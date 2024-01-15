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Sergey Petrenko

ІТ-гіганти коригують штат

15 января 2024 г., 17:35

Рік розпочався з теми звільнень – я нещодавно писав про звільнення в Google, Discord скорочує 17% співробітників, Amazon звільняє сотні людей у контент-підрозділах – від Prime Video до MGM Studios, Meta реорганізує структуру в Instagram, і приблизно 60 «технічних програмних менеджерів» можуть пройти інтерв'ю для працевлаштування на інші ролі в компанії, – і це далеко не всі приклади.

У принципі, все очевидно – той персонал, який було набрано від початку пандемії (Discord, наприклад, збільшився вп'ятеро від 2020 року), тепер виглядає зайвим. Тому вже два роки, з моменту, коли тренд розвернувся і зростання перестало бути таким бурхливим, тривають скорочення і реорганізації. А те, що всі ці повідомлення зійшлися на одному тижні, пояснюється святами. Були, звісно, компанії, які заробили собі дуже негативну карму скороченнями в грудні, перед Різдвом, але більшість вирішила почекати нового року й ось він настав.

ІТ-гіганти коригують штат

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