Інвестиція на 40 млрд дол. від SoftBank у OpenAI підняла її капіталізацію до 300 млрд дол.

1 апреля 2025 г., 17:20

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Як повідомляє Reuters, в понеділок компанія OpenAI заявила, що залучить до 40 мільярдів доларів в рамках нового раунду фінансування під керівництвом SoftBank Group для просування досліджень в області АІ, розширення обчислювальної інфраструктури і вдосконалення своїх інструментів.

Повідомляється, що таким чином компанію оцінили у 300 мільярдів доларів.

Японська технологічна інвестиційна група заявила, що погодилася профінансувати OpenAI в розмірі 10 мільярдів доларів в середині квітня і додатково надасть 30 мільярдів доларів в грудні, за умови, що компанія перейде на суто комерційну основу до кінця року.

SoftBank планує синдикувати 10 мільярдів доларів із загальної суми інвестицій з іншими співінвесторами, яких він не назвав. Людина, знайома з цим питанням, повідомила Reuters, що решта фінансування надійде від Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital і Thrive Capital.

Якщо реструктуризація OpenAI не вдасться, SoftBank заявив, що загальна сума його інвестицій в цьому раунді знизиться до 20 мільярдів доларів.

OpenAI заявила, що планує надавати все більш потужні інструменти для 500 мільйонів людей, які вже користуються ChatGPT щотижня.

Зацікавленість інвесторів у секторі штучного інтелекту значно зросла в останні роки завдяки широкому впровадженню чат-ботів і появі складних агентів АІ.

Підприємства впроваджують рішення АІ для оптимізації своєї діяльності та покращення якості обслуговування клієнтів, а венчурні фірми змагаються за підтримку перспективних стартапів у сфері АІ.

У жовтні компанія OpenAI, що базується в Сан-Франциско, закрила раунд фінансування на суму 6,6 мільярда доларів, що оцінило тоді компанію в 157 мільярдів доларів. Новий раунд фінансування майже подвоїть оцінку стартапу.

«У OpenAI дуже амбітні плани на багатьох фронтах, і для досягнення цих цілей їй потрібен великий капітал», - зазначив аналітик D.A. Davidson & Co Гіл Лурія (Gil Luria). - Список інвесторів, які бажають підтримати цей масштаб, скоротився і може бути значною мірою обмежений SoftBank, яка й сама може не мати необхідного капіталу».

SoftBank планує профінансувати перші 10 мільярдів доларів за рахунок запозичень у Mizuho Bank та інших фінансових компаній.

OpenAI вже співпрацює з SoftBank і Oracle у рамках проекту Stargate вартістю 500 мільярдів доларів, спрямованого на створення мережі центрів обробки даних для АІ-навантажень в США.

«АІ є визначальною силою, що формує майбутнє людства. Розширене партнерство з OpenAI прискорює наше спільне бачення щодо розкриття його повного потенціалу», - наголосив Масайоші Сон (Masayoshi Son), голова і головний виконавчий директор SoftBank Group.

OpenAI, яку підтримує Microsoft, також планує оновити свою структуру, заявивши, що створить корпорацію, яка буде суспільно корисною, щоб залучити більше інвестицій та ресурсів, збалансувавши інтереси акціонерів з суспільними вигодами.

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