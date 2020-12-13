Исследователи открывают новый способ обработки данных

13 декабря 2020 г., 15:05

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Свойства синтезированных магнитов можно изменять и контролировать с помощью зарядовых токов, как это было предложено в исследовании и моделировании, проведенными физиками из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) и Центрального Южного Университета в Китае. В журнале Nature Communications команда сообщает о том, как магниты и магнитные сигналы могут быть более эффективно связаны и управляться электрическими полями. Это может привести к появлению новых, экологически безопасных концепций эффективного обмена данными и обработки данных.

Магниты используются для хранения больших объемов данных. Их также можно использовать для передачи и обработки сигналов, например, в устройствах спинтроники. Внешние магнитные поля используются для изменения данных или сигналов. У этого метода есть несколько недостатков. «Генерация магнитных полей, например, с помощью катушки с током, требует много энергии и относительно медленная, - говорит проф. Джамал Беракдар (Jamal Berakdar) из Института физики MLU. Электрические поля могут помочь. - Однако магниты очень слабо - если вообще - реагируют на электрические поля, поэтому так трудно контролировать магнитные данные с помощью электрического напряжения», - продолжает исследователь. Поэтому команда из Германии и Китая искала новый способ усилить реакцию магнетизма на электрические поля. «Мы хотели выяснить, по-разному ли уложенные друг на друга магнитные слои реагируют на электрические поля», - объясняет проф. Беракдар. Идея: слои могут служить в качестве каналов данных для сигналов на магнитной основе. Если металлический слой, например платина, вставлен между двумя магнитными слоями, ток, протекающий в нем, ослабляет магнитный сигнал в одном слое, но усиливает его в другом. Путем подробного анализа и моделирования команда смогла показать, что этим механизмом можно точно управлять, настраивая напряжение. Это управляет током и обеспечивает точное и эффективное электрическое управление магнитными сигналами. Кроме того, он может быть реализован в наномасштабе, что делает его интересным для приложений наноэлектроники.

Исследователи пошли еще дальше в своей работе. Они смогли показать, что новая конструкция также сильнее реагирует на свет или, в более общем плане, на электромагнитные волны. Это важно, если электромагнитные волны должны проходить через магнитные слои или если эти волны должны использоваться для управления магнитными сигналами. «Еще одна особенность нашей новой концепции заключается в том, что этот механизм работает для многих классов материалов, как показывают симуляции в реальных условиях», - говорит проф. Беракдар. Таким образом, полученные результаты могут помочь в разработке энергосберегающих и эффективных решений для передачи и обработки данных.

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