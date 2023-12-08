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IT Army Of Ukraine створила зручний пакет інструментів для атак на російські ресурси

8 декабря 2023 г., 14:45

IT Army Of Ukraine створила зручний пакет інструментів для атак на російські ресурси

IT Army Kit – це офіційний застосунок від ІТ-армії України зі зручним графічним інтерфейсом, який легко встановлюється на будь-яку з поширених операційних систем (Windows, MacOS, Linux) та містить основні інструменти для DDoS-атак на російські ресурси.

Застосунок розрахований на різний рівень знань в ІТ та підходить як для пересічних користувачів, так і для більш досвідчених, та має можливість працювати у фоні в «Тихому режимі», згортатися в трей при закритті, має опції автозавантаження та автооновлення.

Налаштування можна залишити за замовчуванням або самостійно керувати модулями (MHDDOS, db1000, distress тощо), які автоматично завантажують цілі ворожих ресурсів та використовують методи атак ІТ-армії України.

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