар». NWU становится дистрибьютором Panda Security на украинском рынке. «Укртелеком» подключил пять тысяч абонентов к новой оптической сети в селах. В начале октября Интернет-проникновение в Украине впервые превысило 70%, согласно данным Factum Group. ELKO Ukraine объявила о подписании контракта с Synology. SAP Business и SAP NetWeaver прошли экспертизу соответствия требованиям нормативных документов системы технической защиты информации в Украине. «МУК» начинает поставки оборудования НЗС Technologies, крупного производителя корпоративного сетевого оборудования и разработчика ПО для телекома. Инвестиции в UNIT.City достигли 50 млн евро, а к 2021 г. должны достичь 245 млн евро, сам же инновационный парк должен увеличиться до 206 тыс. м² и стать одним из крупнейших в Европе.

ELKO Ukraine подписывает контракт с Bufferzone, разрабатывающей решения для защиты конечных точек ИТ-инфраструктуры организаций любого уровня. Huawei, объявила о намерении поддержать Украину в развитии возобновляемой энергетики и умных энергосетей - подписан меморандум с «Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением» (ГИФКУ). Украинский «единорог» Grammarly получил дополнительные 90 млн. долл. инвестиций. В середине октября компания «Шнейдер Електрік Україна» отметила 25 лет работы на украинском рынке. Oberig IT получила статус дистрибьютора решений Stonebranch, разработчика решений Workload Automation, позволяющей компаниям автоматизировать рабочие нагрузки в динамическом режиме. Доход телеком-оператора Vega за 9 месяцев года превысил 500 млн грн., EBITDA составила 153,5 млн грн. IBM и PayForce помогают «Кредобанку» развивать безопасные мобильные платежи Google Pay. В начале ноября «Эпицентр», состоящая из 55 торговых центров по всей Украине, открывает пять новых магазинов электроники «Це Те». Мобильный интернет приносит «Киевстар» уже более половины дохода от сотовой связи. «Радехивский Цукор» внедрил систему распределения энергии Eaton xEnergy. «Vodafone Украина» завершает тестирование сети NB-IoT перед коммерческим запуском. ELKO Ukraine подписала дистрибьюторский контракт с Hewlett Packard Enterprise и начала дистрибуцию решений Aruba. «МУК» приступает к дистрибуции серверных решений Atos. «Бакотек» завершила сертификацию Госспецсвязью линейки решений Palo Alto Networks. Mastercard в партнерстве с «ПриватБанком» и сервисом LiqPay запустили в Украине сервис MDES for Merchants, который позволяет сохранять токены вместо карточных данных в электронной коммерции. Кабмин анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению инструментов Google в работу правительства. GigaCloud сообщила о запуске Veeam Backup для Microsoft Office 365 – инструмента для резервного копирования данных, которые хранятся в облаке Microsoft. Министерство цифровой трансформации Украины и компания Visa подписали Меморандум о сотрудничестве сроком на 3 года. «Датагруп» предложила сервис DataProtect для защиты своих пользователей от киберугроз. В конце ноября «Киевстар» заявила о миллионе пользователей своей услуги фиксированного доступа к интернет. В начале декабря NEQSOL Holding (в который входит азербайджанская телекомкомпания Bakcell) объявил о завершении сделки по приобретению «Vodafone Украина» с поддержкой со стороны J.P. Morgan Securities и Raiffeisen Bank International. Elcore Ukraine объявила о заключении партнёрского соглашения с GTB Technologies, которая предлагает корпоративным клиентам широкий спектр продуктов класса Data Loss Prevention (DLP). Крупнейшая в Украине сеть офтальмологических центров «Новий зір» сообщила о внедрении решения Google G Suite «Харьковский IT-Кластер» представил итоги исследования IT-отрасли региона - ИТ-индустрия Харькова насчитывает 480 компаний и 31 тыс. IT-специалистов. Многофункциональный мессенджер BiP оператора lifecell загрузили более 1 млн пользователей в Украине. «Киевстар» запустил техническое решение StarTeams, благодаря которому частные предприниматели, представители SMB и крупного бизнеса могут значительно улучшить работу в командах и перевести многие процессы в цифровой формат. «Бакотек» становится дистрибьютором Checkmarx, разработчиком решений в области сканирования уязвимости приложений,. «Укртелеком» виртуализирует «ТриМоб» и планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера, оставив в своем пользовании частотный ресурс только для Киева. В конце декабря Snap приобретает за 166 млн долл. стартап AI Factory, у которого есть офисы разработки в Украине. В результате сделки разработчик Snapchat получает функцию Cameos, которая позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

