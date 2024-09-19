ІТ-сектор України за 2 роки сплатив 68 млрд гривень податків

19 сентября 2024 г., 10:25

0

Tweet

Як повідомляє Мінцифри, 68 млрд гривень податків сплатив ІТ-сектор за два роки.

Це результати дослідження «Де ІТ на війні». Зазначається, що ІТ залишається однією з головних галузей економіки країни, а внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний.

Айтівці створюють інноваційні defense tech-продукти — дрони, роботи, РЕБ, яких ще 2 роки тому не існувало навіть на кресленнях. А також цивільні сервіси, які використовують в усьому світі, тому найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор.

«Будуємо найвигідніші податкові умови для розвитку технологічного бізнесу в межах Дія.City. Продовжуємо працювати над тим, щоб перетворити Україну на хаб технологічних інновацій», підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб визначити, яку роль відіграє ІТ-галузь у протистоянні ворогу та підтримці Сил оборони, провели масштабне дослідження. Там проаналізували одразу 7 категорій допомоги — від донатів і соціальних ініціатив до податків та нових технологічних продуктів.

Дослідження «Де ІТ на війні» проведене Асоціацією ІТ Ukraine спільно із Mind та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Генеральний партнер проєкту — банк UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У межах проєкту опрацьовано дані від 150+ респондентів — ІТ-компаній, ІТ-кластерів, профільних асоціацій та організацій, благодійних фондів, EdTech-курсів, державних структур і недержавних проєктів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора