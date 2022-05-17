Історія з Facebook Oversight Board

17 мая 2022 г., 12:20

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Цікава історія зараз відбувається у Facebook.

Відразу після початку вторгнення росії в Україну соціальна мережа зробила багато зусиль щодо зміни політики модерації - пам'ятайте, вони навіть дозволили бажати смерті окупантам і Путіну з Лукашенком. Серед іншого, Meta попросила Oversight Board - організацію, яку вона створила для розбору спірних випадків модерації, - сформувати політику модерації для теми вторгнення.

І ось на днях Meta наважилась повідомити, що наприкінці квітня відкликала це прохання, уточнивши, що зробила це з міркувань безпеки. Сама рада висловила своє розчарування цим фактом.

Що ж сталося - чи це зрада, чи перемога? Як повідомляють різні джерела, ситуація складна. Meta останнім часом неабияк зіпсувала відносини з росією — вона визнана в рф екстремісткою організацією, а Facebook та Instagram там заблоковані. І хоча компанія вивезла співробітників з рф, ймовірно, що вони не загострювали ситуацію однозначними рекомендаціями формально незалежного і авторитетного органу, запевнивши натомість, що докладають усіх зусиль і так далі.

Але в результаті було сильно підірвано авторитет Oversight Board. Ця рада й так складається з людей, підібраних компанією, яким вона ж сама і платить за роботу, так ще й виявляється, що їх можна попросити помовчати по справді гострому й цілком логічному питанню, що підпадає під компетенцію ради. При тому, що ідея гарна - якась апеляційна інстанція, яка не залежить від Meta, безумовно, потрібна.

Ну от тепер подивимося, як це буде розвиватися далі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист