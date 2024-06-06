Іспанський підрозділ General Dynamics, що ремонтує Leopard для України, зазнав DDoS-атаки

6 июня 2024 г., 15:35

Російські хакери заявили про кібератаку на іспанську оборонну компанію, повідомляє Reuters. Дочірня структура General Dynamics під назвою Santa Barbara Systems збирає важкі транспортні засоби та артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації законсервованих іспанських танків Leopard для української армії.

Представник General Dynamics підтвердив, що іспанський підрозділ оборонного підрядника став мішенню під час спроби кібератаки, яка була оперативно виявлена та не скомпрометувала жодну з внутрішніх систем. Через цю DDoS-атаку компанія до завершення поточного розслідування відключила свій веб-сайт. Всі її поточні операції в Європі працюють нормально.

За даними представника General Dynamics у Мадриді, Національний інститут кібербезпеки Іспанії заздалегідь попереджав компанію про можливість подібних атак, через помітне посилення російських гібридних атак на інфраструктуру в державах-членах НАТО.

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