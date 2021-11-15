Итоги года: аватары от NVIDIA; Windows 11 SE нацелилась на сегмент ChromeOS; теперь и Alphabet 2 трлн долл.; Inmarsat ушел к Viasat

15 ноября 2021 г., 2:23

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На уходящей неделе NVIDIA провела масштабную конференцию для разработчиков.

Традиционно с ключевым докладом выступил основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг. Представивший платформу для создания аватаров на базе ИИ. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, систем рекомендаций и технологий моделирования. Аватары, созданные на платформе, будут представлять собой интерактивные персонажи с 3D графикой на базе трассировки лучей, которые смогут видеть, разговаривать на самые разные темы и понимать высказанные намерения собеседника. Компания считает, что Omniverse Avatar открывает двери для создания умных помощников, которых легко настраивать практически для любой отрасли. Причем были продемонстрированы реальные примеры цифровых помощников. Дженсен также продемонстрировал в рамках одного их проектов возможность добавлять современные видео и аудио функции в приложения для виртуального сотрудничества и создания контента. Во время видеовызова женщина находится в шумном кафе, но ее слышно четко, без фонового шума. Ее слова транскрибируются и переводятся в реальном времени на немецкий, французский и испанский языки с тем же голосом и интонацией. Одним словом, пока Марк Цукерберг демонстрировал свои анимации, в NVIDIA готовились к демонстрации реальной работающей платформы для создания виртуальных моделей. Теперь становится понятно, почему Meta накануне выбрала в качестве партнера AMD.

Кроме ставшей в последнее время модной темы аватаров, ­NVIDIA также представила ряд новых разработок. В частности, NVIDIA Quantum-2, новое поколение сетевой платформы InfiniBand с пропускной способностью 400 гигабит в секунду, позволяющей удвоить скорость сети и утроить количество сетевых портов. Как подчеркивается, новая платформа увеличивает производительность в 3 раза и снижает потребность в коммутаторах ЦОД в 6 раз, сокращая при этом энергопотребление и уменьшая пространство ЦОД на 7%.

Также NVIDIA показала Jetson AGX Xavier размером с ладонь. По ее заявлению - самый компактный, мощный и энергоэффективный суперкомпьютер с искусственным интеллектом для робототехники, автономных машин, медицинских устройств и других встраиваемых edge-систем, выполняющий 200 триллионов операций в секунду.

Упомянутая ранее AMD представила новые подробности в отношении процессоров AMD EPYC следующего поколения под кодовыми названиями Genoa и Bergamo. Первый как ожидается станет самым производительным процессором в мире для вычислений общего назначения. Он будет иметь до 96 высокопроизводительных ядер Zen 4, обеспечит поддержку DDR5, PCIe 5, CXL. Bergamo – чип, созданный специально для облачных систем, будет оснащен 128 высокопроизводительными ядрами Zen 4c.

AMD также объявила о выпуске AMD Instinct MI200 – первых ускорителей GPU эксафлопсного класса. Созданные на базе архитектуры AMD CDNA 2 эти решения обеспечивают в 4,9 раза более высокую производительность, чем конкуренты для приложений HPC двойной точности.

И вновь вернемся к виртуальной реальности. Qualcomm также старается не отставать и анонсировала платформу для создания гарнитурных AR-приложений. Snapdragon Spaces XR Developer Platform позволяет создавать 3D-приложения для AR-очков с нуля или добавлять соответствующий функционал к действующим Android-приложениям для создания единой многоэкранной среды, включающей двумерный экран смартфона и реальный 3D-мир.

Тем временем Microsoft анонсировала Windows 11 SE и ноутбук Surface на базе новой ОС Сообщается, что практически все основные производители компьютеров выпустят устройства на базе Windows 11 SE. Сама Microsoft начнет в начале 2022 г. предлагать Surface Laptop SE, в США по цене 249 долл. Базовая модель устройства оснащена 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем 64 ГБ. Как отмечается, Windows 11 SE была разработана и создана во время пандемии для решения самых фундаментальных проблем, с которыми школы столкнулись в мире смешанного обучения. Наблюдатели отмечают, что этот анонс Microsoft нацелен на защиту своих позиций в сегменте дешевых компьютеров. Windows 11 SE может должна помочь компании противостоять угрозе со стороны Google Chrome OS, на долю которой в 2020 году приходилось 10% поставок ПК

Kioxia на уходящей неделе представила первый SSD в форм-факторе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. В этом решении увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства. Как отмечается, накопители EDSFF, свободные от конструктивных ограничений 2,5-дюймового форм-фактора, адаптированы для нужд высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и систем хранения.

И напоследок еще несколько рыночных новостей.

Начнем с Alphabet, то бишь Google. Компания проиграла апелляцию в суде по штрафу ЕС в 2,8 млрд долл. Напомню это решение было принято после того, как Европейская комиссия постановила в 2017 году, что Google предпочитала использовать собственные сервисы сравнения покупок, а это явное нарушение антимонопольных правил. Приговор, вынесенный в среду, может быть обжалован и передан в суд высшей инстанции ЕС. Но многие наблюдатели считают, что отклонение апелляции - определенный сигнал для всех технологических гигантов.

Еще одна интересная новость - акции Alphabet в понедельник заметно поднялись в цене и ее капитализация впервые превысила 2 трлн долл. Напомню, рубеж в 1 трлн был пройден в январе прошлого года. Alphabet в нынешнем году продемонстрировала лучший рост стоимости акций среди пяти крупнейших американских технологических компаний - на 70% - в основном за счет продолжающего набирать обороты рекламного бизнеса Google.

На уходящей неделе были и большие покупки.

Возглавляемая Advent International инвестиционная группа выкупила все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене 26 долларов за ценную бумагу. Таким образом актив был приобретен за 14 млрд долл. Необходимо отметить, что в марте McAfee продала свой бизнес в области корпоративной безопасности консорциуму во главе с Symphony Technology Group на сумму в 4 млрд долл.

В понедельник компания Viasat объявила о приобретении британской Inmarsat в рамках сделки на 7,3 млрд долл., которая включает в себя погашение долга на сумму 3,4 млрд долл. После закрытия сделки акционерам Inmarsat будет принадлежать 37,5% акций Viasat. Объединенная компания будет иметь парк из 19 спутников, находящихся в эксплуатации, еще 10 спутников находятся в стадии строительства. Также в портфеле глобальная зона покрытия Ka-диапазона и активы L-диапазона, плюс лицензии на всепогодную узкополосную связь. В июле Inmarsat представила сеть, которая, по ее утверждениям, сможет объединить спутники с поддержкой 5G, низкоорбитальные и геостационарные спутники. Компания, получившая название Orchestra, заявила, что ей потребуется порядка 100 млн долл. в течение пяти лет, чтобы запустить сеть и вывести группировку из 150–175 спутников на низкой околоземной орбите.

Ну, и в заключение, новость о You.com. Компания решившая бросить вызов доминированию Google в области веб-поиска, 9 ноября анонсировала запуск публичной бета-версии своего движка, который он позиционирует как первую в мире открытую поисковую систему. Генеральный директор You.com Ричард Сочер (который до недавнего времени работал в Salesforce над созданием платформы искусственного интеллекта Einstein) утверждает, что компания, основанная им вместе с Брайаном Макканном использует технологии, чтобы помочь людям «жить лучше и продуктивнее», отдавая приоритет контенту, а не рекламе и воспринимая пользователя как человека, а не как продукт. Несколько пафосно звучит, но цели благие. Не понятно лишь как You.com будет зарабатывать, соблюдая декларируемые принципы и на сколько хватит полученных инвестиций в 20 млн долл.

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!