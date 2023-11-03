IT-Enterprise допоможе Ukroliya підвищити ефективність управління виробництвом

3 ноября 2023 г., 16:35

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Команда IT-Enterprise розпочала проєкт нового рівня цифровізації процесів, який дозволить додатково підвищити ефективність управління виробничими майданчиками компанії Ukroliya. Остання вже понад 20 років працює в галузі перероблювання соняшника, виготовлення соняшникової олії та макухи й постійно вдосконалює технології та виробничі потужності. Ukroliya є одним з найбільших експортерів України у своїй категорії: вітчизняна олія має споживачів в США, Канаді, країнах ЄС, Австралії та багатьох інших.

Наразі Ukroliya обрала пріоритетним напрямком бізнесу – створення продуктів з доданою цінністю в сегменті професійних кулінарних та високоолеїнових органічних олій. Компанія представлена торговими марками традиційної соняшникової олії «Диканька», а також професійною високоолеїновою олією EFFO та органічною соняшниковою під брендом Garna Organica.

Менеджмент і власники виробничих компаній приділяють максимальну увагу до питань ефективності використання наявних ресурсів, і, зокрема, ще більш дбайливого використання обладнання. Оскільки споживач хоче як і до великої війни отримувати високу якість, водночас виробник через війну має чисельні виклики: від переформатування команд до перебоїв із постачанням електроенергії.

Як відзначили в IT-Enterprise, під час цього проєкту заплановано, зокрема, впровадження рішень з управління основними фондами виробництва SmartEAM, алгоритмів, які зможуть постійно аналізувати стан обладнання, на ранніх етапах виявляти перші ознаки несправності та формувати відповідне попередження оператору, щоб забезпечити своєчасне реагування та планувати ремонтні роботи.

Такі рішення дозволяють зменшити простої обладнання, які частіше за все виникають через аварійні ситуації та термінові ремонти, покращити планування процесів, зробити управління для персоналу зручнішим.

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