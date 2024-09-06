Італія надала Україні 69 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою майже 850 тонн

6 сентября 2024 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою.

Сторони обговорили відновлення об’єктів української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також напрямки співпраці для відновлення енергосектору і проходження наступної зими.

Герман Галущенко ознайомив пана Посла з поточним станом української енергосистеми і наслідками, яких їй завдала ворожа атака від 26 серпня, що стала однією з наймасованіших з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Наразі ситуація досить напружена, але могла бути і важчою з огляду на 236 дронів і ракет, які атакували нас цього дня. росія змінює тактику своїх атак і цього разу застосовувала зокрема балістичні ракети, спрямовуючи їх на підстанції, що мають критичне значення для функціонування і передачі електроенергії», - розповів міністр.

Очільник Міненерго наголосив, що під час вчорашнього візиту до Києва генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі Міненерго досягло домовленості з Агентством щодо поширення його моніторингової місії на ключові підстанції, від яких залежить стабільна робота атомних електростанцій.

Особливої уваги в контексті питання захисту енергооб’єктів сторони приділили необхідності посилення потужностей протиповітряної оборони України та консолідації міжнародних зусиль у цьому напрямку.

«Енергетики цілодобово працюють над ремонтами і відновленням пошкодженого росіянами, але для того, щоб наша багатомісячна робота не була знищена ворогом за лічені хвилини, нам потрібне посилення ППО. Ми дякуємо міжнародним партнерам за вже надані системи ППО, але їх недостатньо. Максимально можливе збільшення їх кількості критично важливе для проходження Україною наступної зими», - підкреслив міністр.

Герман Галущенко подякував Італії за надану українському енергосектору гуманітарну підтримку, зокрема 69 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою близько 850 тонн, а також фінансову допомогу.

Сторони обговорили також важливість реалізації двосторонніх проектів з відновлення українського енергосектору шляхом розвитку розподіленої генерації та резервного живлення для критичної інфраструктури.

Пан посол запевнив, що італійська сторона продовжуватиме підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема на енергетичному фронті, шляхом сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії, залучення інвестицій в енергосектор та посилення спроможностей та енергетичної стійкості місцевих громад.

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