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ІТ-компанії України зібрали у перші дні війни 710 млн грн на потреби країни

11 марта 2022 г., 14:40
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ІТ-індустрія, яка є третьою за обсягом експортних доходів в Україні, продовжує працювати та фінансово підтримувати ЗСУ та державу загалом.

За даними Асоціації IT Ukraine, лише за перші 10 дні війни українські ІТ-компанії сплатили:

    352 млн грн на гуманітарні цілі
    183 млн грн податків авансом
    175 млн грн на підтримку ЗСУ

Слід зазначити, що українські сервісні та продуктові компанії, які є членами Асоціації IT Ukraine, разом акумулюють 50% усіх експортних надходжень ІТ-індустрії в Україні та об’єднують 27% українських ІТ-фахівців.

Підкреслюється, що ІТ-галузь України успішно пристосувалась до роботи в нових умовах завдяки заздалегідь підготовленим планам дій бізнесу в екстремальних ситуаціях. “Першочерговим пріоритетом індустрії є люди, тому компанії спрямовують великі ресурси на підтримку армії і гуманітарні проекти. ІТ-фахівці з військовим досвідом приєднались до ЗСУ і ТРО, а ті з них, хто поки що не взяв зброю в руки - захищають країну на кібер-фронті, працюють на своїх робочих місцях та забезпечують надходження валюти до державного бюджету. Таким чином кожний робить свій внесок у нашу перемогу”, зазначів Костянтин Васюк, виконавчий директор, Асоціація IT Ukraine.

Окрім фінансової допомоги, ІТ-компанії підтримують численні волонтерські ініціативи, зокрема: збір коштів за кордоном, постачання загонам тероборони медикаментів, засобів захисту та комп’ютерного обладнання, підтримку лікарів, створення онлайн платформ для волонтерів тощо.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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